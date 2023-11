Tamaño del mercado de espectrometría de masas, participación, crecimiento, segmento, tendencias, tecnologías en desarrollo, oportunidades de inversión, ingresos y pronóstico

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Se estima que el mercado de espectrometría de masas aumentará rápidamente durante el período previsto. La espectrometría de masas ha adquirido importancia como herramienta analítica clave en las industrias farmacéutica y sanitaria. Se están aplicando métodos avanzados, como la espectrometría de movilidad iónica y la electroforesis capilar, para separar mezclas biológicas complicadas, como los productos peptídicos derivados. Se prevé que el uso cada vez mayor de la espectrometría de masas en las industrias proteómica, metabolómica y farmacéutica y las tendencias de miniaturización hagan avanzar el mercado.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de espectrometría de masas se valoró en 4.550 millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los 10.400 millones de dólares en 2029, registrando una tasa compuesta anual del 10,90% durante el período previsto de 2022 a 2029. El informe de mercado curado por El equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye análisis de expertos en profundidad, epidemiología de pacientes, análisis de tuberías, análisis de precios y marco regulatorio.

En el campo de las ciencias biológicas, la espectrometría de masas es una potente herramienta analítica. Este proceso utiliza electrones para identificar compuestos y componentes desconocidos en una muestra y para medir compuestos reconocidos. Los electrones cargados se utilizan en espectrometría de masas para convertir el contenido de una muestra en iones positivos después de unirse a ella. Luego se utiliza la masa molecular de estos iones para dividirlos. Se puede utilizar una carga eléctrica externa o un campo magnético para controlar estos iones positivos.

Conductores

El creciente avance tecnológico impulsará la tasa de crecimiento del mercado

El aumento del avance tecnológico amortiguará la tasa de crecimiento del mercado de espectrometría de masas. Otros aspectos clave que inducen el crecimiento incluyen avances tecnológicos como el desarrollo de nuevos espectrómetros híbridos. Estos espectrómetros proporcionan pruebas de alta velocidad y alta resolución con mayor precisión y exactitud.

El aumento de las inversiones en I+D en la industria farmacéutica y biotecnológica impulsará la tasa de crecimiento del mercado durante el período previsto

El gasto en I+D de las empresas farmacéuticas se ha expandido dramáticamente en las últimas dos décadas. Las inversiones en áreas clave como la biofarmacéutica y la medicina personalizada impulsan la investigación en las industrias farmacéutica y biotecnológica.

Además, las pruebas ambientales para la gestión de la contaminación son cada vez más importantes, lo que está impulsando el crecimiento del mercado. De acuerdo con esto, el uso cada vez mayor de la espectrometría de masas para detectar toxinas, patógenos, microbios y productos químicos con el fin de garantizar la calidad y seguridad de los alimentos está impulsando la expansión del mercado. Además, el aumento de la producción de crudo y gas de esquisto mejorará la tasa de crecimiento del mercado. Las regulaciones gubernamentales sobre la seguridad de los medicamentos y el creciente enfoque en la calidad de los productos alimenticios son los principales impulsores del mercado que intensificarán aún más el crecimiento del mercado de espectrometría de masas.

Oportunidades

Los mercados emergentes impulsarán muchas oportunidades de mercado durante el período de pronóstico

Además, el creciente número de mercados emergentes brindará oportunidades beneficiosas para el crecimiento del mercado de espectrometría de masas. Los países en desarrollo, incluidos China y la India, ofrecen una variedad de perspectivas para que se expanda el mercado de la espectrometría de masas. Debido a los proyectos Greenfield que se están desarrollando en varios sectores de usuarios finales en estas naciones, China e India juntas producen una demanda considerable de espectrómetros de masas individuales y equipos de espectrometría híbridos.

Además, el aumento de los lanzamientos y colaboraciones de nuevos productos y el creciente número de actividades de investigación y desarrollo brindarán oportunidades beneficiosas para el crecimiento del mercado de espectrometría de masas durante el período de pronóstico.

Desarrollo reciente

En noviembre de 2021, Thermo Fisher Scientific lanzó nuevas soluciones de cromatografía y espectroscopia de masas en ASMS. Con la introducción de nuevos equipos, procedimientos y software de espectrometría de masas, Thermo Fisher Scientific Inc., líder mundial al servicio de la investigación, permite a los científicos realizar descubrimientos importantes.

Jugadores claves. Jugadores principales:

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de espectrometría de masas Thermo Fisher Scientific Inc. (EE.UU.), SCIEX (EE.UU.) Agilent Technologies Inc. (EE.UU.), Waters Corporation (EE.UU.), PerkinElmer Inc. (EE.UU.), Shimadzu Corporation (Japón) , Bruker (EE.UU.), Analytik Jena GmbH (Alemania), JEOL Ltd. (Japón), Rigaku Corporation (Japón), DANI Instruments (Italia), LECO Corporation (EE.UU.), Hiden Analytical (Reino Unido), Hitachi Ltd. (Japón) , KORE TECHNOLOGY (Reino Unido), Eurofins Scientific (Luxemburgo), Ion Science (Reino Unido), FLIR Systems, Inc. (EE. UU.), AMETEK. Inc. (EE.UU.) y Danaher (EE.UU.), entre otros.

Alcance del mercado de espectrometría de masas

El mercado de la espectrometría de masas está segmentado según la tecnología, la aplicación y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Tecnología

Espectrometría de masas híbrida

Espectrometría de masas única

Otras tecnologías

Según la tecnología , el mercado de la espectrometría de masas se segmenta en espectrometría de masas híbrida, espectrometría de masas única y otras tecnologías.

Solicitud

Investigación en ciencias biológicas

Descubrimiento de medicamento

Pruebas ambientales

Pruebas de alimentos

Industrias aplicadas

Diagnóstico clínico

Otros

Según la aplicación, el mercado de la espectrometría de masas se segmenta en investigación de ciencias biológicas, descubrimiento de fármacos, pruebas ambientales, pruebas de alimentos, industrias aplicadas, diagnóstico clínico y otros.

Usuario final

Industria farmacéutica

Industria biotecnológica

Institutos académicos y de investigación

Industria de pruebas ambientales

Industria de pruebas de alimentos y bebidas

Industria petroquímica

Otros usuarios finales

Según el usuario final, el mercado de la espectrometría de masas se segmenta en la industria farmacéutica, la industria biotecnológica, los institutos académicos y de investigación, la industria de pruebas ambientales, la industria de pruebas de alimentos y bebidas, la industria petroquímica y otros usuarios finales.

