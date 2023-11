Tamaño del mercado de envases en atmósfera modificada y controlada (MAP y CAP) para alcanzar el dólar estadounidense: tamaño, participación, tendencias, oportunidades, impulsores clave y perspectivas de crecimiento

Actores del mercado cubiertos

MicrobeGuard Corporation (Estados Unidos), Amcor plc (Australia), Sealed Air (Estados Unidos), Klöckner Pentaplast (Alemania), Berry Global Inc. (Estados Unidos), Filtration Group (Estados Unidos). Linde plc (Irlanda), Barry-Wehmiller Companies (EE.UU.), Air Products and Chemicals, Inc (EE.UU.), COVERIS (Reino Unido), CVP® Systems LLC (EE.UU.), Bemis Manufacturing Company (EE.UU.) -Estados Unidos), IMA- Ilapak.(Rusia), ORICS (Estados Unidos), TOTAL PACKAGING SOLUTIONS (Estados Unidos)., WINPAK LTD (Canadá), Reiser (Estados Unidos)