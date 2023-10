Tamaño del mercado de diagnóstico de sepsis, participación, tendencias emergentes, análisis histórico y factores de crecimiento de la industria

Este informe se crea en base a numerosos factores importantes y, por lo tanto, demuestra ser el mejor y mejor informe del mercado. Para proporcionar un enfoque claro en el mercado, a través de este informe se proporcionan los últimos conocimientos y análisis del mercado. Los datos de mercado presentados en el informe ayudan a reconocer las diversas oportunidades de mercado que existen a nivel internacional. Este informe también es útil al lanzar un nuevo producto o expandir su negocio a nivel regional o global. También considera técnicas de análisis de mercado tanto cualitativas como cuantitativas, ya sea que se realizaron grupos focales o entrevistas en profundidad, encuestas a clientes o análisis de datos secundarios, respectivamente.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo a una tasa compuesta anual del 8,0% durante el período de pronóstico de 2022 a 2029.

Las principales empresas que cotizan en el mercado son Trinity Biotech (Irlanda), Meridian Bioscience (EE. UU.) y Omega Diagnostics Group PLC. (Reino Unido), Corporation (EE.UU.), bioMérieux SA (Francia), BD (EE.UU.), Thermo Fisher Scientific Inc. (EE.UU.), Abbott (EE.UU.), Roche Diagnostics (EE.UU.), Cepheid (EE.UU.), Beckman Coulter, Inc (EE.UU.), T2 Biosystems, Inc. (EE.UU.), Bruker (EE.UU.) y Ortho Clinical Diagnostics (EE.UU.).

Con el rápido aumento de las HAI a nivel mundial, la demanda de productos de diagnóstico de sepsis apropiados está aumentando y seguirá aumentando en los próximos años. Por lo tanto, se espera que la creciente incidencia de infecciones nosocomiales sea una fuerza impulsora para el crecimiento del mercado de diagnóstico de sepsis. Otro factor importante que afecta la tasa de crecimiento del mercado de Diagnóstico de Sepsis es el creciente gasto sanitario, que ayuda a mejorar la infraestructura.

EE.UU. y Norteamérica (América del Norte), Alemania, Francia, Reino Unido y Resto de Europa (Europa, China, Japón, India, Corea, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas y Resto de Asia Pacífico (APAC)) Asia Pacífico (APAC), Brasil y Resto de América del Sur forman parte de América del Sur. Sudáfrica, Arabia Saudita y el resto de Medio Oriente y África (MEA) son parte de Medio Oriente y África (MEA).

América del Norte domina el mercado de diagnóstico de sepsis en términos de participación de mercado e ingresos de mercado y continuará expandiendo su dominio durante el período de pronóstico. Esto se debe a la presencia de importantes actores clave y una infraestructura sanitaria bien desarrollada en la región y al creciente número de población adulta que recibe un diagnóstico positivo de sepsis en la región cada año. Por otro lado, se espera que Asia Pacífico sea testigo de la tasa de crecimiento más alta durante el período previsto debido al aumento del gasto en atención sanitaria y al mayor apoyo gubernamental de los gobiernos de los países en desarrollo.

índice

Parte 01: Resumen

Parte 02: Alcance del informe

Parte 03: Metodología de la investigación

Parte 04: Entorno de mercado

Parte 05: Análisis de tuberías

Parte 06: Tamaño del mercado

Parte 07: Análisis de las cinco fuerzas

Parte 08: Segmentación del mercado

Parte 09: Experiencia del cliente

Parte 10: Paisaje local

Parte 11: Marco de decisión

Parte 12: Impulsores y desafíos

Parte 13: Tendencias del mercado

Parte 14: Entorno del proveedor

Parte 15: Análisis de proveedores

Parte 16: Apéndice

