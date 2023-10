Tamaño del mercado de cannabis medicinal, participación, crecimiento, segmento, tendencias, tecnologías en desarrollo y pronóstico

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

Data Bridge Market Research publicó el último estudio de mercado de cannabis medicinal mediante un análisis en profundidad sobre el escenario actual, el tamaño del mercado, la demanda, el patrón de crecimiento, las tendencias y el pronóstico. Este informe sobre el estudio considera factores importantes como un análisis del mercado, una definición del mercado, la segmentación del mercado, tendencias significativas en la industria, un examen del panorama competitivo y metodología de investigación.

El creciente número de pacientes relacionados con enfermedades crónicas a nivel mundial y una mayor inclinación hacia un estilo de vida saludable son algunos de los factores que se espera que impulsen el crecimiento del mercado. Además, se espera que el aumento del número de aprobaciones de productos y el aumento de las actividades de I+D para dispositivos de cannabis medicinal impulsen el crecimiento del mercado. Sin embargo, se espera que el alto costo de los dispositivos y procedimientos de cannabis medicinal, los medicamentos, los problemas de seguridad y los efectos adversos asociados con los procedimientos con láser, y la falta de conciencia sobre el tratamiento con dispositivos láser limiten el crecimiento del mercado. Se espera que los avances tecnológicos adicionales en el cannabis medicinal y las iniciativas estratégicas de los actores emergentes actúen como oportunidades para el crecimiento del mercado. Sin embargo, se espera que las regulaciones estrictas y la falta de profesionales capacitados planteen un desafío para el crecimiento del mercado.

Solicite un PDF de muestra: https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-medical-cannabis-market&Shri

El uso de cannabis como medicina no se prueba rigurosamente debido a restricciones gubernamentales y esto da como resultado una investigación clínica limitada para definir la eficacia del cannabis en aplicaciones médicas y clínicas. Sin embargo, los estudios preliminares sugieren que el cannabis reduce los vómitos y las náuseas en pacientes de quimioterapia y ayuda a aumentar el apetito.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado mundial de cannabis medicinal crezca a una tasa compuesta anual del 22,8% durante el período previsto de 2023 a 2030.

Definición de mercado

El cannabis es una droga psicoactiva que se deriva de la planta de cannabis de la familia Cannabaceae. Desde hace varios años se utiliza con fines medicinales y tiene una amplia gama de aplicaciones en el tratamiento de diversas enfermedades como dolor crónico, cáncer, depresión, diabetes, artritis, glaucoma, epilepsia, migrañas, SIDA y Alzheimer, entre otras.

El mayor uso medicinal del cannabis, la legalización controlada y el uso del cannabis en diversas industrias y las metodologías avanzadas presentes en el campo son algunos de los factores que se espera que impulsen el crecimiento del mercado.

Oportunidades

Desarrollo de nuevos productos con crecientes actividades de I+D.

El cannabis medicinal se presenta en muchas formas diferentes, incluidas cápsulas, chicles, cremas, cristales, flores, pastillas, aceites y aerosoles bucales. El alto crecimiento de la demanda de cannabis con la legalización ha aumentado la necesidad de crear mejores variedades de productos y sistemas de entrega. Esto ha llevado a muchas empresas a realizar actividades de I+D para comprobar las estrategias de mejora genética del cannabis. El Comité de Productos de Cannabis (CPC) de la FDA desarrolla e implementa estrategias y políticas entre agencias para la regulación de los productos de cannabis. Los productos novedosos que se están desarrollando y que están en aumento son los polvos de proteína de cáñamo, las barras energéticas, la leche de cáñamo, la harina de cáñamo y el té de cáñamo, que se espera que creen oportunidades para el crecimiento del mercado.

Mayor adopción de cannabis con fines recreativos

La legalización de la marihuana recreativa da como resultado una regulación útil de una droga segura, sin aumentar las posibles consecuencias negativas. La legalización de la marihuana tiene varios beneficios sociales como el aumento de la economía sin aumentar los impuestos, la creación de miles de oportunidades laborales, el fin de las diferencias raciales en la aplicación de la ley sobre la marihuana y la liberación de escasos recursos policiales. La marihuana recreativa legal puede poner fin a la costosa aplicación de las leyes sobre la marihuana y debilitar el mercado ilegal de la marihuana.

Debido a estos beneficios, la marihuana se ha legalizado y está siendo adoptada cada vez más por personas de diferentes grupos de edad. Esto crea una demanda de marihuana de buena calidad para divertirse y relajarse. Por lo tanto, se espera que la creciente adopción del cannabis con fines recreativos cree oportunidades para los fabricantes en el mercado.

Restricción/Desafío

Compras de alto costo y prisa por obtener calidad superior

Los dispositivos de cannabis medicinal pueden ser costosos de fabricar y comprar, y el costo del procedimiento también puede ser alto debido al equipo especializado y la capacitación necesarios. Esto puede limitar la accesibilidad de los tratamientos con cannabis medicinal para los pacientes y los centros de atención sanitaria, especialmente en las regiones de bajos ingresos. Además, el alto costo de los dispositivos y procedimientos de cannabis medicinal puede disuadir a algunos pacientes de elegir estos tratamientos, especialmente si tienen que pagar de su bolsillo. La cobertura del seguro para los tratamientos con cannabis medicinal también puede ser limitada, lo que limita su adopción.

Como resultado, el alto costo de los dispositivos y procedimientos de cannabis medicinal puede ser una barrera importante para el crecimiento del mercado, especialmente en regiones donde el costo es un factor importante. Sin embargo, a medida que avanza la tecnología, el costo de estos dispositivos y procedimientos puede disminuir, haciéndolos más accesibles para los pacientes y los centros de atención médica.

Se espera que la mayor complejidad de los dispositivos de cannabis medicinal y el alto costo del tratamiento con cannabis medicinal limiten el crecimiento del mercado.

Desarrollo reciente

En mayo de 2018, según la Ley de Cannabis del Gobierno de Canadá, la ley de cannabis creará un marco legal estricto para controlar la producción, distribución, venta y posesión de cannabis en todo Canadá, cuyo objetivo es mantener el cannabis fuera del alcance de jóvenes y obtener ganancias de los bolsillos del crimen organizado mediante el fomento de una industria legal y regulada sólida.

Explore el informe completo: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-cannabis-market?Shri

Jugadores claves. Jugadores principales:

Algunos de los principales actores del mercado que operan en este mercado son MediPharm Labs Inc., Tilray, Aurora Cannabis, JAZZ Pharmaceuticals Inc. (GW Pharmaceuticals plc), HEXO Corp. (Zenabis Global Ltd), Cresco Labs, Peace Naturals Project Inc., CANOPY. GROWTH CORPORATION, Medical Marijuana, Inc., Seed Cellar, EcoGen Biosciences, CANNABIS SEEDS USA, Seeds For Me, HUMBOLDT SEED COMPANY, Extractas, World Class Cannabis Seeds (Crop King Seeds), BARNEY’S FARM, FOLIUM BIOSCIENCES, PharmaHemp, Elixinol Global Limited , ENDOCA, Harmony, MARY’S nutricionals, LLC, Pure Ratios, Greenwich Biosciences, Inc., Upstate Elevator Supply Co., Apothecanna, BOL Pharma e IDT Australia, entre otros.

Alcance del mercado de cannabis medicinal

El mercado mundial de cannabis medicinal se divide en nueve segmentos notables según el producto, la fuente, la especie, los derivados, la aplicación, la vía de administración, el tipo de tratamiento, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de crecimiento del mercado en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Producto

Aceite

Cannabis medicinal seco

Cápsulas de Cannabis Medicinal

Pluma vaporizador

Flor entera

Cremas y humectantes

Flor molida

Parche

Mascarillas y suero

Limpiador

Otros

Según el producto, el mercado se segmenta en aceite, cápsulas de cannabis medicinal, parches, flores enteras, flores molidas, vaporizadores, cannabis medicinal seco, cremas y humectantes, mascarillas y sueros, limpiadores y otros .

Fuente

Sintético

Natural

Según la fuente, el mercado se segmenta en sintético y natural.

Especies

Cannabis Índica

sativa

Híbrido

Según las especies, el mercado se segmenta en cannabis indica, sativa e híbrido.

Derivados

Cannabidiol (CDB)

Tetrahidrocannabinol (THC)/Delta-8-Tetrahidrocannabinol

Cannabigerol (CBG)

Cannabicromeno (CBC)

Cannabinol (CBN)

Cannabiciclol (CBL)

Otros

Sobre la base de los derivados, el mercado se segmenta en Cannabidiol (CBD), tetrahidrocannabinol (THC)/delta-8-tetrahidrocannabinol, Cannabinol (CBN), Cannabiciclol (CBL), Cannabicromeno (CBC), Cannabigerol (CBG) y otros.

Solicitud

El manejo del dolor

Ansiedad

Espasmo muscular

Náuseas

Pérdida de apetito

Trastornos de la alimentación

Enfermedades inflamatorias del intestino

Cáncer

Artritis

Síndrome de emaciación (caquexia)

Enfermedad de Alzheimer

Epilepsia

Depresión y trastorno del sueño

Esclerosis múltiple

Autismo

Condiciones de salud mental

Elevar el estado de ánimo

Otros

Según la aplicación, el mercado se segmenta en enfermedad de Alzheimer, pérdida de apetito, cáncer, enfermedades inflamatorias del intestino, trastornos alimentarios, epilepsia, autismo, afecciones de salud mental, esclerosis múltiple, tratamiento del dolor, náuseas, espasmos musculares, síndrome de emaciación (caquexia). , elevan el estado de ánimo, esclerosis múltiple, depresión y trastornos del sueño, ansiedad y otros.

Ruta de administración

Soluciones orales y cápsulas

De fumar

Vaporizadores

tópicos

Otros

Según la vía de administración, el mercado se segmenta en soluciones y cápsulas orales, para fumar, vaporizadores, tópicos y otros.

Tipo de tratamiento

Analgésico

Psicodélico

Antivírico

Afrodisiaco

Expectorante

Otros

Según el tipo de tratamiento, el mercado se segmenta en expectorantes, antivirales, analgésicos, afrodisíacos, psicodélicos y otros.

Usuario final

Entorno de atención domiciliaria

Hospital

Centros de rehabilitación

Industria farmacéutica

Centros de Investigación y Desarrollo

Otros

Según el usuario final, el mercado se segmenta en industria farmacéutica, centros de investigación y desarrollo, entornos de atención domiciliaria, hospitales, centros de rehabilitación y otros.

Canal de distribución

B2B

B2C

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en B2B y B2C.

Invertir en este estudio le brindará acceso a información valiosa, que incluye:

Cobertura completa de la industria a escala global, con desgloses detallados por región. Análisis en profundidad de los mercados regionales, que abarca América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África. Desgloses del tamaño de mercado específicos de cada país para países clave con cuotas de mercado significativas. Datos completos sobre participación de mercado e ingresos/ventas de los principales actores de la industria. Examen de las tendencias del mercado, como tecnologías, productos y nuevas empresas emergentes, junto con el análisis PESTEL, el análisis FODA, las cinco fuerzas de Porter y más. Datos detallados sobre el tamaño del mercado, incluidas segmentaciones por aplicación y verticales de la industria. Proyecciones y previsiones para el crecimiento y desarrollo futuro del mercado.

Este informe de inteligencia de mercado analiza algunas de las preocupaciones más cruciales:

Desarrollos previstos en los principales segmentos del mercado internacional en los próximos años. Identificación de actores clave preparados para dominar el mercado en el futuro. Evaluación de los principales proveedores y productores de esta industria. Examen de las estrategias de crecimiento y expansión implementadas por actores exitosos de la industria. Información sobre los sectores que se espera que experimenten el crecimiento de demanda más significativo en el futuro cercano. Análisis de los distintos segmentos de compradores dentro de este mercado. Predicción de que la potencia regional probablemente surgirá como el actor dominante en el mercado internacional. Exploración del impacto potencial de una nueva pandemia de coronavirus. Evaluación de los desafíos que enfrentan los actores establecidos del mercado debido a la entrada de recién llegados y estrategias para superarlos.

Explore el resumen completo del informe de investigación con el índice: https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-medical-cannabis-market&Shri

Global Sanger Sequencing Market

Mercado global de producción de antibióticos

Mercado global de tratamiento de adicciones a las drogas Mercado

global de PACS especializados Mercado

global de secuenciación de ARN basado en NGS Mercado

global de sistemas de radiocirugía estereotáctica veterinaria Mercado

global de levitación magnética Mercado

global de analizadores de fluorescencia de rayos X Mercado

global de contadores de partículas portátiles

Acerca de la investigación de mercado de Puente de datos:

¡Una forma absoluta de pronosticar lo que depara el futuro es comprender la tendencia hoy!

Data Bridge Market Research se presentó como una firma de consultoría e investigación de mercado no convencional y neotérica con un nivel incomparable de resiliencia y enfoques integrados. Estamos decididos a descubrir las mejores oportunidades de mercado y fomentar información eficiente para que su negocio prospere en el mercado. Data Bridge se esfuerza por brindar soluciones adecuadas a los complejos desafíos comerciales e inicia un proceso de toma de decisiones sin esfuerzo. Data Bridge es una secuela de pura sabiduría y experiencia que se formuló y enmarcó en el año 2015 en Pune.

Contacto con los medios

Organización: Data Bridge Market Research

Teléfono: +1-888-387-2818

Correo electrónico: [email protected]

Web: www.databridgemarketresearch.com