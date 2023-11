Tamaño del mercado de bloqueadores beta, participación, tendencias de la industria, análisis regional, demanda y mejores jugadores

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

La demanda del mercado de los betabloqueantes ha aumentado significativamente debido a los avances tecnológicos, las enormes inversiones en I+D, la alta prevalencia e incidencia de enfermedades cardiovasculares y el aumento de la población envejecida impulsará el crecimiento del mercado. Además, la creciente población de pacientes y la falta de un tratamiento adecuado actuarán como una oportunidad para el crecimiento del mercado. Sin embargo, las complicaciones posteriores al tratamiento y la interrupción de algunos medicamentos pueden obstaculizar el crecimiento del mercado.

Los betabloqueantes del mercado no se recomiendan como primer tratamiento cuando se tiene la presión arterial excesiva más eficaz. Por lo general, no se prescriben para la presión arterial alta hasta que otros medicamentos, incluidos los diuréticos, deban funcionar eficazmente. Además, los profesionales de la salud pueden recetarle un betabloqueante como uno de los varios medicamentos para reducir la presión arterial. Es posible que los betabloqueantes no funcionen con tanto éxito en las personas de raza negra y mayores, especialmente en aquellas que no tienen otros medicamentos para la presión arterial. Los betabloqueantes se utilizan para prevenir, tratar o mejorar los síntomas en personas con ritmo cardíaco anormal (arritmia), insuficiencia cardíaca, dolor de pecho (angina), ataques cardíacos, migrañas y ciertos tipos de temblores.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de bloqueadores beta, que fue de 9.576,09 millones de dólares en 2023, se dispararía hasta 13.684,08 millones de dólares en 2030 y se espera que experimente una tasa compuesta anual del 5,2% durante el período de pronóstico. La “lesión espinal incompleta” domina el tipo segmento del mercado de bloqueadores beta debido al creciente número de accidentes de tráfico. Además de la información sobre escenarios de mercado como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, la segmentación, la cobertura geográfica y los principales actores, los informes de mercado seleccionados por Data Bridge Market Research también incluyen análisis profundos de expertos, epidemiología de pacientes, análisis de tuberías, análisis de precios, y marco regulatorio.

Definición de mercado

El mercado mundial de betabloqueantes se refiere al mercado de fármacos conocidos como antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos o betabloqueantes. Es una clase de medicamentos que bloquean la acción de la adrenalina y otras hormonas del estrés sobre los receptores beta del cuerpo. Se utilizan principalmente para controlar diversas afecciones cardiovasculares, como hipertensión (presión arterial alta), angina (dolor en el pecho), arritmias (ritmos cardíacos irregulares) e insuficiencia cardíaca.

Oportunidades

Avances en las formulaciones de medicamentos

Los esfuerzos continuos de investigación y desarrollo han llevado al desarrollo de formulaciones avanzadas de betabloqueantes. Estos incluyen formulaciones de liberación prolongada que ofrecen una duración de acción más prolongada, un mejor cumplimiento del paciente y mejores resultados terapéuticos. La disponibilidad de formulaciones tan innovadoras actúa como una oportunidad para el crecimiento del mercado.

Restricciones/Desafíos

Efectos secundarios y reacciones adversas

Los betabloqueantes pueden provocar efectos secundarios como fatiga, mareos, presión arterial baja, disfunción sexual y depresión. Estos efectos secundarios pueden limitar la adherencia del paciente al tratamiento y provocar la interrupción de la medicación. Además, algunas personas pueden experimentar reacciones adversas graves, como broncoespasmo en pacientes con asma o bloqueo cardíaco en determinadas afecciones cardíacas, lo que puede restringir el uso de betabloqueantes en poblaciones de pacientes específicas.

Desarrollo reciente

En junio de 2022, Eagle Pharmaceuticals, Inc. anunció que presentó la nueva solicitud de medicamento a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. para landiolol, un bloqueador adrenérgico beta-1, para su aprobación.

En abril de 2022, Bristol Myers Squibb anunció que la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (FDA) aprobó Camzyos (mavacamten, cápsulas de 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg) para el tratamiento de adultos con síntomas sintomáticos de la New York Heart Association (NYHA). Miocardiopatía hipertrófica obstructiva de clase II-III (MCH obstructiva) para mejorar la capacidad funcional y los síntomas.

Grupo Pierre Fabre (Francia)

ANI Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.)

Mylan NV (EE. UU.)

Novartis AG (Suiza)

King Pharma (Estados Unidos)

Lupino (India)

GlaxoSmithKline plc. (REINO UNIDO)

Industrias farmacéuticas Sun Ltd. (India)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israel)

Amneal Pharmaceuticals LLC. (A NOSOTROS)

Alcance del mercado de bloqueadores beta

El mercado de betabloqueantes está segmentado según los medicamentos, la indicación, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Drogas

Betaxolol

Acebutolol

esmolol

atenolol

Otros

Indicación

Angina de pecho

Insuficiencia cardiaca

Hipertensión

Otros

Usuario final

hospitales

Cuidados en el hogar

Clínicas especializadas

Otros

Canal de distribución

Farmacia hospitalaria

Farmacia minorista

Farmacia en línea

