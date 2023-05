By

Se espera que el mercado crezca durante el período de pronóstico 2022-2029. Data Bridge Market Research informa que el mercado está creciendo a una tasa compuesta anual del 12,5 % durante el período de pronóstico 2022-2029 y alcanzará los USD 1 255 928,51 mil entre 2029 y 2021. La creciente demanda de bebidas no alcohólicas, incluidos los jugos de frutas y las bebidas energéticas, impulsa el crecimiento del mercado global de bioestimulantes basados ​​en aminoácidos .

Los bioestimulantes a base de aminoácidos se desarrollaron para ayudar a los agricultores a satisfacer las demandas agrícolas en constante aumento. Los bioestimulantes tienen un impacto positivo en la productividad agrícola al aumentar el rendimiento de los cultivos y su valor. Los agrobioestimulantes consisten en múltiples fusiones de productos químicos, sustancias y microorganismos que se agregan a las plantas o al suelo para mejorar el vigor, la producción, la sensibilidad a las presiones abióticas y la calidad de los cultivos. Los bioestimulantes respaldan el crecimiento y la producción de cultivos a lo largo de todo el ciclo de vida del cultivo, desde la germinación de la semilla hasta la maduración de la planta, de diversas formas, como la regulación del metabolismo de la planta. Se han desarrollado bioestimulantes para que los agricultores satisfagan la demanda de agricultura sostenible, incluida la mejora de la calidad y el rendimiento de los cultivos. Para satisfacer la demanda de los consumidores de productos orgánicos, para hacer frente a las normas de salud y seguridad. Por lo tanto, los inversores prestan cada vez más atención al importante potencial de crecimiento de la categoría de bioestimulantes.

Obtenga el informe de muestra completo en PDF: https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-amino-acids-based-biostimulants-market&Rohit

Los bioestimulantes funcionan a través de un mecanismo diferente al de los fertilizantes, independientemente de la disponibilidad de nutrientes en el producto. Pueden diferir de los productos para la seguridad de los cultivos, ya que actúan únicamente sobre la productividad de las plantas y no tienen efectos nocivos sobre los insectos o las enfermedades. Por lo tanto, la bioestimulación vegetal está relacionada con la sanidad vegetal y la seguridad de los cultivos. Los bioestimulantes de aminoácidos se obtienen principalmente por proteólisis química o enzimática, y el tipo de hidrólisis determina el contenido de aminoácidos libres y la pureza enantiomérica.

Los bioestimulantes a base de aminoácidos consisten en muchas sustancias biológicas, microorganismos y compuestos que se agregan específicamente a los cultivos, las semillas o el suelo para mejorar la energía de las plantas, aumentar el rendimiento de los cultivos y minimizar la presión sobre las plantas. Estos son aditivos nutricionales que mejoran el crecimiento y la producción de las plantas. Los bioestimulantes también se pueden usar para reemplazar pesticidas y pesticidas para aumentar el valor nutricional de los productos agrícolas, etc.

El aumento de las actividades estratégicas de los actores clave del mercado para aumentar el conocimiento de los bioestimulantes a base de aminoácidos está impulsando el crecimiento del mercado mundial de bioestimulantes a base de aminoácidos.

El mercado global de bioestimulantes a base de aminoácidos también proporciona un análisis de mercado detallado del crecimiento de cualquier país en un mercado en particular. También proporciona información detallada sobre las estrategias y la presencia geográfica de los participantes del mercado. Los datos están disponibles para el período histórico de 2011 a 2020.

Panorama competitivo y análisis global de cuota de mercado de bioestimulantes a base de aminoácidos

El panorama competitivo del mercado global de bioestimulantes a base de aminoácidos proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos incluyen descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversiones en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, sitios e instalaciones de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamientos de productos, canal de pruebas de productos, aprobaciones de productos, patentes, ancho del producto, y amplitud, dominio de aplicaciones, curva de línea de vida de tecnología. Los puntos de datos anteriores se relacionan únicamente con el enfoque de la compañía en el mercado global de bioestimulantes basados ​​en aminoácidos.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado mundial de bioestimulantes a base de aminoácidos son OMEX, Agrinos, Valagro SpA, Biolchim SPA, Isagro, Italpollina SpA, Haifa Group, Novozymes, ATLÁNTICA AGRICOLA, Biostadt India Limited, Trade Corporation International, MICROMIX, Syngenta , Bayer AG, UPL, SICIT Group SpA, Humintech, Brandt, Inc. y PNB AGROCIENCIAS PVT. LTD, etc

Los analistas de DBMR comprenden las fortalezas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor individualmente.

Ver informe completo: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-amino-acids-based-biostimulants-market?Rohit

La creciente necesidad de una agricultura sostenible es esencial para ampliar el crecimiento del mercado. Además, la alta producción agrícola en todo el mundo podría impulsar el mercado de bioestimulantes basados ​​en aminoácidos. Además, el aumento de la innovación de nuevos productos y el aumento de las actividades de investigación y desarrollo en el mercado crearán nuevas oportunidades para el mercado de bioestimulantes basados ​​en aminoácidos. Sin embargo, los problemas de calidad en la fabricación de bioestimulantes son un factor importante que actúa como un factor de restricción para el mercado global basado en aminoácidos, y se espera que la alta demanda de productos alternativos desafíe el mercado global de bioestimulantes basados ​​en aminoácidos durante el período de pronóstico.

El informe de mercado global Bioestimulantes a base de aminoácidos analiza oportunidades en términos de participación de mercado, nuevos desarrollos y análisis de cartera de productos, impacto de los participantes del mercado nacionales y locales, bolsillos de ingresos emergentes, cambios en la regulación del mercado, aprobaciones de productos y decisiones estratégicas. , lanzamiento de productos, expansión geográfica e innovación tecnológica en el mercado. Para comprender el análisis y el escenario global del mercado Bioestimulantes basados ​​en aminoácidos, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista. Nuestro equipo lo ayudará a crear soluciones que impacten en sus resultados finales para lograr sus objetivos deseados.

Alcance del mercado global Bioestimulantes a base de aminoácidos y tamaño del mercado

El mercado mundial de bioestimulantes a base de aminoácidos está segmentado en seis segmentos principales según el tipo de cultivo, el método de aplicación, la forma, el origen, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre segmentos ayuda a analizar los bolsillos de nicho para el crecimiento y las estrategias para acceder al mercado, y determinar la diferencia entre las aplicaciones principales y los mercados objetivo.

Por tipo de cultivo, el mercado mundial de bioestimulantes está segmentado en frutas y verduras, cereales y cereales, césped y plantas ornamentales, semillas oleaginosas y legumbres y otros cultivos. En 2022, se espera que el segmento de frutas y verduras domine el mercado debido a la alta producción de frutas y verduras en todo el mundo. Los agricultores se están enfocando en producir una variedad de frutas y verduras para satisfacer las crecientes necesidades de los consumidores. Por lo tanto, las frutas y verduras de alto rendimiento requieren muchos bioestimulantes para una productividad excesiva, lo que impulsa la demanda en este segmento.

Según el método de aplicación, el mercado mundial de bioestimulantes se segmenta en tratamiento foliar, tratamiento del suelo y tratamiento de semillas. En 2022, se espera que el segmento de tratamiento foliar domine el mercado, ya que es muy preferido por los agricultores debido a sus ventajas, como la facilidad de absorción en la parte foliar de las plantas, y tendrá un efecto inmediato en el área afectada.

Según la forma, el mercado mundial de bioestimulantes se segmenta en líquidos y secos. En 2022, se espera que domine el mercado ya que el suelo absorbe fácilmente el líquido y proporciona un buen sistema de raíces, un mejor desarrollo de tallos y hojas, lo que permite que los cultivos enfrenten mejor el estrés abiótico. Los bioestimulantes líquidos se pueden aplicar a las plantas sin tratamiento previo con un solvente.

Por origen, el mercado global de bioestimulantes está segmentado en naturales y sintéticos. En 2022, se espera que el sector natural domine el mercado debido a su impacto perjudicial mínimo en los ecosistemas. Se compone de recursos naturales, incluidas las algas y otros materiales vegetales. Los bioestimulantes naturales mantienen la fertilidad del suelo y previenen la erosión.

Sobre la base del usuario final, el mercado global de bioestimulantes está segmentado en agricultores, industrias relacionadas e instituciones de investigación. En 2022, se espera que el segmento de agricultores domine el mercado debido a mayores cantidades de bioestimulantes para aumentar el rendimiento y el crecimiento de los cultivos para satisfacer la demanda de productos orgánicos de los consumidores. Los agricultores prefieren los bioestimulantes por sus beneficios para la agricultura ecológica y su uso es seguro porque no contaminan el ecosistema.

Según el canal de distribución, el mercado global de bioestimulantes se clasifica en directo e indirecto. En 2022, se espera que el sector directo domine el mercado, ya que la agricultura a gran escala y las industrias relacionadas requieren grandes cantidades de productos estimulantes, cooperando con las empresas de fabricación de bioestimulantes que ocupan una mayor participación.

Análisis a nivel de país del mercado mundial de bioestimulantes basados ​​en aminoácidos

Analiza el mercado mundial de bioestimulantes a base de aminoácidos y proporciona información sobre el tamaño del mercado por tipo, forma, característica, fuente y aplicación mencionada anteriormente.

Los países incluidos en el informe de mercado global Bioestimulantes a base de aminoácidos son Estados Unidos, Canadá y México, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Suiza y el resto de Europa, China, Corea. , Japón, India, Australia, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas y resto de Asia Pacífico, Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Egipto y resto de Medio Oriente y África.

Se proyecta que el segmento de tipo de cultivo en la región europea crezca a la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico 2022-2029, debido a las crecientes inversiones y colaboraciones en el negocio de los bioestimulantes basados ​​en aminoácidos. El sector de frutas y verduras en los Estados Unidos domina el mercado norteamericano debido al aumento de los ingresos disponibles junto con los cambios en el estilo de vida debido a la rápida urbanización. India está impulsando el crecimiento del mercado de Asia-Pacífico y el segmento de métodos de aplicación es dominante en el país debido a la alta producción agrícola a nivel mundial.

Consulte antes de comprar: https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-amino-acids-based-biostimulants-market&Rohit

Tabla de contenido:

Bioestimulantes a base de aminoácidos Introducción al mercado

Metodología de investigación

resumen

Variables de mercado, tendencias y alcance

Descripción general del mercado de bioestimulantes a base de aminoácidos

herramientas de análisis de mercado

Segmentación del mercado de bioestimulantes a base de aminoácidos

Análisis y perspectivas de los bioestimulantes a base de aminoácidos

Perfil de la empresa

Impacto de COVID-19

Inteligencia Competitiva y Matriz Competitiva

Análisis de grandes acuerdos y alianzas estratégicas

Estudios de casos relacionados y actualizaciones de noticias más recientes

Haga clic para ver TOC del informe completo, figuras y tablas en https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-amino-acids-based-biostimulants-market&Rohit



Información de investigación de mercado de puente de datos:

Data Bridge Market Research es una empresa multinacional de consultoría de gestión con oficinas en India y Canadá. Una firma innovadora y emergente de análisis y asesoría de mercados con un nivel inigualable de durabilidad y enfoque avanzado. Estamos comprometidos a descubrir las mejores perspectivas de consumo y fomentar el conocimiento útil que le permitirá a su empresa tener éxito en el mercado.

Data Bridge Market Research es el resultado de pura sabiduría y práctica concebida y construida por Pune en 2015. La empresa nació en el departamento de atención médica con un personal mucho más pequeño que intentaba cubrir todo el mercado al tiempo que proporcionaba análisis de primer nivel. . Desde entonces, la empresa ha ampliado su alcance ampliando sus divisiones y abriendo una nueva oficina en la ubicación de Gurugram en 2018, donde un equipo de personas altamente talentosas se unen para hacer crecer la empresa. “Durante los tiempos difíciles de COVID-19, cuando el virus ralentizó todo en todo el mundo, el equipo dedicado de Data Bridge Market Research trabajó las 24 horas para brindar calidad y soporte a nuestra base de clientes. Manga.”

Nuestros servicios incluyen informes de la industria probados en el mercado, análisis de tendencias tecnológicas, investigación de mercado formativa, consultoría estratégica, análisis de proveedores, análisis de producción y demanda e investigación de impacto en el consumidor.

Póngase en contacto con

Data Bridge Market Research

EE. UU.: + 1 888 387 2818

Reino Unido: + 44 208 089 1725

Hong Kong: +852 8192 7475

Correo electrónico: [email protected]