Tamaño del mercado de bebidas relajantes, participación, industria, pronóstico y

Actores del mercado cubiertos

Encha (China), Ippodo Tea Co. Ltd. (China), Tranquini (Estados Unidos), Chillbev (Estados Unidos), Slow Cow Drink, Inc. (Canadá), lifeonearthinc (Estados Unidos), Som Sleep.(Estados Unidos), Phi Drinks, Inc. (Estados Unidos), BevNet.com (Estados Unidos), NewAge, Inc (Estados Unidos), Harvest One (Canadá)