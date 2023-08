Se espera que el mercado de automatización del riego agrícola crezca a una tasa del 15,60 % entre 2021 y 2028. 2028.

El informe de investigación de mercado Automatización de riego agrícola proporciona un análisis extenso de la estructura del mercado y estimaciones de los diversos segmentos y subsegmentos del mercado. El informe de la industria también incluye detalles de los principales fabricantes e importadores que dominan el mercado. Además, los datos estadísticos y numéricos, como hechos y cifras, se presentan con gran precisión mediante gráficos, tablas o diagramas en los informes de mercado. Los cambios en el entorno del mercado se deben principalmente a cambios en jugadores o marcas clave, incluido el desarrollo, lanzamiento de productos, empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones, que cambian la perspectiva global de la industria.

El riego es la aplicación de cantidades prescritas de agua a las plantas. El riego automático es el uso de maquinaria para controlar las estructuras de riego sin intervención humana. El riego automático ahorra mano de obra y cambia los estilos de vida. Brinda riego justo a tiempo que ayuda a administrar tasas de flujo más altas, cierres más precisos, reduce la escorrentía de agua y nutrientes y reduce el costo de los vehículos utilizados para el riego.

Mayor adopción de tecnologías avanzadas y más simples; mayores iniciativas gubernamentales para ayudar a promover la conservación del agua; mayor conciencia entre los agricultores sobre los beneficios de las tecnologías de riego automatizado; soluciones rápidas y detección de deficiencias, especialmente en áreas áridas y urbanas donde los recursos de agua dulce son escasos; ser implementado en 2021: algunos factores clave e importantes que probablemente impulsarán el crecimiento del mercado Automatización de riego agrícola durante el período de pronóstico 2028. Por otro lado, la adopción de tecnologías modernas está aumentando. Para el riego, la presencia de grandes fincas en todo el mundo contribuirá aún más, creando enormes oportunidades, lo que conducirá al crecimiento del mercado de automatización del riego agrícola durante el período de pronóstico mencionado anteriormente.

El jugador clave cubierto en el informe Automatización del riego agrícola es NETAFIM. Corporación Lindsay, Industrias Valmont, Corporación Toro. Jain Irrigation Systems Ltd; Hunter Industries Inc; Rain Bird Corporation; HydroPoint Data Systems Inc; Meteorología; Nielsen Irrigation; Carlson; Galcon; Ruby Water; Iritech SpA; Mottech Water Solutions Ltd; ; Growth Link; Pasture Systems Inc.; Blue Lane; Avanijal Farm Automation Pvt. (principal); otros jugadores nacionales y globales. Los datos de cuota de mercado se proporcionan por separado para Global, Norteamérica, Europa, Asia Pacífico (APAC), Oriente Medio y África (MEA) y Sudamérica. Los analistas de DBMR comprenden las ventajas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor por separado.

Alcance del informe de mercado Automatización de riego agrícola:

Este estudio estudia en detalle a los actores clave del mercado global Automatizacion del riego agricola , centrándose en factores como la cuota de mercado, el margen bruto, el beneficio neto, las ventas, la combinación de productos, las nuevas aplicaciones y los últimos desarrollos. También arroja luz sobre el panorama de los proveedores, lo que ayuda a los jugadores a predecir la dinámica competitiva futura en el negocio global de Automatización del riego agrícola.

Según el tipo de automatización, el mercado de la automatización del riego se segmenta en sistemas basados ​​en tiempo, sistemas basados ​​en flujo, sistemas de retroalimentación en tiempo real y sistemas de control de riego basados ​​en computadora.

Según el sistema, el mercado de la automatización del riego se segmenta en automático y semiautomático.

Según el tipo de riego, el mercado de la automatización del riego se segmenta en riego por goteo, riego por aspersión y riego por superficie.

El mercado de la automatización del riego también está segmentado según el uso final. El uso final se divide en campo abierto e invernadero.

Según los componentes, el mercado de la automatización del riego está segmentado en controladores, sensores, sensores de fertilizantes basados ​​en el clima, basados ​​en el suelo, válvulas, aspersores y otros componentes. Otros componentes se subdividen en medidores de flujo, manómetros y dispositivos de monitoreo.

Análisis/Insights Regionales del Mercado de Automatización de Riego Agrícola

El mercado de Automatización de riego agrícola se analiza con información y tendencias del tamaño del mercado en función de los países mencionados anteriormente, el tipo de material, el usuario final y la aplicación.

Los países cubiertos en el informe de mercado Automatización de riego agrícola incluyen EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa, China, Japón, India , Sudáfrica, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Egipto, Sudáfrica y Resto de Medio Oriente y África (MEA), Partes de América del Sur: Brasil, Argentina y el resto de América del Sur.

La sección de países del informe también proporciona factores que afectan los diversos mercados junto con los cambios regulatorios del mercado que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor downstream y upstream, las tendencias tecnológicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter junto con los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar escenarios de mercado en varios países. También considera la presencia y disponibilidad de marcas globales, los desafíos de la competencia grande o rara con marcas nacionales y extranjeras, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales, y proporciona un análisis predictivo de los datos del país.

El informe responde a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el tamaño del mercado y el pronóstico del mercado Automatización de riego agrícola? ¿Cuáles son las limitaciones y el impacto de COVID-19 en el mercado Automatización de riego agrícola durante el período de pronóstico? ¿En qué productos/segmentos/aplicaciones/campos del mercado Automatización del riego agrícola se realizarán inversiones durante el período de pronóstico? ¿Cuáles son las ventanas estratégicas competitivas de la oportunidad de mercado Automatización del riego agrícola? ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas y el marco regulatorio del mercado Automatización del riego agrícola? ¿Cuál es la participación de mercado de los principales actores en el mercado Automatización de riego agrícola? ¿Cuáles son los modelos adecuados y los movimientos estratégicos para ingresar al mercado Automatización de riego agrícola?

