Tamaño del mercado de alquiler vacacional y análisis de participación

Actores del mercado cubiertos

9flats (India), Airbnb, Inc. (Estados Unidos), Booking (Países Bajos), Expedia, Inc. (Estados Unidos), MTCH AG (Reino Unido), MAKEMYTRIP PVT. LIMITADO. (India), NOVASOL A/S (Dinamarca), OYO Hotels & Homes (India), TripAdvisor LLC (Estados Unidos), Wyndham Destinations (Estados Unidos), Trivago (Alemania), Agoda Company Pte. Ltd. Ltd (India), Yatra Online Private Limited (India), Hotwire, Inc. (Estados Unidos), HotelsCombined (Australia), KAYAK (Estados Unidos)