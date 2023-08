Según el análisis de Data Bridge Market Research, se prevé que el mercado agrícola vertical de Asia-Pacífico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 27,5 % entre 2023 y 2030.

Los principales actores en el mercado de agricultura vertical de Asia Pacífico incluyen Signify Holding, CubicFarm Systems Corp., InFarm, Gills N Claws Pte Ltd, Sky Greens, SPREAD Co., Ltd., Triton Foodworks, SANANABIO, EVERLIGHT, OSRAM GmbH, Valoya, Heliospectra AB , Jain Irrigation Systems Ltd, Glenorie Hydroponics, Huaguang Technology Co., Ltd., etc.

Alcance del mercado de agricultura vertical de Asia Pacífico

El mercado de agricultura vertical de Asia Pacífico está segmentado según el mecanismo de crecimiento, la estructura, el tipo, el tipo de cultivo, la aplicación y los componentes. El crecimiento de estos segmentos lo ayudará a analizar los principales segmentos de crecimiento en la industria y brindará a los usuarios una valiosa visión general del mercado y conocimientos del mercado para tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

mecanismo de crecimiento

Hidroponia

Aeroponía

Acuaponia

Según el mecanismo de crecimiento, el mercado de agricultura vertical de Asia Pacífico está segmentado en hidroponía, aeroponía y acuaponia.

estructura

contenedor de envío

basado en la construcción

Estructuralmente, el mercado agrícola vertical de Asia Pacífico se divide en mercados de contenedores y de construcción.

tipo

biopesticida

fertilizante biológico

bioestimulante

Según el tipo, el mercado de agricultura vertical de Asia Pacífico está segmentado en biopesticidas, biofertilizantes y bioestimulantes.

tipo de cultivo

hojas verdes

plantas polinizadas

plantas vegetativas

Según el tipo de cultivo, el mercado de agricultura vertical de Asia Pacífico se segmenta en plantas frondosas, plantas polinizadoras y plantas vegetativas.

solicitud

interior

exterior

Según la aplicación, el mercado agrícola vertical de Asia Pacífico se segmenta en interiores y exteriores. Elemento

luz

Componentes hidropónicos

control climatico

sensor

Según los componentes, el mercado de agricultura vertical de Asia Pacífico está segmentado en iluminación, componentes hidropónicos, control climático y sensores.

Análisis/percepciones regionales del mercado de agricultura vertical de Asia Pacífico

El mercado Agricultura vertical de Asia Pacífico se analiza con información sobre el tamaño del mercado y las tendencias de los países antes mencionados, el tipo de material, el usuario final y la aplicación.

Los países cubiertos en el informe del mercado Agricultura vertical de Asia Pacífico incluyen EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Egipto, Sudáfrica, Otros Medio Oriente y África (MEA) Como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y el resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

La sección de países del informe también proporciona factores que influyen en el mercado individual y cambios regulatorios del mercado que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, las tendencias tecnológicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar la situación del mercado en varios países. Además, la presencia y disponibilidad de marcas globales, así como los desafíos debido a la competencia intensa o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales también se tienen en cuenta al proporcionar un análisis predictivo de los datos del país.

El informe responde a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el tamaño del mercado y el pronóstico del mercado Agricultura vertical de Asia Pacífico? ¿Cuáles son las restricciones y los impactos de COVID-19 en el mercado Agricultura vertical de Asia Pacífico durante el período de pronóstico? ¿En qué productos/segmentos/aplicaciones/áreas del mercado Agricultura vertical de Asia Pacífico vale la pena invertir durante el período de pronóstico? ¿Cuál es la ventana de oportunidad para estrategias competitivas en el mercado Agricultura vertical de Asia Pacífico? ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas y el marco regulatorio en el mercado de agricultura vertical de Asia Pacífico? ¿Cuál es la participación de mercado de los proveedores líderes en el mercado Agricultura vertical de Asia Pacífico? ¿Qué modelos y movimientos estratégicos se consideran adecuados para ingresar al mercado de agricultura vertical de Asia Pacífico?

