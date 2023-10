Tamaño de la industria del mercado de cuidado de personas mayores, tendencias de participación, crecimiento, demanda, oportunidades y pronóstico para 2029

Se espera que el mercado mundial de cuidados de personas mayores sea testigo de un crecimiento durante el período de pronóstico 2022-2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo a una tasa compuesta anual del 7,0% durante el período previsto 2022-2029 y se espera que alcance los dólares estadounidenses. 2.357.746,52 millones de personas en 2029

Visión general del mercado:-

El cuidado de las personas mayores se denomina atención geriátrica e implica cubrir todas las necesidades de las personas mayores en diferentes etapas. Esto incluye productos y servicios que simplifican y facilitan las actividades diarias de los adultos mayores. La necesidad de cuidado de personas mayores aumenta con la edad, ya que los adultos mayores necesitan apoyo físico y emocional para llevar una vida productiva, saludable e independiente. Los servicios de atención para personas mayores incluyen vida asistida, atención diurna para adultos, atención a largo plazo, atención aguda, cuidados paliativos y atención domiciliaria.

Los servicios de atención a personas mayores tienen una gran demanda en los países desarrollados y, a medida que avanza la tecnología médica, los países en desarrollo también están optando por estos servicios. Los servicios de atención a personas mayores se dividen en servicios médicos y servicios no médicos. Los servicios brindados a adultos mayores después de una cirugía o lesión son principalmente médicos e incluyen servicios médicos y no médicos para problemas emocionales o enfermedades neurodegenerativas.

actores del mercado objetivo

Koninklijke Philips NV, Amedisys, ECON Healthcare Group, Encompass Health Corporation, EXTENDICARE, LHC Group, Inc., Medtronic, ORPEA GROUPE, Prolifico, ElderCareCanada, Exceptional Living Centres, Right at Home, LLC, BAYADA Home Health Care, United Medicare Pte Ltd , Trinity Health, Rosewood Care Group, ST LUKE’S ELDERCARE LTD, FC Compassus LLC, Install of Home, Inc., Interim HealthCare Inc., Assisted Living Services, etc.

Desarrollos recientes

En junio de 2021, Webrock Ventures y Heathforce se asociaron para lanzar un producto de telesalud en Sudáfrica, según TechCrunch. La nueva empresa aún no ha sido nombrada y su enfoque principal será brindar a los pacientes asesoramiento a pedido y basado en citas con enfermeras, profesionales de salud mental y practicantes. La empresa cerró 3 millones de dólares en su ronda de financiación previa a la Serie A.

Según TechCrunch en abril de 2021, Quro Medical, una startup sudafricana de tecnología sanitaria que ofrece servicios a domicilio para tratar a pacientes enfermos en casa, cerró sus puertas a 1,1 dólares para ofrecer la máxima comodidad y reducir el riesgo de “infección”. Inversión de 1 millón de rondas. La ronda estuvo liderada por Enza Capital y Mohau Equity Partners. La empresa tiene como objetivo brindar atención al paciente agudo en el hogar para mejorar la experiencia del paciente.

Información importante sobre el cuidado de personas mayores incluida en el informe:

Gráficos y ejemplos exclusivos Análisis de las cinco fuerzas de Porter de algunas de las empresas clave en este mercado Análisis de la cadena de valor de los actores clave del mercado Tendencias actuales que influyen en la dinámica de este mercado en varias regiones. Fusiones, adquisiciones, colaboraciones y asociaciones recientes Crecimiento de los ingresos de esta industria durante el período de pronóstico. Investigación en estrategia de marketing y tendencias de crecimiento. Análisis del motor de crecimiento Segmentos y mercados de ocio emergentes por región Evaluación empírica de la curva de este mercado. Alcance pasado, actual y potencial del mercado en términos de valor potencial y volumen de negociación.

Ventajas clave del cuidado de personas mayores en comparación con los competidores globales:

El informe proporciona un análisis cualitativo y cuantitativo de las tendencias, pronósticos y dimensionamiento del mercado de cuidado de personas mayores para determinar nuevas oportunidades.

El análisis de las cinco fuerzas de Porter destaca las fuerzas de compradores y proveedores que permiten a las partes interesadas tomar decisiones comerciales estratégicas y determinar el nivel de competencia dentro de una industria.

El estudio destaca los factores más influyentes y los principales bolsillos de inversión.

Clasifica los principales países de cada región y menciona su contribución a los ingresos.

El segmento de posicionamiento de los actores del mercado ayuda a comprender el posicionamiento actual de los actores del mercado que operan en el segmento de ingredientes para el cuidado personal.

Dinámica del mercado mundial del cuidado de personas mayores

conductor

concientización sobre cuidados geriátricos

A medida que aumenta la conciencia global sobre los servicios de atención domiciliaria, servicios de atención a adultos, etc. aumenta, la demanda del mercado también aumentará. El rápido aumento del envejecimiento de la población está aumentando la necesidad de atención a las personas mayores, y la creciente demanda de servicios y productos para el cuidado de personas mayores impulsará el crecimiento del mercado.

Aumento de enfermedades crónicas

Las enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, el cáncer, la osteoporosis y las enfermedades dentales están en aumento. Estas enfermedades se pueden prevenir mediante un tratamiento, una dieta y una nutrición adecuados y las sugerencias adecuadas de los médicos. Sin embargo, recientemente han surgido servicios de atención sanitaria a domicilio, que permiten a las personas recibir tratamiento cómodamente en casa sin tener que acudir a un hospital.

oportunidad

Tendencias crecientes en el mercado de servicios de atención a personas mayores

Se espera que el aumento de la población de edad avanzada sea una fuerza impulsora para los servicios de atención a personas mayores. Los cambios en el entorno económico y social han aumentado la demanda de proyectos de cuidados. Una creciente población de edad avanzada está empujando a las generaciones más jóvenes a cuidar de sus familiares mayores mientras trabajan. Por tanto, son necesarios servicios de protección para las personas mayores. Se divide en servicio a corto plazo y servicio a largo plazo. Los servicios a corto plazo ayudan a las personas a completar las actividades diarias básicas, mientras que los servicios a largo plazo se centran en el alojamiento. El servicio a largo plazo requiere apoyo médico y cuidado infantil.

Salvación/Desafío

Hay escasez de trabajadores cualificados y experimentados.

La falta de profesionales calificados, especialmente en los países en desarrollo, puede obstaculizar el crecimiento del mercado.

Alcance del mercado global de cuidado de personas mayores

El mercado mundial del cuidado de personas mayores está segmentado por tipo de producto, servicio y aplicación. Crecimiento entre estos segmentos analiza los segmentos de bajo crecimiento de la industria y proporciona a los usuarios información valiosa sobre el mercado e información del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar aplicaciones clave del mercado.

tipo de producto

límite

Dispositivos de vivienda y auxiliares.

Según el tipo de producto, el mercado del cuidado de personas mayores se segmenta en productos farmacéuticos, electrodomésticos y dispositivos de asistencia.

servicio

tratamiento institucional

Cuidados en el hogar

guardería para adultos

Según los servicios, el mercado de atención a personas mayores se segmenta en atención institucional, atención domiciliaria y atención diurna para adultos.

solicitud

enfermedad cardiaca

cáncer

nefropatía

diabetes

artritis

osteoporosis

neurológico

Sistema respiratorio

etc.

