Nueva York, el informe Global Supply Chain Analytics Market de Global Insight Services es la única fuente autorizada de inteligencia sobre Supply Chain Analytics Market. El informe le proporcionará un análisis del impacto de las últimas interrupciones del mercado, como la guerra Rusia-Ucrania y Covid-19 en el mercado. El informe proporciona un análisis cualitativo del mercado utilizando varios marcos, como el análisis de Porters y PESTLE. El informe incluye datos detallados de segmentación y tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías. El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, las restricciones y los desafíos, el panorama competitivo, así como los eventos recientes, como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

El análisis de la cadena de suministro es el proceso de aplicar análisis estadísticos y otras técnicas cuantitativas a los datos de la cadena de suministro de una empresa para mejorar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones. El objetivo del análisis de la cadena de suministro es proporcionar a los responsables de la toma de decisiones los conocimientos que necesitan para tomar decisiones informadas sobre cómo optimizar la cadena de suministro.

El mercado global de análisis de la cadena de suministro incluye jugadores como Microstrategy Inc, Tableau Software, Kinaxis, Manhattan Associates Inc., Oracle Corporation, SAP SE, International Business Machines Corporation, Infor Inc., SAS Institute Inc., Qlik Technologies y otros.

Hay cuatro tendencias clave en la tecnología de Supply Chain Analytics:

1. El cambio hacia el análisis de datos en tiempo real: en el pasado, el análisis de la cadena de suministro a menudo se basaba en datos históricos, que podían tener semanas o meses de antigüedad.

2. El uso cada vez mayor de análisis predictivos: los análisis predictivos se utilizan cada vez más en el análisis de la cadena de suministro, ya que pueden ayudar a las organizaciones a pronosticar la demanda e identificar problemas potenciales antes de que ocurran.

3. El uso del aprendizaje automático para automatizar la toma de decisiones: el aprendizaje automático es una forma de inteligencia artificial que se utiliza para automatizar la toma de decisiones en el análisis de la cadena de suministro.

4. El uso cada vez mayor de soluciones basadas en la nube: las soluciones basadas en la nube se están volviendo cada vez más populares para el análisis de la cadena de suministro, ya que ofrecen una serie de ventajas sobre las soluciones locales, como flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad.

Hay algunos impulsores clave del mercado Análisis de la cadena de suministro.

En primer lugar, la necesidad cada vez mayor de datos precisos y en tiempo real está empujando a las empresas a buscar medios más sofisticados de recopilación y análisis de datos.

En segundo lugar, la creciente complejidad de las cadenas de suministro hace que sea más difícil obtener visibilidad de todos los aspectos de la cadena e identificar las ineficiencias.

Y, por último, el auge de la Industria 4.0 y el Internet de las cosas está brindando a las empresas más datos que nunca, por lo que es esencial tener la capacidad de analizar estos datos de manera efectiva para tomar mejores decisiones.

El mercado de análisis de la cadena de suministro está segmentado por componente, implementación, usuario final y región. Por componentes, el mercado se clasifica en soluciones y servicios. Según la implementación, se divide en local y en la nube. Según el usuario final, se divide en automotriz, atención médica, comercio minorista, fabricación y otros. Por regiones, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

