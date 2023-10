Stents liberadores de fármacos (DES) Tamaño del mercado, participación, demanda, crecimiento futuro, desafíos e informe de perspectivas competitivas

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

A medida que la industria de la salud se reforma para convertir el actual modelo de pago por servicio en un modelo de pago por valor, se ha puesto especial atención en la reducción de las complicaciones de los pacientes y en el número y duración de la estancia hospitalaria. La cardiología intervencionista, en particular, se encuentra en un punto de inflexión con una evolución notable en la tecnología de los dispositivos, las técnicas del operador y la seguridad y eficacia clínica. Se han logrado enormes avances en el tratamiento de la enfermedad de las arterias coronarias y la era de la “implantación de stent” está sobre los pacientes de hoy. Además, la llegada de los stents liberadores de fármacos (DES) ha cambiado y revolucionado considerablemente el panorama intervencionista y, como tal, ha hecho que la angioplastia sea más predecible, catalizando el crecimiento del mercado de los stents liberadores de fármacos.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de stents liberadores de fármacos (DES) alcance el valor de 10,22 mil millones de dólares para el año 2029, con una tasa compuesta anual del 5,42% durante el período de pronóstico. Sobre la base del fármaco, se estima que el segmento de sirolimus se expandirá a una tasa compuesta anual alta durante el período de pronóstico. Sirolimus es un fármaco ampliamente utilizado para stents. Los stents liberadores de fármacos recubiertos con sirolimus tienen menos pérdida luminal tardía y menos reestenosis angiográfica.

Los stents liberadores de fármacos (DES) son pequeños stents cilíndricos que ayudan a mejorar el flujo sanguíneo a través de las arterias hasta el corazón minimizando las obstrucciones. Suelen utilizarse en el tratamiento de la intervención coronaria percutánea o angioplastia coronaria. Hay dos tipos de stents liberadores de fármacos (DES) disponibles, a saber, stents liberadores de fármacos (DES) con recubrimiento a base de polímeros y stents liberadores de fármacos (DES) con recubrimiento libre de polímeros.

Conductores

Las enfermedades cardiovasculares en algún momento pueden ser difíciles de detectar, por lo que es un desafío y un gran problema que el número de enfermedades cardiovasculares esté creciendo rápidamente con el crecimiento de la población, pero está impulsando el mercado.

La población mayor y más joven está cambiando a medida que crece el número de personas mayores y, con esa gente con enfermedades, también hace que sea aún más difícil tratar a un paciente anciano, pero también impulsa el mercado.

Además, el creciente uso de stents liberadores de fármacos (DES) para el tratamiento de la aterosclerosis, la política de reembolso favorable, el avance tecnológico y la creciente popularidad de las cirugías endovasculares mínimamente invasivas afectan positivamente el mercado de los stents liberadores de fármacos (DES).

Oportunidades

Además, el aumento de la prevalencia de varias enfermedades cardiovasculares, como ritmos cardíacos anormales, ataques cardíacos y enfermedades de las válvulas cardíacas, ampliará las oportunidades rentables para los actores del mercado en el período previsto de 2022 a 2029. Además, las enfermedades cardíacas congénitas y la función de insuficiencia cardíaca aumentarán aún más. ampliar la tasa de crecimiento del mercado de stents liberadores de fármacos (DES) en el futuro.

Restricciones/Desafíos

Por otro lado, se espera que las estrictas regulaciones gubernamentales para la aprobación de productos y el riesgo asociado con la trombosis y la interrupción obstruyan el crecimiento del mercado. Además, se proyecta que la escasez de profesionales capacitados y las estrictas aprobaciones regulatorias desafiarán el mercado de los stents liberadores de fármacos (DES) en el período previsto de 2022-2029.

Este informe de mercado de Stents liberadores de fármacos (DES) proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de los stents liberadores de fármacos (DES) son Abbott, B. Braun Melsungen AG, Biosensors International Group, Ltd., BIOTRONIK SE & Co. KG, Boston Scientific Corporation, BD, Medtronic, Cook, Merit Medical. Systems, Novatech SA, Terumo Corporation, MicroPort Scientific Corporation, Fuji Systems Corp., MICRO-TECH EUROPE, Vascular Concepts, Olympus Corporation, WL Gore & Associates Inc., Boston Scientific Corporation, ORBUSNEICH MEDICAL, Relisys Medical Devices Limited, REVA Medical Inc. ., Sino Medical Sciences Technology Inc., STENTYS SA, HEXACATH y Cardinal Health entre otros.