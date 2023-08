“ Data Bridge Market Research presenta esta información en su informe titulado Global Stand-Up Paddleboard Market. El mercado universal de tablas de paddle surf El informe de investigación es una valiosa fuente de información con la que las empresas pueden obtener una visión telescópica de las tendencias actuales del mercado, las demandas y preferencias de los consumidores, las situaciones del mercado, las oportunidades y el estado del mercado. Este informe de la industria recopila sistemáticamente información sobre los factores que influyen en la industria, que incluye el comportamiento del cliente, las tendencias emergentes, el uso del producto y el posicionamiento de la marca. Se utilizan varios pasos al generar este informe tomando los aportes de un equipo especializado de investigadores, analistas y pronosticadores. Las empresas pueden lograr un conocimiento completo de las condiciones y tendencias generales del mercado con la información y los datos cubiertos en el informe de mercado ganador de Stand-Up Paddleboard.

El informe de mercado Stand-Up Paddleboard es un estudio profesional en profundidad sobre el estado actual del mercado. El estudio de mercado proporciona detalles de los impulsores y las restricciones para el mercado Stand-Up Paddleboard con la ayuda del análisis FODA, junto con el impacto que tienen en la demanda durante el período de pronóstico. Se cree que la información granular puede ayudar a los clientes a tomar decisiones comerciales eficientes y este informe comercial proporciona lo mismo. Al inspirarse en las estrategias de marketing de los rivales, las empresas pueden establecer ideas ingeniosas y objetivos de ventas sorprendentes que, a su vez, les permitan lograr una ventaja competitiva sobre sus competidores.

Stand-Up Paddleboard Análisis e información del mercado

El stand-up paddleboard también se conoce como SUP, que es una actividad deportiva popular que consiste en pararse en una tabla y usar un remo para abrirse camino en el agua. Este deporte requiere el uso de los brazos de pie o de rodillas para impulsar la tabla hacia adelante. Así, el mercado incluye variedad de tableros, los cuales se clasifican en función del peso, material, longitud, producto, aplicación y precio. Además, las tablas de SUP parecen tablas de surf, pero el diseño para el uso de las tablas es diferente. Estas tablas se usan completamente con remos. El usuario tiene opciones para usar las tablas para diferentes propósitos, como yoga, carreras, touring e incluso para surfear.

El aumento en el número de participación en deportes de aventura suaves tiene un impacto propositivo en el crecimiento y la adopción de tablas de remo de pie, ya que en los últimos tiempos las tablas de remo de pie se usan ampliamente en deportes acuáticos y yoga. Data Bridge Market Research analiza que el mercado global de stand-up paddleboard crecerá a una CAGR de 6.0% durante el período de pronóstico de 2023 a 2030 .

Definición del mercado de Stand-Up Paddleboard

El stand-up paddleboard también se conoce como SUP, una actividad deportiva popular que consiste en pararse en una tabla y usar un remo para abrirse camino en el agua. Este deporte requiere el uso de los brazos de pie o de rodillas para impulsar la tabla hacia adelante. Por lo tanto, el mercado incluye una variedad de tableros, que se clasifican según el peso, el material, la longitud, el producto, la aplicación y el precio.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado global de stand-up paddleboard son Aqua-Leisure Recreation, LLC, Tahe Outdoors, BOARDWORKS, Cascadia Board Co, Starboard, SUP ATX LLC, SURFTECH, LLC, Sea Eagle Boats, inc., Imagine Nation Sports , LLC, Naish International, Bluefin SUP, Goosehill, Atoll Board Company, C4 Waterman, NRS, YOLO Boards & Bikes, Mistral Watersport, Paddle Boards de iROCKERSUP, Wetiz de Zacki Surf & Sport, Sun Dolphin Boats, Red Paddle Co, LAIRDSTANDUP, Tower Paddle Boards, THURSO SURF, Decathlon entre otras.

Además, las tablas de SUP parecen tablas de surf, pero el diseño para el uso de las tablas es diferente. Estas tablas se usan completamente con remos. El usuario puede usar las tablas para diferentes propósitos, como yoga, carreras, giras e incluso surf.

Dinámica del mercado mundial de tablas de surf de remo

Esta sección trata sobre la comprensión de los impulsores del mercado, las ventajas, las oportunidades, las restricciones y los desafíos. Todo esto se discute en detalle a continuación:

Conductores

RÁPIDO CRECIMIENTO EN CAMPEONATOS Y EVENTOS DE DEPORTES ACUÁTICOS DE SUPERFICIE

Los deportes acuáticos de superficie incluyen una variedad de deportes tales como remo, vela, esquí acuático, surf, kayak, rafting y muchos otros. Estos deportes no eran familiares en las últimas décadas. Sin embargo, la mayoría de estos deportes acuáticos de superficie han adquirido un papel destacado entre el interés de la gente por los deportes, incluidos el surf y el surf de remo.

AUMENTO DEL NÚMERO DE PARTICIPACIÓN EN DEPORTES DE AVENTURA

Los deportes de aventura o deportes extremos suelen clasificarse dentro de actividades con un alto nivel de peligrosidad. Dichos deportes de aventura pueden ser competitivos o no competitivos y, a menudo, involucran participantes individuales en lugar de equipos. Además, los deportes acuáticos incluyen surf, surf de remo, rafting, kayak y muchos otros.

El mercado mundial de tablas de surf de remo está segmentado según el producto, el peso, la longitud, el precio, el material, la aplicación, el comprador y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Producto

Tablas Sólidas de SUP

Tablas SUP Inflables

Según el producto, el mercado mundial de tablas de remo de pie está segmentado en tablas de SUP sólidas y tablas de SUP inflables.

Peso

56kg-68kg

68kg-79kg

79kg-91kg

91kg-102kg

22kg-56kg

102 kg-113 kg

113kg-125kg

por encima de 125 kg

En función del peso, el mercado mundial de tablas de surf de remo está segmentado en 56 kg-68 kg, 68 kg-79 kg, 79 kg-91 kg, 91 kg-102 kg, 22 kg-56 kg, 102 kg-113 kg, 113 kg-125 kg y más de 125 kg.

Longitud

9.1-12.0 pies,

<9 pies

>12 pies

Sobre la base de la longitud, el mercado mundial de tablas de surf de remo está segmentado en 9,1-12,0 pies, <9 pies y >12 pies.

Precio

Medio

Bajo

De primera calidad

Sobre la base del precio, el mercado mundial de tablas de surf de remo se segmenta en medio, bajo y premium.

Material

CLORURO DE POLIVINILO

EPOXY

fibra de vidrio

Otros

Sobre la base del material, el mercado mundial de tablas de surf de remo está segmentado en PVC, EPOXY, fibra de vidrio y otros.

Solicitud

Todo

Flat-Water o Touring

Surf

Carrera

Yoga

Otros

Sobre la base de la aplicación, el mercado mundial de tablas de remo se segmenta en todoterreno, aguas planas o de turismo, surf, carreras, yoga y otros.

Comprador

Hombres

Mujer

Niños

Sobre la base del comprador, el mercado mundial de tablas de surf de remo se segmenta en hombres, mujeres y niños.

Canal de distribución

En línea

Tercero en línea

Outlet deportivo franquiciado

Punto de venta de deportes al por menor

Canal de comercio moderno

Tienda de especialidades

Puntos de venta de deportes independientes

Sobre la base del canal de distribución, el mercado global de stand-up paddleboard está segmentado en en línea, en línea de terceros, puntos de venta de deportes franquiciados, puntos de venta de deportes al por menor, canal de comercio moderno, tiendas especializadas y puntos de venta de deportes independientes.

Tabla de contenido Stand-Up Paddleboard Market

Introducción

1.1. Descripción general

1.2. Objeto del artículo

1.3. Metodología

Resumen ejecutivo

2.1. Resultados clave

2.2. Aspectos destacados del mercado de tablas de paddle surf

2.3. Recomendaciones

Descripción general del mercado de tablas de surf de remo

3.1. Definición

3.2. Segmentación del mercado de surf de remo

3.3. Stand-Up Paddleboard Dinámica del mercado

3.3.1. Conductores

3.3.2. Restricciones

3.3.3. Oportunidades

3.4. Tendencias del mercado de surf de remo

Metodología de investigación

4.1. Recopilación de datos

4.2. Análisis de los datos

4.3. Investigación primaria

4.4. Investigación secundaria

4.5. Stand-Up Paddleboard Estimación del tamaño del mercado

Análisis de mercado de tablas de surf de remo

5.1. Atractivo del mercado de tablas de surf de remo

5.2. Análisis de las cinco fuerzas de Porter

5.2.1. El poder de negociacion de los proveedores

5.2.2. El poder de negociación de los compradores

5.2.3. Amenaza de nuevos participantes

5.2.4. Amenaza de sustitutos

5.2.5. Rivalidad competitiva

5.3. Análisis FODA

5.3.1. Fortalezas

5.3.2. debilidades

5.3.3. Oportunidades

5.3.4. amenazas

Segmentación del mercado de surf de remo

6.1. Por tipo de producto

6.2. por aplicación

6.3. Por región

Análisis Regional

7.1. América del norte

7.1.1. Stand-Up Paddleboard Tamaño del mercado y pronóstico

7.1.2. Jugadores claves. Jugadores principales

7.2. Europa

7.2.1. Stand-Up Paddleboard Tamaño del mercado y pronóstico

7.2.2. Jugadores claves. Jugadores principales

7.3. Asia Pacífico

7.3.1. Stand-Up Paddleboard Tamaño del mercado y pronóstico

7.3.2. Jugadores claves. Jugadores principales

7.4. América Latina

7.4.1. Stand-Up Paddleboard Tamaño del mercado y pronóstico

7.4.2. Jugadores claves. Jugadores principales

7.5. Oriente Medio y África

7.5.1. Stand-Up Paddleboard Tamaño del mercado y pronóstico

7.5.2. Jugadores claves. Jugadores principales

Panorama competitivo

8.1. Análisis de cuota de mercado de tablas de surf de remo

8.2. Estrategias clave

8.3. Perfiles de la empresa

8.3.1. Compañía

8.3.1.1. Descripción general

8.3.1.2. Portafolio de productos

8.3.1.3. Finanzas

8.3.1.4. Desarrollos recientes

Tabla de contenido Stand-Up Paddleboard Market

