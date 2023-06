By

Persistence Market Research ha publicado un nuevo estudio de mercado sobre el mercado de soplete de soldadura que implica el análisis de la industria global 2014-2018 y el pronóstico 2019-2029. El mercado mundial de sopletes de soldadura en 2014 se valoró en ~US$ 2500 millones y se prevé que tenga un valor de ~US$ 3100 millones a finales de 2019. Se prevé que el mercado de sopletes de soldadura crezca a una CAGR de ~ 6 % entre 2019 y 2029 y se proyecta alcanzar un valor global de US$ 5.6 Bn para finales de 2029. Además, se estima que el mercado mundial de sopletes de soldadura creará una oportunidad de $ 2500 millones de dólares estadounidenses incrementales durante el período de pronóstico.

Según el análisis realizado en el informe, se prevé que el mercado mundial de sopletes de soldadura observe un crecimiento notable debido a características tales como la creciente demanda de las industrias de uso final, como la fabricación en general, la automoción y el sector del transporte . Para estabilizar ‘por delante’ de sus competidores, solicite una muestra @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/29932 El aumento de la producción en divisiones como fabricación en general, automoción, transporte, sector energético, astilleros y offshore, y productos amarillos, entre otras industrias, ha provocado un aumento significativo de la demanda de sopletes de soldadura. Las antorchas de soldadura robóticas se integran para aumentar la eficiencia y la producción de cualquier operación de fabricación y fabricación general. Este proceso automatizado permite al operador mantener la integridad de la soldadura mediante el proceso de soldadura electronica para una mejor calidad de la soldadura con bajos costos de mano de obra y mayor produccion. Esto define el desarrollo esperado del mercado mundial de antorchas de soldadura durante el período de pronóstico de 2019-2029. Operaciones de soldadura robotica cobrando ritmo Por tipo de producto, el mercado mundial de antorchas de soldadura está segmentado en soldadura MIG/MAG, soldadura TIG y soldadura por plasma. La soldadura MIG/MAG es atractiva debido a la alta velocidad de soldadura y brinda la oportunidad de soldar racionalmente materiales que son difíciles de soldar. Sin embargo, la soldadura TIG al mismo tiempo es un proceso de soldadura lento, pero si se realiza con el procedimiento y la técnica correcta, produce una soldadura de la más alta calidad. Se utiliza principalmente para soldar metales, juntas de soldadura críticas y soldaduras pequeñas siempre que sea posible. La soldadura por plasma se utiliza para soldar chapas finas. Para obtener información crítica sobre este mercado, solicite una consulta con un experto aquí @ https://www.persistencemarketresearch.com/ask-an-expert/29932 Sobre la base de la operación de soldadura, el mercado de la antorcha de soldadura se segmenta en soldadura manual y soldadura robótica. El proceso de soldadura manual consiste en una soldadura que se controla manualmente con el equipo en las condiciones de soldadura. En la soldadura robótica se utilizan herramientas programables automatizadas para automatizar el proceso de soldadura. Se espera que el segmento de soldadura robótica tenga más de la mitad del tamaño del mercado debido a su mayor producción con menos chatarra y gran eficiencia. Por tipo de enfriamiento, el mercado mundial de antorchas de soldadura se segmenta en enfriado por agua y enfriado por aire. Las industrias de reparación y las industrias de fabricación se benefician más de los sistemas enfriados por agua, que pueden manejar el calor de la aplicación. Por uso final, el mercado mundial de antorchas de soldadura está segmentado en automoción y transporte, astilleros y alta mar, fabricación general y energía y productos amarillos. Se anticipa que el segmento de fabricación general tendrá casi un tercio del tamaño del mercado debido a sus diversas aplicaciones. Segmentación del mercado global de antorchas de soldadura El mercado global de soplete de soldadura se puede segmentar segun el tipo de producto, la operacion de soldadura, el tipo de enfriamiento, el uso final y la region. Según el tipo de producto, el mercado mundial de sopletes de soldadura se divide en tres segmentos: soldadura MIG/MAG, soldadura TIG y soldadura por plasma. Sobre la base de la operación de soldadura, el mercado está segmentado en dos segmentos, como la soldadura manual y la soldadura robótica. Según el tipo de refrigeración, se segmenta en refrigeración por agua y refrigeración por aire. Sobre la base del uso final, el mercado está segmentado en automoción y transporte, fabricación general, astilleros y alta mar, energía y productos amarillos. Se espera que el segmento de fabricación general crezca con una CAGR de ~6% durante el período de pronóstico (2019-2029). Para un análisis competitivo en profundidad, compre ahora @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/29932 Visión Progresiva de Industrias Proyectadas para Presentar Oportunidades Significativas al Mercado Se prevé que el mercado global de antorchas de soldadura experimente un uso significativo en los próximos años, debido a la importante demanda de varias industrias de final, como la automotriz, la fabricación en general, el transporte, la energía, los productos amarillos y los astilleros y en alta mar, entre otros. El cambio de preferencia hacia las antorchas de soldadura semiautomáticas y automatizadas por parte del uso final ha estado subsidiando el crecimiento del mercado de antorchas de soldadura en varios usos, como la soldadura de láminas delgadas y la soldadura de equipos pesados ​​como excavadoras y cargadores frontales. Adicionalmente, la construcción de grúas abarca una amplia gama de maquinaria para carga y elevación de cargas, las cuales cuentan con secciones estructurales huecas que son aplicaciones exigentes para soldadura. La soldadura MIG/MAG es el tipo de soldadura preferido más debido a su alta velocidad, que brinda la oportunidad de soldar racionalmente materiales que son difíciles de soldar. La soldadura TIG proporciona un calentamiento concentrado del lugar de trabajo, lo que da como resultado un proceso lento que no produce escoria ni salpicaduras. Sobre nosotros: investigación de mercado de persistencia Contáctenos: Investigación de mercado de persistencia

