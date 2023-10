Soluciones de interoperabilidad sanitaria Tamaño del mercado, participación, tendencias, tipo, estrategias de desarrollo, escenario competitivo y análisis de segmentación

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

En los últimos años, la interoperabilidad sanitaria se ha convertido en una de las necesidades importantes de todos los sistemas sanitarios. Estas soluciones de interoperabilidad sanitaria pueden abordar el desarrollo de estrategias, la gestión de API de acceso de pacientes, la conservación y gestión de datos, la implementación y el soporte, y la gestión del consentimiento. Las soluciones de interoperabilidad no solo ayudan a cumplir con los requisitos de la industria, sino que también contribuyen a la transformación digital . Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de soluciones de interoperabilidad sanitaria alcance un valor de 139,93 millones de dólares para el año 2029, con una tasa compuesta anual del 8,40% durante el período previsto. Los “proveedores de atención médica” representan el segmento de usuarios finales más grande en el mercado de soluciones de interoperabilidad de atención médica debido a la presencia de mandatos gubernamentales y al aumento de los costos de atención médica.

La interoperabilidad en la atención sanitaria es la integración y el uso de datos sanitarios electrónicos, junto con un acceso oportuno y seguro para mejorar los resultados de salud de las personas y las poblaciones. En la actualidad, la industria de la atención médica está muy enfocada en mejorar la calidad de las instalaciones de atención médica y la eficiencia operativa, disminuir los errores médicos que ocurren al realizar diversos procedimientos médicos y minimizar el costo de las operaciones. Estas soluciones pueden intercambiar información de salud entre dos o más sistemas y utilizar aún más los datos una vez que se reciben. La falta de interoperabilidad e integración entre pagadores, farmacias, médicos, pacientes e incluso legisladores podría debilitar el continuo unificado de la atención sanitaria.

Dinámica del mercado de soluciones de interoperabilidad sanitaria

El aumento en la adopción de registros médicos electrónicos (EHR)

Es un desafío almacenar la gran cantidad de datos generados por los registros médicos electrónicos (EHR) en los dispositivos de almacenamiento locales debido al riesgo asociado con la pérdida de datos esenciales. Por lo tanto, implementar estas soluciones de interoperabilidad en el sector de la salud se vuelve fundamental para permitir compartir y almacenar fácilmente big data.

El aumento del coste de las operaciones y la caída de los reembolsos por servicios de laboratorio

El aumento del costo de diversos procedimientos médicos, junto con la reducción de los reembolsos por servicios de laboratorio, acelera la demanda de soluciones de interoperabilidad de la atención médica entre los proveedores y los pagadores de la atención médica.

Cumplimiento normativo

Mantener el cumplimiento de las reformas y regulaciones médicas aumenta la demanda de estas soluciones.

Inversiones gubernamentales para la interoperabilidad sanitaria

El aumento de la financiación por parte del gobierno federal para impulsar la adopción de estas soluciones influye aún más en el mercado.

Además, el aumento del gasto sanitario, los avances en la infraestructura sanitaria y la alta demanda de una prestación de atención ampliada afectan positivamente al mercado de soluciones de interoperabilidad sanitaria.

Desarrollo reciente

Infor, la empresa de la nube de la industria, lanzó una nueva solución de interoperabilidad para el sector de la salud, “FHIR Server”, en julio de 2021. La nueva solución promete ayudar a las organizaciones de atención médica a aprovechar y analizar mejor sus datos. Infor FHIR Server está siendo considerado como uno de los servidores FHIR más modernos, avanzados y escalables disponibles comercialmente en el mercado actual.

Epic Systems (EE. UU.) se asoció con Anthem, Inc. (EE. UU.) en mayo de 2021 para abordar posibles brechas en la atención aprovechando la plataforma Payer de Epic y aliviando las cargas administrativas.

Koninklijke Philips NV (Países Bajos) firmó un acuerdo para adquirir Capsule Technologies, Inc. (EE. UU.) en enero de 2021 para transformar la prestación de atención.

Ámbito Soluciones de interoperabilidad sanitaria Mercado y el Tamaño de mercado

El mercado de soluciones de interoperabilidad sanitaria está segmentado según el tipo, el nivel de interoperabilidad, la implementación y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Tipo

Soluciones de software

Servicios

Según el tipo, el mercado de soluciones de interoperabilidad sanitaria se segmenta en Soluciones y servicios de software. Las soluciones de software se segmentan además en soluciones de interoperabilidad de EHR, soluciones de interoperabilidad de sistemas de laboratorio, soluciones de interoperabilidad de sistemas de imágenes, soluciones de interoperabilidad de intercambio de información sanitaria, soluciones de interoperabilidad empresarial y otras soluciones de interoperabilidad sanitaria.

Nivel de interoperabilidad

Interoperabilidad fundamental

Interoperabilidad estructural

Interoperabilidad semántica

Según el nivel de interoperabilidad, el mercado de soluciones de interoperabilidad sanitaria se segmenta en interoperabilidad fundamental, interoperabilidad estructural e interoperabilidad semántica. Se proyecta que el segmento semántico será testigo del mayor crecimiento durante el período previsto en términos de ingresos. Mientras que, en el pasado, la parte estructural dominaba el mercado de soluciones de interoperabilidad sanitaria.

Despliegue

Basado en la nube

En la premisa

Según la implementación, el mercado de soluciones de interoperabilidad sanitaria se segmenta en basado en la nube y local. El segmento basado en la nube domina el mercado y se espera que experimente el mayor crecimiento en los próximos años.

Usuario final

Proveedores de servicios de salud

Pagadores de atención médica

Farmacias

Según el nivel de interoperabilidad, el mercado de soluciones de interoperabilidad sanitaria se segmenta en proveedores de atención sanitaria, pagadores de atención sanitaria y farmacias. El segmento de proveedores de atención médica se divide a su vez en hospitales y clínicas, centros de atención a largo plazo, centros de diagnóstico e imágenes y otros proveedores de atención médica.

El informe proporciona información sobre los siguientes consejos:

Penetración de mercado: información completa sobre las carteras de productos de los principales actores de este mercado.

Desarrollo/innovación de productos: información detallada sobre las próximas tecnologías, actividades de I+D y lanzamientos de productos en el mercado.

Evaluación competitiva: evaluación en profundidad de las estrategias de mercado y los segmentos geográficos y comerciales de los principales actores del mercado.

Desarrollo de mercados: información completa sobre mercados emergentes. Este informe analiza el mercado para varios segmentos en todas las geografías.

Información crítica relacionada con este mercado incluida en el informe:

Gráficos exclusivos y análisis FODA ilustrativo de algunas de las empresas líderes en este mercado.

Análisis de la cadena de valor de actores destacados del mercado.

Tendencias actuales que influyen en la dinámica de este mercado en varias geografías

Fusiones, adquisiciones, colaboraciones y asociaciones recientes

Crecimiento de los ingresos de esta industria durante el período de pronóstico

Estudio de estrategia de marketing y tendencias de crecimiento.

Análisis de factores impulsados ​​por el crecimiento

Segmentos de receso emergentes y mercado regional

Una evaluación empírica de la curva de este mercado

Alcance antiguo, presente y probable del mercado tanto desde el valor prospectivo como desde el volumen

Jugadores claves. Jugadores principales:

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de soluciones de interoperabilidad sanitaria son Allscripts Healthcare, LLC, Cerner Corporation, Epic Systems Corporation, Infor, iNTERFACEWARE Inc., InterSystems Corporation, Jitterbit, NXGN Management, LLC, Koninklijke Philips NV, ViSolve Inc., Orion Grupo de empresas de salud, OSP Labs, AM HEALTHCARE TECHNOLOGY, Deevita LLC, GENERAL ELECTRIC COMPANY e IBM entre otras.

Análisis/perspectivas regionales del mercado de soluciones de interoperabilidad sanitaria

Se analiza el mercado de soluciones de interoperabilidad sanitaria y se proporcionan conocimientos y tendencias sobre el tamaño del mercado por país, tipo, nivel de interoperabilidad, implementación y usuario final, como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe del mercado de soluciones de interoperabilidad sanitaria son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, resto de Europa en Europa, China, Japón. India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

América del Norte domina el mercado de soluciones de interoperabilidad sanitaria debido a la sólida base de instalaciones sanitarias y la presencia de importantes actores clave dentro de la región. Se espera que Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo durante el período previsto de 2022 a 2029 debido al aumento de las iniciativas gubernamentales en materia de eSalud, el aumento del turismo médico y la creciente demanda de atención sanitaria de calidad en la región.

La sección de países del informe también proporciona factores que impactan el mercado individual y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como el análisis de la cadena de valor ascendente y descendente, las tendencias técnicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter y los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles internos y las rutas comerciales, al tiempo que se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.

