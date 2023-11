Soluciones de integración sanitaria Tamaño del mercado, participación, crecimiento, segmento, tendencias, tecnologías en desarrollo y pronóstico

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

Este extenso informe de investigación de mercado de Soluciones de integración de atención médica cubre aspectos esenciales, incluido el análisis del mercado, la definición del mercado, la segmentación del mercado, los desarrollos clave del mercado, el análisis competitivo y la metodología de investigación. Recopila información sustancial relacionada con negocios, productos y mercados para ayudar a las empresas a formular estrategias efectivas. El informe proporciona información completa sobre el mercado basada en investigaciones y análisis de datos exhaustivos, sin escatimar esfuerzos para descubrir las condiciones del mercado, las tendencias actuales y las tendencias.

El mercado de soluciones de integración sanitaria ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Se estima que el mercado crecerá a un ritmo mayor dentro del período previsto debido al creciente uso de soluciones de integración sanitaria para la gestión de datos sanitarios. Además, con el brote de COVID-19, el mercado ha provocado un crecimiento en el uso de tecnologías de atención conectada, ayudando así al mercado a expandirse dentro del período previsto.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de soluciones de integración sanitaria crezca a una tasa compuesta anual del 11,2% durante el período de pronóstico. La “integración hospitalaria” representa el segmento de aplicaciones más grande en el mercado de soluciones de integración sanitaria dentro del período previsto.

La integración de la atención médica básicamente permite recopilar y compartir datos con la nube y entre sí, lo que permite la rápida acumulación de datos que pueden analizarse con precisión. Se trata de una colaboración de profesionales de la salud con el fin de proporcionar a los pacientes un tratamiento integral y mejorar su bienestar general. La información sobre la atención del paciente se puede compartir entre los miembros del equipo y se puede establecer un plan de tratamiento integral con la ayuda de una atención médica integrada.

Conductores

Necesidad creciente de sistemas sanitarios integrados

La necesidad de sistemas sanitarios integrados para mejorar la calidad y los resultados de la atención sanitaria es el factor más importante que impulsa el crecimiento de este mercado. Además de esto, también se prevé que la necesidad de construir una plataforma única para los registros de pacientes y otros proveedores de atención médica y la necesidad de aumentar la eficiencia de las prácticas e instituciones médicas actuales impulsen el crecimiento general del mercado.

Otros

Además, también se espera que factores como los crecientes requisitos regulatorios y las reformas sanitarias, la mayor adopción de EHR y otras soluciones de interoperabilidad en las organizaciones sanitarias impulsen el crecimiento del mercado. Además, el sustancial ahorro de costos logrado mediante la integración de datos en la industria de la salud y el mayor uso de tecnologías de atención conectada durante la pandemia de COVID-19 también aumentan el crecimiento general del mercado.

Oportunidades

Además, la introducción de tecnologías nuevas y avanzadas por parte de los actores del mercado amplía las oportunidades rentables para los actores del mercado en el período previsto de 2022 a 2029. Además, las políticas gubernamentales favorables, los programas de financiación y las iniciativas para implementar soluciones de integración de TI para el cuidado de la salud se expandirán aún más. la tasa de crecimiento del mercado en el futuro.

Restricciones/Desafíos

Por otro lado, se espera que la falta de profesionales experimentados junto con la falta de personal capacitado y capacitado obstaculicen el crecimiento del mercado. Además, los elevados gastos de mantenimiento y seguimiento de estas soluciones impiden el crecimiento del mercado. Además, se prevé que los numerosos desafíos de interoperabilidad desafiarán el mercado de soluciones de integración de atención médica en el período previsto de 2022-2029.

Este informe de mercado de Soluciones de integración de atención médica proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en regulaciones del mercado, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado de soluciones de integración de atención médica, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista . Nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Desarrollos recientes

En mayo de 2020, durante la pandemia de COVID-19, se lanzó la solución Mural Virtual Care para proporcionar vigilancia remota a los pacientes. Mural también permite a los sistemas de salud activar protocolos de atención relevantes para el tratamiento de pacientes con COVID-19 y ayudar a los cuidadores a garantizar que se sigan esos protocolos, además de la gestión remota en tiempo real. La solución GE Healthcare Mural Virtual Care es una solución de software que combina datos de múltiples sistemas y dispositivos en un solo panel para proporcionar una vista integral en tiempo real del estado de los pacientes en un área de atención específica, un hospital o un sistema de salud. .

En diciembre de 2020, IBM Watson Health y Salesforce se unieron para ayudar a las organizaciones que buscan reabrir ubicaciones físicas de manera segura. IBM Digital Health Pass y Salesforce Work.com Workplace Command Center se han integrado para proporcionar a las organizaciones un centro único desde el cual tomar decisiones basadas en datos. La solución pretende facilitar que las personas compartan su estado de salud y vacunación a través de sus teléfonos inteligentes de forma segura y privada.

Ventajas clave del informe:

Este estudio proporciona una descripción analítica de la industria, incluidas las tendencias actuales y predicciones futuras para identificar posibles oportunidades de inversión.

El informe ofrece información sobre los factores clave, las limitaciones y las perspectivas, junto con un análisis completo de la participación de mercado.

El informe evalúa cuantitativamente el mercado actual, arrojando luz sobre sus perspectivas de crecimiento.

El análisis de las cinco fuerzas de Porter mide el poder de negociación de los compradores y proveedores en el mercado.

El informe ofrece un análisis de mercado en profundidad que considera la dinámica competitiva y pronostica el panorama competitivo futuro.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de soluciones de integración de atención médica son Lyniate, IBM, Oracle, Epic Systems Corporation, Summit Healthcare Services, Inc., el grupo de empresas Orion Health, iNTERFACEWARE Inc., Allscripts Healthcare, LLC, InterSystems Corporation, Cerner. Corporation., Infor, McKesson Corporation, Wipro GE Healthcare Pvt Ltd., Agfa Gevaert NV, Siemens, NXGN Management, LLC., Epic Systems Corporation, Allscripts Healthcare, LLC. y BD, entre otros.

Alcance del mercado de soluciones de integración sanitaria

El mercado de soluciones de integración sanitaria está segmentado según el producto, los servicios y la aplicación. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Producto

Motor de interfaz

Integración de dispositivos médicos

Integración de medios

Según el producto, el mercado de soluciones de integración sanitaria se segmenta en motor de interfaz, integración de dispositivos médicos e integración de medios. Se proyecta que el software de integración de dispositivos médicos tendrá la mayor participación de mercado dentro del segmento de productos.

Servicios

Servicios de soporte y mantenimiento

Servicios de implementación

Servicios de entrenamiento

Sobre la base de los servicios, el mercado de soluciones de integración sanitaria se segmenta en servicios de soporte y mantenimiento, servicios de implementación y servicios de formación.

Solicitud

Integración hospitalaria

Integración de dispositivos médicos

Integración de laboratorio

Integración de clínicas

Integración de Radiología

Otras aplicaciones

Según el nivel de aplicación, el mercado de soluciones de integración sanitaria se segmenta en integración hospitalaria, integración de dispositivos médicos, integración de laboratorio, integración de clínicas, integración de radiología y otras aplicaciones. Se proyecta que la integración hospitalaria crecerá a una CAGR más alta en el período previsto.

Qué esperar del informe: una guía de siete puntos:

El informe profundiza en la estrategia holística y la innovación dentro del ecosistema del mercado.

Destaca los impulsores y obstáculos destacados del mercado, proporcionando claridad sobre la estandarización tecnológica y los marcos regulatorios.

El informe evalúa varios modelos de implementación y examina numerosos casos de uso.

El informe, que sirve como recurso valioso, ofrece conocimientos esenciales de la industria y muestra información sobre nuevas inversiones, partes interesadas, contribuyentes relevantes y participantes del mercado.

Durante el período de pronóstico, el informe realiza un análisis de mercado exhaustivo, haciendo referencia a desarrollos históricos, eventos en curso y perspectivas de crecimiento futuro.

