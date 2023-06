Se espera que el mercado de soluciones de seguridad de bots crezca a una CAGR del xx% durante el período de pronóstico. Los bots o robots de Internet, a menudo conocidos como arañas, rastreadores y bots web, son programas de software basados ​​en Internet que ejecutan tareas repetidas. Los bots se dividen en dos categorías como bots buenos y bots malos. Si bien los bots buenos se pueden usar para indexar un motor de búsqueda, los bots malos se emplean con frecuencia para construir una red de bots y llevar a cabo ataques de malware.

A medida que la plataforma de seguridad de bots se utilice más ampliamente, es probable que crezca la demanda de estos servicios. Los analistas de Managed Security Services (MSS) pueden ofrecer seguridad de bots, que pueden brindar a los clientes soporte remoto y respuesta a incidentes en caso de actividad sospechosa. Entre estos servicios se encuentran la capacitación y la educación, así como el soporte y el mantenimiento. Los servicios de seguridad de bot brindan protección las 24 horas contra arquitecturas más sofisticadas, así como centros de operaciones de seguridad (SOC) atendidos por profesionales de seguridad y respuesta rápida a incidentes.

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto: por fuente, por tipo de producto, por aplicaciones

Panorama competitivo: Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Kerry Group Plc, Cargill

, y otros

Informe de mercado de soluciones de seguridad de bots

Por tipo

Soluciones

Servicios

por aplicación

Comercio minorista y comercio electrónico

BFSI

Gobierno y Defensa

Cuidado de la salud

Medios y Entretenimiento

Viajar

TI y telecomunicaciones

Por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

Italia

España

Francia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

Porcelana

India

Japón

Corea del Sur

Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

