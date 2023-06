El mercado global de software de EPM está programado para tocar un valor de alrededor de US$ 3600 millones en el año 2025 y crecer a una CAGR sólida durante el período de evaluación.  

El informe sobre el mercado Software de gestión del rendimiento empresarial proporcionado en base a los desarrollos recientes y los datos que se han recopilado de las miradas del año anterior para proporcionar una comprensión completa. La descripción general del mercado proporcionada en la sección inicial busca proporcionar al lector información adecuada sobre el producto y los servicios. Se centra en la definición del mercado junto con las aplicaciones de productos y las industrias de usuarios finales. El informe cubre un período que va de 2022 a 2027. El análisis de la competencia y las tendencias destacadas de la industria se han incluido en el estudio detallado que se proporciona en la sección principal del informe.

El mercado de software de Enterprise Performance Management (EPM) está en alza debido a una creciente demanda de actualización de la estrategia de las organizaciones. La participación del software EPM basado en la nube se basa en los beneficios del software EPM tradicional, lo que lo hace más rápido y fácil de implementar, aumenta la velocidad de la innovación en las organizaciones, reduce los costos operativos de las entidades que usan el software EPM y respalda una mayor colaboración y trabajo en equipo. en toda la organización. El software EPM también ayuda a automatizar tareas que son manuales por naturaleza y aumenta la velocidad de implementación de los procesos financieros clave. El software EPM está diseñado para ayudar en la implementación de los planes y objetivos estratégicos que las empresas se han fijado y ayudar en el logro de dichos objetivos según la visión y misión más amplias de las empresas.

Jugadores claves. Jugadores principales:

El informe ha perfilado algunos de los jugadores importantes que prevalecen en el mundo como : International Business Machines Corp., Adaptive Insights Inc., Oracle Corp., Workiva Inc., SAP SE, Host Analytics Inc., Anaplan Inc., Infor Inc. y Wolters Kluwer NV. y más.

4 Pronósticos destacados en el mercado global de software EPM

Según el pronóstico de Persistence Market Research, el segmento de tipo de producto de servicios está programado para tocar un valor de casi US$ 800 Mn en el año 2022. Esto representa un sólido crecimiento CAGR durante el período de evaluación de 2017-2022. Se estima que el segmento de tipo de producto de servicios representará más de una quinta parte de la participación en los ingresos del segmento de tipo de producto para el año 2017 y se prevé que gane participación de mercado para 2022 con respecto a 2017.

Según el pronóstico de Persistence Market Research, el segmento de usuarios finales de TI y telecomunicaciones alcanzará un valor de alrededor de US$ 550 Mn en el año 2017. Esto representa un sólido crecimiento CAGR durante el período de pronóstico. Se prevé que el segmento de usuarios finales de TI y telecomunicaciones represente casi una quinta parte de la participación total en los ingresos del segmento de usuarios finales para fines del año 2017 y se espera que gane participación de mercado para 2022 en comparación con el año 2017.

Según la previsión de Persistence Market Research, se prevé que el segmento de la nube alcance un valor de casi US$ 970 Mn en 2022. Se espera que el segmento de la nube gane cuota de mercado a finales del año 2022. La mayor parte la aportan la región de América del Norte en el segmento de la nube.

Persistence Market Research pronostica que el mercado de software EPM de EE. UU. exhibirá una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de casi el 5 % entre 2017 y 2022.

Cobertura regional (producción regional, demanda y pronóstico por países, etc.):

América del Norte (EE. UU., Canadá, México)

Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Rusia, España, etc.)

Asia-Pacífico (China, India, Japón, Sudeste de Asia, etc.)

América del Sur (Brasil, Argentina, etc.)

Medio Oriente y África (Arabia Saudita, Sudáfrica, etc.)

