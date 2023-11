Software de detección de cáncer de pulmón mercado Crecimiento futuro de la industria, última tecnología, nuevas demandas, desafíos comerciales, oportunidades, tendencias de la industria, actores clave y análisis de ingresos

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado mundial de software de detección de cáncer de pulmón alcance el valor de 115.027,61 mil dólares estadounidenses para 2029, con una tasa compuesta anual del 19,4% durante el período de pronóstico. Las soluciones basadas en la nube representan el mayor segmento de modo de entrega del mercado. El informe de mercado también cubre en profundidad el análisis de precios, el análisis de patentes y los avances tecnológicos.

Visión general del mercado:

La detección del cáncer de pulmón consiste en identificar las etapas del cáncer de pulmón utilizando diferentes tecnologías y software. La detección del cáncer de pulmón mediante TC es la técnica más recomendada para detectar el cáncer de pulmón. Se espera que el uso creciente de esta técnica acelere la necesidad de software avanzado para la detección del cáncer de pulmón. Este software ayuda a gestionar la participación de los pacientes en programas de detección pulmonar y proporciona una manera eficiente para que los profesionales de la salud recopilen, seleccionen y transfieran datos a médicos y pacientes. Además, este software permite la identificación de pacientes en riesgo y automatiza el flujo de datos con registros médicos electrónicos integrados.

Conductores

Aumento de la prevalencia de casos de cáncer de pulmón a nivel mundial

El cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte en hombres y mujeres. Según el Fondo Internacional para la Investigación del Cáncer, el cáncer de pulmón es el segundo cáncer más común en todo el mundo. Es el cáncer más común en hombres y el segundo más común en mujeres. Hubo más de 2,2 mil nuevos casos de cáncer de pulmón en 2020. La creciente prevalencia de casos de cáncer de pulmón crea la necesidad de adoptar software de detección de cáncer de pulmón para el diagnóstico temprano y, por lo tanto, actúa como un factor impulsor para el crecimiento del mercado.

Aumento de la conciencia sobre los beneficios del diagnóstico precoz y el cribado frecuente

Se prevé que los crecientes programas de concientización sobre el cáncer de pulmón por parte de organizaciones públicas, sin fines de lucro y privadas impulsen el crecimiento del mercado. Estas iniciativas tienen como objetivo prevenir enfermedades, reducir el estigma y los prejuicios y promover la investigación. Ha aumentado la concienciación entre la población sobre el cáncer de pulmón. Debido a que existen muchos programas de concientización de diferentes organizaciones, la gente sabe acerca del cáncer de pulmón que puede curarse si se diagnostica a tiempo. Por lo tanto, la sensibilización de la población está impulsando el crecimiento del mercado.

Se emprendieron iniciativas gubernamentales para implementar programas de detección de diversas enfermedades.

La carga del cáncer continúa aumentando a nivel mundial y supone una gran carga financiera, emocional y física para los sistemas de salud, los productos, las familias y las personas. En países con sistemas de salud sólidos, la tasa de supervivencia de muchos tipos de cáncer mejora gracias a la supervivencia, la atención de calidad, una mayor concienciación y una detección temprana accesible. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., las tribus y las islas y territorios del Pacífico de EE. UU. a través del Programa Nacional Integral de Control del Cáncer (NCCCP) deben formar o apoyar alianzas para combatir el cáncer en sus comunidades. Gracias a estas iniciativas, más audiencias están educadas y más conscientemente dispersas, empujando a la audiencia global a tomar más precauciones y practicar exámenes preventivos, promoviendo el mercado.

Desarrollos recientes

En julio de 2022, GE Healthcare lanzó su último producto y su ultrasonido más avanzado, el Voluson Expert 22 de próxima generación. Esta última incorporación a la galardonada cartera Women’s Health de GE Healthcare utiliza tecnología formadora de haces basada en gráficos, que produce imágenes de mayor calidad y ofrece Mayor flexibilidad en las funciones de imagen. Con este producto, la empresa reforzó mucho su posición en el área de proveedores de productos y servicios para instituciones de salud.

En octubre de 2021, Thynk Health anunció una asociación con Infervision para combatir el cáncer de pulmón con las tecnologías más avanzadas del mundo. Ofrece una oportunidad para la detección del cáncer de pulmón y el tratamiento de los nódulos pulmonares. Con esta asociación, la empresa aumentó su presencia en el mercado.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado son PenRad Technologies Inc., Koninklijke Philips NV, Volpara Health Limited, Thynk Health, Nuance Communications, Inc., Siemens Healthcare GmBH, MyCareWare, Inc., MagView, MeVis Medical Solutions AG, Canon Medical Informatics, Inc., General Electric Company, Epic Systems Corporation, Lungview, Eon, Medtronic, Coreline Soft, Co., Ltd., Optellum Ltd, HealthMyne, Onccite ​​Corporation, Genesystem, REVEALDX, FUJIFILM Holdings Corporation, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Median Technologies, AstraZeneca y Aidence.com, entre otros.

Alcance del mercado de software de detección de cáncer de pulmón

Modo de entrega

Soluciones basadas en la nube

Soluciones locales

Soluciones basadas en web

Según el modo de entrega, el mercado se segmenta en soluciones basadas en la nube, soluciones locales y soluciones basadas en la web.

Producto

Solución radiológica para la detección del cáncer de pulmón

Software de gestión de pacientes para la detección del cáncer de pulmón

Software de gestión de nódulos

Recopilación de datos e informes

Coordinación del paciente y flujo de trabajo

Detección asistida por computadora de nódulos pulmonares

Patología y estadificación del cáncer

Informes de auditoría estadística

PACS de detección

Gestión de la práctica

Seguimiento del registro de auditoría

Según el producto, el mercado se segmenta en solución de radiología para la detección del cáncer de pulmón, software de gestión de pacientes para la detección del cáncer de pulmón, software de gestión de nódulos, recopilación e informes de datos, coordinación y flujo de trabajo del paciente, detección asistida por computadora de nódulos pulmonares, estadificación de patología y cáncer, estadística. informes de auditoría, detección de PACS, gestión de prácticas y seguimiento de registros de auditoría.

Tipo

Detección asistida por computadora

Proyección tradicional

Según el tipo, el mercado se segmenta en detección asistida por computadora y detección tradicional.

Solicitud

Cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC)

Cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP)

Según la aplicación, el mercado se segmenta en cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) y cáncer de pulmón de células pequeñas (SCLC).

Plataforma

Ser único

Integrado

Según la plataforma, el mercado se segmenta en independiente e integrado.

Modo de compra

Institucional

Individual

Según el modo de compra, el mercado se segmenta en individual e institucional.

Usuario final

Centros de Oncología

hospitales

Centros de cirugía ambulatoria

Otros

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, centros de oncología, centros de cirugía ambulatoria y otros.

