Sistemas de clasificación de paquetes Demanda del mercado, crecimiento, tendencias tecnológicas, hallazgos clave y pronósticos para 2030

Data Bridge Market Research ha publicado recientemente una investigación comercial integral sobre el ” Mercado global de sistemas de clasificación de paquetes ” que incluye datos históricos, tendencias actuales del mercado, entorno futuro del producto, estrategias de marketing, innovación tecnológica, tecnologías futuras, tendencias u oportunidades emergentes y el progreso técnico en la industria relacionada. El informe de investigación de mercado de Sistemas de clasificación de paquetes brinda información crítica sobre el mercado y el panorama comercial. Sugiere cómo la empresa es percibida por los clientes objetivo y los clientes a los que se desea llegar. El informe ayuda a comprender cómo conectarse con los clientes, cómo compararse con la competencia y cómo planificar los próximos pasos. Desempeña un papel importante en el proceso de desarrollo de productos y servicios, llevándolos al mercado y comercializándolos a los consumidores. Para muchas empresas, el informe de mercado Sistemas de clasificación de paquetes actúa como un componente clave en el desarrollo de la estrategia de marketing al proporcionar una base basada en hechos para estimar las ventas y la rentabilidad.

Se espera que el mercado de sistemas de clasificación de paquetes gane crecimiento en el mercado en el período de pronóstico de 2022 a 2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una CAGR del 13,6% en el período de pronóstico de 2022 a 2029 y se espera que alcance USD 5,792.32 millones para 2029.

Análisis de mercado de sistemas de clasificación de paquetes:

Este informe de mercado Sistemas de clasificación de paquetes proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en regulaciones de mercado, análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado de sistemas de clasificación de paquetes, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista, nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Principales jugadores clave del mercado Sistemas de clasificacion de paquetes:

Algunos de los principales actores que operan en el mercado Sistemas de clasificación de paquetes son Siemens Logistics GmbH (una subsidiaria de Siemens AG), Vanderlande Industries BV, BEUMER GROUP, Bastian Solutions, LLC, FIVES, Dematic , Murata Machinery, Ltd., Interroll Group, Invata Instralogistics , viastore , Okura Yusoki Co., Ltd. , GBI Intralogistics, Inc., Daifuku Co., Ltd., Equinox , Pitney Bowes Inc., MHS Global, SOLYSTIC SAS, BOWE SYSTEC GMBH, Honeywell International Inc , Intralox , entre otros. Los analistas de DBMR comprenden las fortalezas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor por separado.

Por ejemplo,

En marzo de 2022, Interroll Group anunció el lanzamiento de Split Tray Sorter. El nuevo producto garantizó la máxima disponibilidad, una vida útil muy larga y tiempos de amortización rápidos para la clasificación automática de mercancías transportadas con un peso de hasta 12 kilogramos. Con esto, la compañía brindó soluciones ideales para proveedores de servicios de logística y proveedores de servicios de mensajería, envío urgente y paquetería para hacer que los centros de distribución orientados al cliente sean aún más productivos al separar de manera eficiente la clasificación de piezas pequeñas de otros bienes de transporte.

En noviembre de 2022, Invata Intralogistics implementó un nuevo centro de cumplimiento omnicanal de 406 000 pies cuadrados para Destination Maternity Corporation en Florence, Nueva Jersey, EE. UU. La empresa diseñó, construyó y controló un sistema de automatización de almacenes que maneja todos los aspectos de la distribución minorista de Destination Maternity, distribución mayorista, cumplimiento de comercio electrónico y procesamiento de logística inversa. Algunos de los sistemas incorporados fueron un clasificador Bomb Bay que alimentaba 600 destinos de descarga a velocidades de clasificación promedio de 15 000 unidades por hora, clasificadores de enrutamiento de 24 V, 5 clasificadores de banda estrecha, 11 fusiones y estaciones de interfaz de máquina, entre otros.

Segmentaciones del mercado global Sistemas de clasificación de paquetes:

Según el tipo, el mercado global de sistemas de clasificación de paquetes se segmenta en sistemas de clasificación de paquetes lineales y sistemas de clasificación de paquetes en bucle. En 2022, se espera que el segmento de sistemas de clasificación de paquetes lineales domine el mercado, ya que los sistemas de clasificación de paquetes lineales ofrecen varios beneficios en términos de su mayor capacidad de rendimiento y capacidad para clasificar diferentes tipos de paquetes en los sistemas de clasificación de paquetes en bucle y permiten que los almacenes y centros de distribución reducir significativamente el inventario al recibir y despachar mercancías justo a tiempo, contribuyendo al crecimiento del segmento en el mercado.

Según la oferta, el mercado global de sistemas de clasificación de paquetes se segmenta en hardware, software y servicios. En 2022, se espera que el segmento de hardware domine el mercado, ya que los sistemas de clasificación basados en hardware aumentan la eficiencia de clasificación. Además, la implementación del hardware puede acelerar las aplicaciones de clasificación y hace un uso extensivo de las comparaciones de datos concurrentes y los intercambios en cada ciclo de reloj.

Según el tamaño de la bandeja, el mercado mundial de sistemas de clasificación de paquetes se segmenta en pequeño, mediano y grande. En 2022, se espera que el segmento mediano domine el mercado, ya que una gran cantidad de paquetes y paquetes son de tamaño mediano que requieren bandejas de tamaño mediano y fomenta la adopción de bandejas de tamaño mediano en el mercado de sistemas de clasificación de paquetes.

Sobre la base de la capacidad de manejo de paquetes, el mercado global de sistemas de clasificación de paquetes está segmentado en menos de 20000 paquetes/hora, 20000 a 30000 paquetes/hora y más de 30000 paquetes/hora. En 2022, se espera que menos de 20 000 paquetes por hora dominen el mercado, ya que la mayoría de los proveedores ofrecen una capacidad de manejo de paquetes de menos de 20 000 paquetes por hora. Además, cualquier sistema de clasificación de paquetes tiene un volumen mínimo de manejo de operación de alrededor de 10 000 a 20 000 paquetes/hora.

Sobre la base de los usuarios finales, el mercado global de sistemas de clasificación de paquetes se segmenta en logística, comercio electrónico, productos farmacéuticos, suministros médicos, alimentos y bebidas, entre otros. En 2022, se espera que el comercio electrónico domine el mercado, ya que la industria del comercio electrónico está creciendo exponencialmente en los últimos años, lo que también aumenta la cantidad de paquetes que se clasifican y entregan a los clientes en todo el mundo.

Análisis a nivel de país del mercado de sistemas de clasificación de paquetes

Los países cubiertos en el informe de mercado Sistemas de clasificación de paquetes son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Egipto, Sudáfrica, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

La sección de país del informe de mercado Sistemas de clasificación de paquetes también proporciona factores de impacto en el mercado individual y cambios en la regulación en el mercado nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos tales como volúmenes de consumo, sitios y volúmenes de producción, análisis de importación y exportación, análisis de tendencias de precios, costo de las materias primas, análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba son algunos de los principales indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.

El informe de mercado Sistemas de clasificación de paquetes responde a las siguientes preguntas:

¿Cuántos ingresos generará el mercado Sistemas de clasificación de paquetes al final del período de pronóstico?

¿Qué segmento de mercado se espera que tenga la máxima cuota de mercado?

¿Cuáles son los factores que influyen en el mercado Sistemas de clasificación de paquetes y su impacto?

– ¿Qué regiones están contribuyendo actualmente con la participación máxima del mercado general de Sistemas de clasificación de paquetes?

¿Qué indicadores pueden estimular el mercado Sistemas de clasificación de paquetes?

¿Cuáles son las principales estrategias de los principales actores en el mercado Sistemas de clasificación de paquetes para expandir su presencia geográfica?

¿Cuáles son los principales avances en el mercado Sistemas de clasificación de paquetes?

¿Cómo afectan los estándares regulatorios al mercado Sistemas de clasificación de paquetes?

Tabla de contenidos

Introducción Resumen ejecutivo Perspectivas de primera calidad Visión general del mercado Mercado global de sistemas de clasificación de paquetes, por segmentaciones Mercado global de sistemas de clasificación de paquetes, por región Mercado global de sistemas de clasificación de paquetes, panorama de la empresa Análisis FODA Perfil de la empresa Cuestionario Informes relacionados

