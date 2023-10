Sistemas de bombas de infusión, accesorios y software Tamaño del mercado, participación, demanda, impulsores clave, tendencias de desarrollo y perspectivas competitivas

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

La investigación de mercado de Data Bridge tiene un estudio amplio recientemente publicado titulado “ Mercado de software, accesorios y sistemas de bombas de infusión ” que garantiza que permanecerá mejor informado que su competencia. Este estudio proporciona una perspectiva más amplia del mercado con sus conocimientos y análisis integrales del mercado que facilitan la supervivencia y el éxito en el mercado. A través de este informe de Dispositivos de intercomunicación se presenta una descripción completa de la industria que considera varios aspectos de la definición del producto, la segmentación del mercado y el panorama minorista existente.

El mercado mundial de sistemas, accesorios y software de bombas de infusión está impulsado por factores como el aumento de la población geriátrica, el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y los crecientes avances tecnológicos en los sistemas de bombas de infusión que mejoran su demanda y aumentan la inversión en investigación y desarrollo. al crecimiento del mercado. Actualmente, el gasto en atención médica ha aumentado en los países desarrollados y emergentes, lo que se espera que cree una ventaja competitiva para que los fabricantes desarrollen sistemas, accesorios y software de bombas de infusión nuevos e innovadores. Se espera que el uso cada vez mayor de la inteligencia artificial en los sistemas de bombas de infusión, ya que estos métodos de IA, en combinación con las últimas tecnologías tienen el potencial de permitir la creación y prestación de mejores servicios de gestión para hacer frente a las enfermedades crónicas, brinde diversas oportunidades en los sistemas de bombas de infusión. Mercado de accesorios y software. Sin embargo, se espera que el alto costo asociado con el sistema de bombas de infusión y los efectos secundarios asociados con las bombas de infusión obstaculicen el crecimiento del mercado de software, accesorios y sistemas de bombas de infusión.

Solicite un PDF de muestra: https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=infusion-pump-market-accessories-software-market&Shri

El informe de mercado global de Sistemas, accesorios y software de bombas de infusión proporciona detalles de la participación de mercado, los nuevos desarrollos y el análisis de la cartera de productos, el impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza las oportunidades en términos de los bolsillos de ingresos emergentes, los cambios en las regulaciones del mercado, las aprobaciones de productos, las estrategias. decisiones, lanzamientos de productos, expansiones geográficas e innovaciones tecnológicas en el mercado. Para comprender el análisis y el escenario del mercado, contáctenos para recibir un informe del analista; nuestro equipo lo ayudará a crear una solución de impacto en los ingresos para lograr el objetivo deseado. La escalabilidad y la expansión comercial de las unidades minoristas en los países en desarrollo de varias regiones y la asociación con proveedores para la distribución segura de máquinas y productos farmacéuticos son los principales impulsores que impulsaron la demanda del mercado en el período de pronóstico.

El mercado mundial de sistemas, accesorios y software de bombas de infusión brinda apoyo y tiene como objetivo reducir la progresión de la enfermedad. Data Bridge Market Research analiza que el mercado global de software, accesorios y sistemas de bombas de infusión crecerá a una tasa compuesta anual del 10,9% durante el período previsto de 2022 a 2029.

Oportunidades

Aumento de la inteligencia artificial en el sistema de infusión automatizado

Los métodos de inteligencia artificial, en combinación con las últimas tecnologías, incluidos dispositivos médicos, informática móvil y tecnologías de sensores, tienen el potencial de permitir la creación y prestación de mejores servicios de gestión para hacer frente a las enfermedades crónicas. Las bombas de infusión inteligentes utilizan sistemas de reducción de errores de dosis (DERS) para ayudar a prevenir errores de medicación al comparar las dosis programadas con límites preestablecidos específicos de un medicamento. Si una dosis programada está fuera de los límites, la bomba alerta a los médicos y puede requerir confirmación antes de comenzar la administración (un límite flexible) o no permitir la administración en absoluto (un límite estricto).

Los medicamentos intravenosos a menudo utilizan pautas de dosis estándar y las características del paciente como peso, altura, edad, sexo y biomarcadores adicionales a menudo se excluyen, porque estas covariables tienen relaciones matemáticas complejas con las dosis. Basado en los principios de la farmacocinética, el sistema de infusión controlada por objetivos (TCI) puede calcular cuánto fármaco se ha acumulado en el tejido durante la infusión, ajustar la velocidad de infusión para mantener una concentración estable de plasma o tejido interesado (generalmente el cerebro), y poder utilizar los mejores modelos de la literatura combinados con la complejidad matemática de las características del paciente. Por lo tanto, el aumento del uso de la IA en el sistema de bombas de infusión actuará como una oportunidad para el crecimiento del mercado mundial de sistemas, accesorios y software de bombas de infusión en los años previstos.

Restricciones/Desafíos

Alto costo asociado con el procedimiento y el tratamiento.

El costo del producto juega un factor importante en el mercado. El costo asociado con un tratamiento de mayor duración es bastante difícil de afrontar para una persona de ingresos medios. La utilización de los servicios de unidades de cuidados intensivos y cuidados intensivos está aumentando en todo el mundo y su elevado coste es una preocupación importante en el sistema sanitario actual. Los pacientes con enfermedades crónicas como el SDRA suelen tener que pasar largas hospitalizaciones con frecuentes monetarizaciones y uso de ventilación, lo que lleva a consumir una cantidad significativa de recursos sanitarios.

Debido a esto, la mayoría de los pacientes que no pueden permitirse una estadía prolongada son dados de alta en las etapas iniciales del tratamiento. Pero esto aumenta las posibilidades y la susceptibilidad a nuevas complicaciones en las infecciones, lo que exige recursos sanitarios y tratamientos adicionales. El alto costo del tratamiento se debe a los diversos puntos de control del tratamiento junto con el uso de modalidades de alta tecnología para realizar dichos procedimientos de tratamiento. La atención hospitalaria aumenta aún más el coste de las intervenciones con bombas de infusión. Como el costo de las bombas de infusión innovadoras y avanzadas es alto, el costo del tratamiento aumenta proporcionalmente, por lo que se espera que el alto costo asociado con el uso de los sistemas de bombas de infusión limite el crecimiento del mercado.

Desarrollo reciente

En febrero de 2021, Mindray Medical anunció el lanzamiento de la serie BeneFusion e: eSP, eVP y eDS que proporcionan infusiones estables y fluidas con un relé multicanal automático suave equipado con tecnología SmartAIR.

En agosto de 2020, Ivenix, Inc., anunció el lanzamiento de Epic, una bomba inteligente para la interoperabilidad de prevención de errores médicos. Esto ayuda a mejorar los resultados de los pacientes, la calidad clínica y la eficiencia operativa en la administración de infusión. Esto da como resultado pruebas automatizadas, lo que reduce el cronograma de implementación y los recursos para sincronizar la biblioteca de medicamentos con el formulario.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado son B. Braun Melsungen AG, Baxter, Fresenius Kabi (una filial de Fresenius SE & Co. KGaA), BD, Medtronic, F. Hoffmann-La Roche Ltd, ICU Medical, Inc., Ypsomed AG, Nipro Europe Group Companies, Moog, Inc., AngioDynamics, Teleflex Incorporated, Shenzhen ENMIND Technology Co., Ltd., Micrel Medical Devices, Halyard Health (una subsidiaria de Owens & Minor Inc.), ZynoMed.com, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Terumo Medical Corporation, Care Everywhere LLC, ZOLL Medical Corporation, Samtronic Industria e Comercio LTDA, Caesarea Medical Electronics, entre otras.

Explore los detalles completos del informe: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/infusion-pump-market-accessories-software-market?Shri

Segmentación del mercado de sistemas, accesorios y software de bombas de infusión

El mercado mundial de sistemas, accesorios y software de bombas de infusión se clasifica en nueve segmentos notables que se basan en el tipo de producto, aplicación, tipo, uso, método de infusión, tipo de infusión, tipo de operación, usuario final y canal de distribución. El crecimiento entre segmentos le ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado mundial de sistemas, accesorios y software de bombas de infusión se segmenta en sistemas de bombas de infusión, accesorios de bombas de infusión y software de gestión de bombas de infusión.

Sistema de bomba de infusión

Accesorios para bombas de infusión

Softwares de gestión de bombas de infusión

Solicitud

Según la aplicación, el mercado mundial de sistemas, accesorios y software de bombas de infusión se segmenta en infusión general, tratamiento del dolor y la anestesia, infusión de insulina, infusión enteral, quimioterapia, pediatría/neonatología, hematología, gastroenterología y otros.

Infusión general

Manejo del dolor y la anestesia

Infusión de insulina

Infusión enteral

Quimioterapia

Pediatría/Neonatología

Hematología

Gastroenterología

Otros

Tipo

Según el tipo, el mercado mundial de sistemas, accesorios y software de bombas de infusión se segmenta en bombas de infusión tradicionales y bombas de infusión especializadas.

Bombas de infusión tradicionales

Bombas de infusión especiales

Uso

Según el uso, el mercado mundial de software, accesorios y sistemas de bombas de infusión se segmenta en desechables y reutilizables.

Desechable

Reutilizable

Método de infusión

Sobre la base del método de infusión, el mercado mundial de sistemas, accesorios y software de bombas de infusión se segmenta en intravenoso, arterial, subcutáneo y epidural.

Intravenoso

Arterial

Subcutáneo

epidural

Tipo de infusión

Según el tipo de infusión, el mercado mundial de sistemas, accesorios y software de bombas de infusión se segmenta en infusión continua e infusión intermitente.

Infusión Continua

Infusión intermitente

Tipo de operación

Según el tipo de operación, el mercado mundial de sistemas, accesorios y software de bombas de infusión se segmenta en bomba de jeringa, bomba elastomérica, bomba peristáltica, bomba multicanal y bomba inteligente.

Bomba de jeringa

Bomba elastomérica

Bomba peristáltica

Bomba multicanal

Bomba inteligente

Usuario final

Según el usuario final, el mercado mundial de software, accesorios y sistemas de bombas de infusión se segmenta en hospitales y clínicas, atención médica domiciliaria, centros ambulatorios y quirúrgicos, y otros.

Hospitales y clínicas

Atención sanitaria a domicilio

Centros Ambulatorios Y Quirúrgicos

Otros

Canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado mundial de software, accesorios y sistemas de bombas de infusión se segmenta en licitación directa y ventas minoristas.

Licitación directa

Ventas al por menor

El informe proporciona información sobre los siguientes consejos:

Penetración de mercado: información completa sobre las carteras de productos de los principales actores de este mercado.

Desarrollo/innovación de productos: información detallada sobre las próximas tecnologías, actividades de I+D y lanzamientos de productos en el mercado.

Evaluación competitiva: evaluación en profundidad de las estrategias de mercado y los segmentos geográficos y comerciales de los principales actores del mercado.

Desarrollo de mercados: información completa sobre mercados emergentes. Este informe analiza el mercado para varios segmentos en todas las geografías.

Información crítica relacionada con este mercado incluida en el informe:

Gráficos exclusivos y análisis FODA ilustrativo de algunas de las empresas líderes en este mercado.

Análisis de la cadena de valor de actores destacados del mercado.

Tendencias actuales que influyen en la dinámica de este mercado en varias geografías

Fusiones, adquisiciones, colaboraciones y asociaciones recientes

Crecimiento de los ingresos de esta industria durante el período de pronóstico

Estudio de estrategia de marketing y tendencias de crecimiento.

Análisis de factores impulsados ​​por el crecimiento

Segmentos de receso emergentes y mercado regional

Una evaluación empírica de la curva de este mercado

Alcance antiguo, presente y probable del mercado tanto desde el valor prospectivo como desde el volumen

Lista de tablas:

TABLA 1 MERCADO GLOBAL DE SISTEMAS, ACCESORIOS Y SOFTWARE DE BOMBAS DE INFUSIÓN, POR TIPO DE PRODUCTO, 2020-2029 (MILLONES DE USD)

TABLA 2 SISTEMAS DE BOMBAS DE INFUSIÓN GLOBALES EN MERCADO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE INFUSIÓN, ACCESORIOS Y SOFTWARE, POR REGIÓN, 2020-2029 (MILLONES DE USD)

TABLA 3 SISTEMAS DE BOMBAS DE INFUSIÓN GLOBALES EN EL MERCADO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE INFUSIÓN, ACCESORIOS Y SOFTWARE, POR TIPO DE PRODUCTO, 2020-2029 (MILLONES DE USD)

TABLA 4 MERCADO GLOBAL DE ACCESORIOS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN EN SISTEMAS, ACCESORIOS Y SOFTWARE DE BOMBAS DE INFUSIÓN, POR REGIÓN, 2020-2029 (MILLONES DE USD)

TABLA 5 ACCESORIOS GLOBALES PARA BOMBAS DE INFUSIÓN EN SISTEMAS DE BOMBAS DE INFUSIÓN, ACCESORIOS Y MERCADO DE SOFTWARE, POR TIPO DE PRODUCTO, 2020-2029 (MILLONES DE USD)

TABLA 6 MERCADO GLOBAL DE ACCESORIOS DEDICADOS EN SISTEMAS DE BOMBAS DE INFUSIÓN, ACCESORIOS Y SOFTWARE, POR TIPO DE PRODUCTO, 2020-2029 (MILLONES DE USD)

TABLA 7 MERCADO GLOBAL DE ACCESORIOS NO DEDICADOS EN SISTEMAS DE BOMBAS DE INFUSIÓN, ACCESORIOS Y SOFTWARE, POR TIPO DE PRODUCTO, 2020-2029 (MILLONES DE USD)

TABLA 8 SOFTWARES GLOBALES DE GESTIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN EN SISTEMAS DE BOMBAS DE INFUSIÓN, ACCESORIOS Y MERCADO DE SOFTWARE, POR REGIÓN, 2020-2029 (MILLONES DE USD)

TABLA 9 SOFTWARES GLOBALES DE GESTIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN EN SISTEMAS DE BOMBAS DE INFUSIÓN, ACCESORIOS Y MERCADO DE SOFTWARE, POR TIPO DE PRODUCTO, 2020-2029 (MILLONES DE USD)

TABLA 10 MERCADO GLOBAL DE SISTEMAS, ACCESORIOS Y SOFTWARE DE BOMBAS DE INFUSIÓN, POR APLICACIÓN, 2020-2029 (MILLONES DE USD)

Continuado..

Explore el resumen detallado del informe de investigación con TOC: https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=infusion-pump-market-accessories-software-market&Shri

Global Sanger Sequencing Market

Mercado global de producción de antibióticos

Mercado global de tratamiento de adicciones a las drogas Mercado

global de PACS especializados Mercado

global de secuenciación de ARN basado en NGS Mercado

global de sistemas de radiocirugía estereotáctica veterinaria Mercado

global de levitación magnética Mercado

global de analizadores de fluorescencia de rayos X Mercado

global de contadores de partículas portátiles

Acerca de la investigación de mercado de Puente de datos:

¡Una forma absoluta de pronosticar lo que depara el futuro es comprender la tendencia hoy!

Data Bridge Market Research se presentó como una firma de consultoría e investigación de mercado no convencional y neotérica con un nivel incomparable de resiliencia y enfoques integrados. Estamos decididos a descubrir las mejores oportunidades de mercado y fomentar información eficiente para que su negocio prospere en el mercado. Data Bridge se esfuerza por brindar soluciones adecuadas a los complejos desafíos comerciales e inicia un proceso de toma de decisiones sin esfuerzo. Data Bridge es una secuela de pura sabiduría y experiencia que se formuló y enmarcó en el año 2015 en Pune.

Contacto con los medios

Organización: Data Bridge Market Research

Teléfono: +1-888-387-2818

Correo electrónico: [email protected]

Web: www.databridgemarketresearch.com