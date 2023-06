El informe Global Condition Monitoring System Market de Global Insight Services es la única fuente autorizada de inteligencia sobre Condition Monitoring System Market . El informe le proporcionará un análisis del impacto de las últimas interrupciones del mercado, como la guerra Rusia-Ucrania y Covid-19 en el mercado. El informe proporciona un análisis cualitativo del mercado utilizando varios marcos, como el análisis de Porters y PESTLE. El informe incluye datos detallados de segmentación y tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías. El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, las restricciones y los desafíos, el panorama competitivo, así como los eventos recientes, como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

Un Sistema de Monitoreo de Condición (CMS) es un dispositivo o conjunto de dispositivos utilizados para monitorear el desempeño de la maquinaria. El propósito de un CMS es identificar problemas potenciales con la maquinaria antes de que causen tiempo de inactividad o falla. Se puede usar un CMS para monitorear el desempeño de componentes individuales, como cojinetes o motores, o el desempeño de un sistema completo, como una línea de fabricación.

Hay una variedad de diferentes tipos de sistemas de monitoreo de condición, cada uno de los cuales está diseñado para monitorear diferentes tipos de maquinaria. Algunos tipos comunes de CMS incluyen sistemas de monitoreo de vibraciones, sistemas de análisis de aceite y cámaras termográficas. Los sistemas de monitoreo de vibraciones utilizan sensores para medir la vibración de la maquinaria e identificar posibles problemas. Los sistemas de análisis de aceite prueban el aceite utilizado en la maquinaria para identificar posibles contaminantes que podrían causar problemas. Las cámaras termográficas utilizan tecnología infrarroja para identificar puntos calientes en la maquinaria, lo que puede indicar problemas potenciales.

Tendencias clave

Hay cuatro tendencias clave en la tecnología de los sistemas de monitoreo de condiciones:

Uso creciente de análisis de datos: el análisis de datos está desempeñando un papel cada vez más importante en el monitoreo de condiciones. Al analizar grandes conjuntos de datos, es posible identificar patrones y tendencias que se pueden usar para predecir cuándo es probable que falle el equipo. Mayor enfoque en el mantenimiento predictivo: el mantenimiento predictivo es un enfoque proactivo para el mantenimiento que utiliza análisis de datos para identificar cuándo es probable que falle el equipo. Hardware de monitoreo de condición mejorado: el hardware de monitoreo de condición se ha vuelto más sofisticado en los últimos años. Los dispositivos más nuevos pueden recopilar más datos y proporcionar información más detallada sobre el estado del equipo. Software de monitoreo de condición mejorado: El software de monitoreo de condición también se ha vuelto más sofisticado. El software más nuevo puede recopilar y analizar datos de manera más efectiva, proporcionando mejor información sobre las condiciones del equipo.

Factores clave

Los impulsores clave del mercado de Sistema de monitoreo de condiciones son la creciente demanda de mantenimiento predictivo, la necesidad de reducir el tiempo de inactividad y la creciente demanda de monitoreo basado en condiciones.

La creciente demanda de mantenimiento predictivo está impulsada por la necesidad de reducir el tiempo de inactividad y mejorar la utilización de los activos. El mantenimiento predictivo puede ayudar a identificar problemas potenciales antes de que ocurran, lo que permite tomar medidas correctivas antes de que ocurra una falla.

La necesidad de reducir el tiempo de inactividad está impulsada por el costo creciente del tiempo de inactividad y el impacto del tiempo de inactividad en la productividad. El tiempo de inactividad puede resultar en pérdida de producción, pérdida de ingresos y aumento de costos.

Restricciones y desafíos

Las restricciones y desafíos clave en el mercado de Sistema de monitoreo de condición son el alto costo de instalación y la falta de conocimiento entre los usuarios finales.

El alto costo de instalación es un desafío importante, ya que limita la adopción de sistemas de monitoreo de condición entre las pequeñas y medianas empresas.

La falta de conocimiento entre los usuarios finales es otro desafío, ya que la mayoría de ellos no conocen los beneficios de los sistemas de monitoreo de condición.

Segmentos de mercado

El mercado de Sistema de monitoreo de condición está segmentado por técnica, aplicación y región. Por técnica, el mercado se clasifica en monitoreo de corrosión, termografía infrarroja, monitoreo de condición de motores y otros. Según la aplicación, se bifurca en aeroespacial, defensa, automotriz y otros. Por regiones, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

Jugadores claves. Jugadores principales

El mercado global de sistemas de monitoreo de condición incluye jugadores como Schaeffler Technologies AG & Co., Kirloskar Brothers Ltd., Siemens AG, Honeywell International Inc., ABB Ltd., Emerson Electric Co., Rockwell Automation Inc., Fluke Corporation, Parker Hannifin Corp. ., General Electric y otros.

