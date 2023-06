Mercado de sistemas de automatización de punto de venta 2022-2026

Nuevos informes de estudio “Mercado de sistemas de automatización de puntos de venta 2022 Oportunidades globales, desafíos, estrategias y pronósticos 2026” se ha agregado en PersistenceMarketResearch .

Detalles del informe:

Este informe proporciona un estudio en profundidad del ” mercado de sistema de automatización de punto de venta “ utilizando el análisis DAFO, es decir, fortaleza, debilidad, oportunidades y amenazas para la organización. El informe de mercado Sistema de automatización de punto de venta también proporciona una encuesta en profundidad de los actores clave del mercado que se basa en los diversos objetivos de una organización, como el perfilado, el esquema del producto, la cantidad de producción, la materia prima requerida y el salud financiera de la organización.

El punto de venta, también conocido como POS, se usa para referirse al punto o ubicación donde se realiza la transacción de venta, como en la línea de pago o en el mostrador de una tienda minorista. El sistema de punto de venta es una combinación de hardware y software que gestiona la transacción de venta.

Hay numerosas ventajas de usar un sistema de automatización de punto de venta en comparación con la caja registradora tradicional, ya que una computadora puede almacenar, compartir y realizar un seguimiento de las ventas, el pago y la información del cliente. El sistema automatizado de punto de venta ahorra mucho tiempo y aumenta la precisión y la eficiencia en los informes y pedidos de inventario.

El informe ha perfilado algunos de los jugadores importantes que prevalecen en el mundo como : Datalogic Technologies Pvt. Ltd., First Data Corporation, Fujitsu, Posiflex Technology Inc., NCR Corp., Honeywell International Inc., Pricer, Starmicronics, Sato Holding corp., Epson, Printronix, NCR corp., Wincor Nixdorf International GmbH, Toshiba Global Commerce Solutions Inc. ., MICROS Systems Inc., NEC Corporation, VeriFone Systems Inc. e Ingenico y más.

Este informe cubre el volumen de ventas, el precio, los ingresos, el margen bruto, los fabricantes, los proveedores, los distribuidores, los intermediarios, los clientes, el crecimiento histórico y las perspectivas futuras de Sistema de automatización del punto de venta.

Mercado de sistemas de automatización de puntos de venta: impulsores, restricciones y tendencias

El aumento de los servicios de punto de venta basados ​​en la nube es la última tendencia en el mercado de automatización de puntos de venta. El uso de balizas en las tiendas es la tendencia al alza en el mercado de sistemas de automatización de puntos de venta.

El sector minorista es el principal factor impulsor del mercado de sistemas de automatización de puntos de venta, ya que el sistema de automatización de puntos de venta ha hecho que la experiencia de compra sea conveniente y fácil y ha enriquecido significativamente las expectativas de los clientes por una mejor calidad de los servicios. Ha habido un enorme despliegue de terminales de punto de venta fijo en las grandes tiendas minoristas.

Mientras que los terminales de punto de venta móviles están siendo utilizados por pequeños y medianos comerciantes y propietarios de restaurantes debido a la facilidad de acceso. El aumento en el nivel de ingresos y la conveniencia de los productos automatizados minoristas durante las compras es otro factor que impulsa el mercado.

El alto retorno de la inversión y la facilidad de uso están ayudando a que crezca el mercado de sistemas de automatización de puntos de venta. La amplia gama de áreas de aplicación del sistema automatizado de punto de venta, como pagos, gestión de inventario, impresión de facturas, hospitalidad y entretenimiento, está impulsando los ingresos del mercado de sistemas de automatización de punto de venta.

La mayor confiabilidad de los sistemas automatizados de punto de venta en comparación con las cajas registradoras convencionales y el menor costo operativo del sistema automatizado de punto de venta están ayudando al mercado del sector de automatización de punto de venta a llegar a las pequeñas y medianas empresas. La ventaja del sistema automatizado de punto de venta móvil equipa a las industrias de servicios y ventas con la capacidad de manejar transacciones financieras en el hogar de los clientes.

Las crecientes preocupaciones de seguridad sobre posibles violaciones de datos son una restricción para el mercado de sistemas automatizados de punto de venta.

Mercado de sistemas de automatización de punto de venta: segmentación

El mercado global de sistemas de automatización de puntos de venta está segmentado por tipo de operación, sobre la base de la movilidad, por componentes, por área de aplicación, región.

Por tipo de operación, el mercado de sistemas de automatización de punto de venta está segmentado en terminal de punto de venta atendido y terminal de punto de venta desatendido.

La segmentación del mercado de sistemas de automatización de puntos de venta sobre la base de la movilidad se realiza como terminales de puntos de venta fijos y terminales de puntos de venta móviles.

Sobre la base de los componentes, el mercado global de sistemas de automatización de punto de venta se puede segmentar en hardware de punto de venta y software de punto de venta.

Según la aplicación, el mercado global de sistemas de automatización de puntos de venta se puede segmentar en comercio minorista, entretenimiento, restaurantes, atención médica, hospitalidad, almacenes/distribución y otros. Otros se subsegmentan aún más en transporte y gobierno.

Cobertura regional (producción regional, demanda y pronóstico por países, etc.):

América del Norte (EE. UU., Canadá, México)

Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Rusia, España, etc.)

Asia-Pacífico (China, India, Japón, Sudeste de Asia, etc.)

América del Sur (Brasil, Argentina, etc.)

Medio Oriente y África (Saudi Araia, Sudáfrica, etc.)

