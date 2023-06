By

El mercado mundial de derivados de algas marinas se valoró en USD 2210,4 millones en 2022 y se prevé que crezca aún más hasta USD 5704,2 millones para 2032, a una CAGR del 9,9 % durante el período de pronóstico.

Los derivados de algas son sustancias que se extraen de las algas. Estas sustancias se pueden utilizar para una variedad de propósitos, incluso como aditivos alimentarios, cosméticos y productos farmacéuticos. Los derivados de las algas suelen ser ricos en nutrientes, minerales y antioxidantes, lo que los hace beneficiosos para la salud humana. Algunos de los derivados de algas marinas más comunes incluyen agar, carragenina, alginato y nori.

Impulsores y tendencias del mercado

Hay algunos impulsores clave del mercado de derivados de algas marinas. El primero es la creciente demanda de productos a base de algas, debido a los beneficios para la salud asociados con el consumo de algas. Esto ha llevado a un aumento en la producción de productos a base de algas marinas, lo que a su vez ha impulsado la demanda de derivados de algas marinas.

Otro impulsor clave del mercado de derivados de algas marinas es la creciente conciencia de los beneficios ambientales del cultivo de algas marinas. El cultivo de algas marinas no requiere agua dulce ni tierra cultivable, y puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Esto ha llevado a un aumento en la inversión en el cultivo de algas marinas y ha dado como resultado que haya más algas disponibles para su uso como materia prima para los derivados.

Finalmente, la creciente popularidad del sushi y otras comidas japonesas ha llevado a una mayor demanda de derivados de algas marinas en Occidente. Esto se debe a que las algas marinas son un ingrediente clave en los rollos de sushi y también se utilizan para envolver otros platos japoneses.

Los principales actores en el mercado global Derivados de algas marinas

Los jugadores clave estudiados en el informe son W Hydrocolloids, Inc., KIMICA Corporation, DuPont de Nemours, Inc., Gelymar SA, CP Kelco, ALGAIA, Compañía Española de Algas Marinas, SA, Cargill, Incorporated, ARTHUR BRANWELL & CO., y AGARMEX entre otros.

Impacto de COVID-19

Un brote de COVID-19 comenzó en Wuhan (China) en diciembre de 2019, y desde entonces se ha extendido rápidamente por todo el mundo. En términos de casos confirmados y muertes reportadas a marzo de 2020, EE. UU., India, España, Rusia, China, Italia, Francia y Alemania se encuentran entre las naciones que se han visto más gravemente afectadas. Las estadísticas más recientes de la OMS, que se publicaron el 25 de mayo de 2020, muestran que hay 342 070 muertes totales en todo el mundo y 5 307 298 casos confirmados. Debido a los bloqueos, las restricciones de viaje y el cierre de negocios, el COVID-19 ha tenido un impacto en las economías y las industrias de muchas naciones diferentes. China es reconocida como un centro de producción a escala mundial y el mayor proveedor de materias primas para numerosos sectores.

Segmentación de mercado

Por fuente

Algas Rojas

Algas marrones

Algas verdes

por formulario

Líquido

Polvo

Copos

Por uso final

Comida y bebidas

Productos agrícolas

Aditivos para alimentación animal

productos farmaceuticos

Otros

