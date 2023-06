El tamaño del mercado mundial de diagnóstico del cáncer fue de 18 200 millones de USD en 2021 y se estima que alcance los 43 700 millones de USD para 2031, con un crecimiento del 9,2 % entre 2022 y 2031.

El diagnóstico del cáncer es un método para identificar diferentes diagnósticos, proteínas y algunos signos que conducen a la identificación de la presencia de un tumor canceroso. Se utilizan pruebas de diagnóstico eficientes para validar o descartar la existencia de una enfermedad, monitorear la progresión de la enfermedad y programar y revisar los resultados del tratamiento.

Los procedimientos de diagnóstico para el cáncer pueden comprender imágenes, biopsia del tumor, pruebas de laboratorio (comprende pruebas para el diagnóstico de tumores), examen endoscópico, cirugía o pruebas genéticas.

Tendencias y conductores del mercado

El factor clave que impulsa el crecimiento del mercado es el crecimiento en el número de centros de diagnóstico privados. El número de centros de diagnóstico privados está aumentando en todo el mundo, ya que existe una demanda creciente de procedimientos de diagnóstico por imágenes y una carga cada vez mayor para los hospitales públicos debido al número limitado de modalidades de diagnóstico por imágenes a su disposición.

Segmentos de mercado

por producto

Consumibles

Instrumentos

Por Tecnología

Técnica de biopsia

de imágenes de prueba IVD por aplicación

Cáncer de mama

Cáncer de pulmón

Cáncer colorrectal

Melanoma

Otros tipos de cáncer

Por usuario final

Hospitales

Laboratorios de Diagnóstico

Los principales actores en el mercado global Diagnóstico del cáncer

Los jugadores clave analizados en el mercado mundial de diagnóstico del cáncer son GE Healthcare (EE. UU.), Abbott Laboratories (EE. UU.), Hologic Inc. (EE. UU.), Agilent Technologies Inc. (EE. UU.), Roche Diagnostics (Suiza), FUJIFILM Corporation (Japón), Danaher Corporation (EE. UU.), DiaSorin SPA (Italia), Myriad Genetics Inc. (EE. UU.), Siemens Healthineers AG (Alemania), BD (EE. UU.), bioMérieux SA (Francia), Bio-Rad Laboratories (EE. UU.), Cancer Diagnostics Inc. (EE. UU.), Vela Diagnostics (Singapur), Roche Diagnostics (Suiza), AMOY Diagnostics CO. LTD. (China), Quidel Corporation (EE. UU.), Bio SB (EE. UU.), Biocartis NV (Bélgica), Exact Science (EE. UU.).

