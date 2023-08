Se espera que el mercado mundial de seguros de carga crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El seguro de carga es un proceso que se utiliza para proteger el envío contra cualquier robo o daño físico y asegura el valor óptimo de los bienes contra posibles pérdidas durante el proceso de envío por transporte aéreo, marítimo o terrestre. El seguro de carga ofrece una amplia cobertura contra todos los daños y riesgos de cualquier pérdida física o daño de la carga por causas externas durante todo el envío.

El aumento significativo del transporte de petróleo, gas y carbón por mar está aumentando la demanda de entregas de carga y se anticipa que impulsará el mercado mundial de seguros de carga durante el período de pronóstico. El mercado mundial de seguros de carga se ha visto impulsado significativamente por la gestión del riesgo de incendio durante el transporte. La carga peligrosa mal estibada y no declarada induce el riesgo de incendio y se anticipa que creará lucrativas oportunidades de crecimiento para el mercado mundial de seguros de carga durante el período de pronóstico.

Los actores clave presentes en el mercado global de seguros de carga incluyen Marsh, TIBA, Travelers Insurance, AGCS, Atrium y otros. Estos proveedores están adoptando la expansión de productos, el avance tecnológico, los lanzamientos de productos, fusiones y adquisiciones y la gestión de la cadena de suministro, entre otras estrategias para impulsar el crecimiento del mercado y mantenerse competitivos en el mercado durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en septiembre de 2020, IBM anunció el lanzamiento de un producto innovador como un servicio basado en el riesgo en el mercado global de seguros de carga. Los servicios de análisis de riesgos de IBM se integran en el segmento de seguros de carga con la adquisición para impactar la ciberseguridad y la gestión de robos.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Panorama competitivo : Marsh, TIBA, Travelers Insurance, AGCS, Atrium, Tokyo Marine Holdings y otros.

Segmento de mercado de seguros de carga

Por tipo de producto

Seguro de Carga Terrestre

Seguro de Carga Marítima

Seguro de carga aérea

Por usuario final

Marina

Tierra

Aviación

Mercado de seguros de carga: segmento por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Alemania

Reino Unido

Francia

España

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

Porcelana

Japón

India

Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

Oriente Medio y África

América Latina

Perfiles de la empresa

Pantano

LLEGAR

Seguro de viajero

AGCS

Atrio

Participaciones marinas de Tokio

