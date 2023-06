El mercado mundial de cargadores a bordo para vehículos eléctricos se prevé que crezca a una CAGR significativa del 19,6% durante el período de pronóstico. La contribución de los sectores público y privado para impulsar las ventas de vehículos eléctricos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el anuncio de la prohibición de la venta de vehículos de combustibles fósiles es el factor destacado responsable del crecimiento del mercado. Por ejemplo, el informe de la Comisión Europea indicó que la Estrategia de Movilidad Inteligente y Sostenible estableció un hito de al menos 30 millones de vehículos de cero emisiones para 2030, y una flota de vehículos de cero emisiones para 2050. Además, un número creciente de estados miembros en Europa anunció planes para prohibir las ventas de vehículos de combustibles fósiles para 2030. Además, según el gobierno del Reino Unido, el gobierno finaliza la venta de automóviles y furgonetas nuevos de gasolina, diesel e híbridos de 2040 a 2035. Mientras tanto, las ventas de vehículos híbridos enchufables alcanzan los 327.000 matriculados en 2021, un 77% más que en 2020. Para 2030, se espera que el Reino Unido alcance los 300.000 puntos públicos de recarga de vehículos eléctricos, lo que equivale a 5 veces el número de surtidores de combustible en el Reino Unido. Por lo tanto, el aumento en el apoyo de los organismos reguladores conduce a un mayor crecimiento del mercado mundial de cargadores a bordo de vehículos eléctricos en los próximos años.

Además, los actores del mercado se enfocan continuamente en adoptar estrategias como la colaboración, las invenciones, la innovación y la financiación para mantenerse competitivos en el mercado global. Por ejemplo, en abril de 2022, Entergy Texas Inc. otorgó $14,000 a la Universidad de Lemar para instalar una nueva estación de carga eléctrica ubicada en el departamento de policía de la universidad. El proyecto fue asignado a través del Fondo de Iniciativas Ambientales de Entergy. Además, en 2019, la compañía instaló una estación de carga en el estacionamiento norte del Montagne Center que brinda fácil acceso a la facultad, el personal, los estudiantes y los miembros de la comunidad. La instalación de esta estación de carga adicional en una ubicación central del campus agrega la capacidad necesaria para reforzar los esfuerzos de sostenibilidad en LU.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de cargador de vehículos eléctricos a bordo : https://www.omrglobal.com/request-sample/electric-vehicle-on-board-charger-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

o Por tipo de vehículo

o Por tipo de propulsión

o Por potencia de salida

Regiones cubiertas-

o América del Norte

o Europa

o Asia-Pacífico

o Resto del Mundo

Panorama competitivo: Eaton Corp., Infineon Technologies AG, Toyota Industries Corp., BorgWarner Inc. e Innoelectric GmbH.

Cargador de vehículo eléctrico a bordo Informe de mercado por segmento

Por tipo de vehículo

Vehículo de pasajeros

Vehículos comerciales

Por tipo de propulsión

Vehículo eléctrico de batería (BEV)

Vehículo Eléctrico Híbrido (HEV)

Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV)

By Power Output

<20KW

>20KW

A full Report of Electric Vehicle on Board Charger Market is Available @ https://www.omrglobal.com/industry-reports/electric-vehicle-on-board-charger-market

Electric Vehicle on Board Charger Market Report by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

Bel Fuse Inc.

Brusa Elektronik AG

Current Ways

Delta Electronics, Inc.

Ficosa Group

Hangzhou Aodi Electronic Control Co. Ltd.

Stercom Power Solutions GmbH

STMicroelectronics NV

Turntide Technologies Inc.

Xepics Ltd.

Reasons to buy from us –

We cover more than 15 major industries, further segmented into more than 90 sectors. More than 120 countries are for analysis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

For More Customized Data, Request for Report Customization @ https://www.omrglobal.com/report-customization/electric-vehicle-on-board-charger-market

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) is a market research and consulting company known for its crisp and concise reports. The company is equipped with an experienced team of analysts and consultants. OMR offers quality syndicated research reports, customized research reports, consulting and other research-based services. The company also offer Digital Marketing services through its subsidiary OMR Digital and Software development and Consulting Services through another subsidiary Encanto Technologies.

Busque más informes:

https://www.openpr.com/news/3084870/chip-on-board-cob-light-emitting-diode-led-market

https://www.openpr.com/news/3084860/ Defense-logistics-market-provides-information-on-historical

https://www.openpr.com/news/3084852/scanning-tunneling-microscopes-market-analysis-size-current

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Investigación de mercado de Orion

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404