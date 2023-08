Durante el período proyectado (2023-2030), se prevé que el mercado mundial de antídotos se expandirá a una CAGR de 7.00%. Es más probable que se requiera antiveneno en lugares con una mayor densidad de serpientes venenosas o en lugares donde los encuentros entre humanos y serpientes son más frecuentes. Por ejemplo, en julio de 2022, según la revista Discover en el Reino Unido, las mordeduras de serpiente aumentaron en frecuencia. Hay más de 250 especies de serpientes venenosas, la mayoría de las cuales son autóctonas de Asia, África, América Latina y Oceanía, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La víbora, la culebra y la culebra lisa son las tres especies de serpientes nativas que se encuentran en el Reino Unido. En los campos de las enfermedades cardiovasculares, la investigación del cáncer y las enfermedades neurológicas, el veneno de serpiente ha mostrado un potencial significativo. Los productos farmacéuticos derivados del veneno, como los antídotos, los medicamentos para la presión arterial y los analgésicos, ya se han creado y están en uso.

Por ejemplo, en noviembre de 2020, un grupo de investigación internacional encabezado por investigadores de la Universidad de Bristol está desarrollando un método novedoso para tratar las mordeduras de serpientes potencialmente fatales que causan alrededor de 100,000 muertes en todo el mundo cada año. Equipos del Reino Unido, Francia, Bélgica y Portugal participaron en el proyecto ADDovenom, financiado con fondos europeos, cuyo objetivo era desarrollar un nuevo tipo de tratamiento antiveneno para neutralizar y eliminar las toxinas del veneno del torrente sanguíneo de manera más efectiva, segura y económica. En los EE. UU., miles de pacientes norteamericanos envenenados por Pit Viper ahora tienen una nueva opción de tratamiento, lo que respalda el objetivo de RDT de llevar al mercado medicamentos esenciales para trastornos poco comunes. Por ejemplo, en abril de 2021 Rare Disease Therapeutics, Inc. anuncia una nueva indicación ampliada aprobada por la FDA para el antiveneno ANAVIP® para el tratamiento del envenenamiento por la víbora de foso de América del Norte. El antídoto polivalente neutraliza de manera ineficaz el veneno de las distintas poblaciones de las serpientes ‘big four’, así como de muchas otras especies de serpientes locales clínicamente importantes. Por ejemplo, en agosto de 2022, la compañía biofarmacéutica Bharat Serums and Vaccines (BSV) se asociará con el Instituto Indio de Ciencias (IISc), Bengaluru, para desarrollar una terapia de mordedura de serpiente de próxima generación en India. Otro estudio importante muestra que el antiveneno reduce el riesgo de necrosis de la piel en pacientes mordidos por arañas reclusas pardas. Por ejemplo, en enero de 2023, según el Instituto Butantan, investigadores brasileños recientemente informados en PLOS Neglected Tropical Diseases muestran que el problema puede resolverse mediante la administración de antiveneno, especialmente si esto se hace dentro de las 48 horas posteriores al incidente. El aumento general en el gasto de atención médica, la colaboración y la asociación, la expansión de la red de distribución, la iniciativa del gobierno y la creciente incidencia de mordeduras de serpiente, particularmente en economías emergentes, ha brindado el apoyo financiero necesario para la adquisición y distribución de antídotos. a medida que el sistema de salud mejora, se asignan más recursos para abordar los incidentes de mordedura de serpiente, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en abril de 2023, MicroPharm anunció el restablecimiento de los suministros de Fav-Afrique en su formato actual como un antiveneno equino basado en F(ab’)2 adecuado para el tratamiento de serpientes africanas venenosas de categoría 1. La iniciativa del gobierno y la creciente incidencia de las mordeduras de serpiente, particularmente en economías emergentes, ha brindado el apoyo financiero necesario para la adquisición y distribución de antídotos. a medida que el sistema de salud mejora, se asignan más recursos para abordar los incidentes de mordedura de serpiente, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en abril de 2023, MicroPharm anunció el restablecimiento de los suministros de Fav-Afrique en su formato actual como un antiveneno equino basado en F(ab’)2 adecuado para el tratamiento de serpientes africanas venenosas de categoría 1. La iniciativa del gobierno y la creciente incidencia de las mordeduras de serpiente, particularmente en economías emergentes, ha brindado el apoyo financiero necesario para la adquisición y distribución de antídotos. a medida que el sistema de salud mejora, se asignan más recursos para abordar los incidentes de mordedura de serpiente, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en abril de 2023, MicroPharm anunció el restablecimiento de los suministros de Fav-Afrique en su formato actual como un antiveneno equino basado en F(ab’)2 adecuado para el tratamiento de serpientes africanas venenosas de categoría 1.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por especie

Por tipo de antiveneno

Por modo de acción

Por usuario final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: incluye Bharat Serums and Vaccines Limited (BSV), Boehringer Ingelheim International GmbH, Boston Scientific Corporation, Merck & Co. Inc., Pfizer Inc., BTG International Inc.

Segmento de informe de mercado de antiveneno

Por especie

Serpiente

Escorpión

Araña

Otros (Animales marinos, Insectos)

Por tipo de antídoto

Antiveneno Polivalente

Antiveneno monovalente

Por modo de acción

citotóxico

neurotóxico

hemotóxico

Cardiotóxico

miotóxico

Otros (fosfolipasa A2 (PLA2s), metaloproteinasas hemorrágicas)

Por usuario final

hospitales

Clínicas

Centros Quirúrgicos Ambulatorios

Anti-veneno Segmento de informe de mercado por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Alemania

Reino Unido

Francia

España

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

Porcelana

Japón

India

Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

Oriente Medio y África

América Latina

Perfiles de la empresa

Instituto Bioclon

BTG Internacional Inc.

CSL Ltda.

Farmacia Flynn

Haffkine Bio-Pharmaceutical Corp Ltd.

Empresa Farmacéutica Ltda.

Biofarmacia Inosan

Instituto Vital Brasil

MicroPharm Ltd.

Merck & Co Inc.

Merck KGaA

pfizer inc.

