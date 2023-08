By

Se prevé que el mercado de máquinas de vacío para alimentos crezca a una CAGR considerable del 16,6 % durante el período de pronóstico. Es probable que las crecientes iniciativas gubernamentales para reducir las emisiones de carbono y el desperdicio de alimentos sin comprometer la seguridad de los alimentos impulsen el crecimiento del mercado de máquinas de vacío para alimentos. El desperdicio de alimentos es un problema global creciente en la sociedad que afecta la economía, el bienestar y el medio ambiente. Por lo tanto, la población de todo el mundo participa activamente en la adopción de varias medidas para evitar el desperdicio de alimentos. Según Feeding America, cada año se desperdician 108 mil millones de libras de alimentos en los EE. UU., lo que equivale a 130 mil millones de comidas y más de $408 mil millones en alimentos desechados cada año. Casi el 40% de toda la comida en Estados Unidos se desperdicia.

Además, según BusinessWaste.co.uk, el Reino Unido tira alrededor de 9,5 millones de toneladas de desperdicios de alimentos en un solo año, de los cuales el 70% de los desperdicios de alimentos se destinaron al consumo humano. A pesar de que 8,4 millones de personas en el Reino Unido se encuentran en situación de pobreza alimentaria. Una gran parte del desperdicio de alimentos se debe principalmente al deterioro de los alimentos. Los alimentos se compran y almacenan en el refrigerador o la despensa, pero como la mayoría de los consumibles tienen una vida útil corta, terminan estropeándose debido a las pequeñas bolsas de aire en el empaque que provocan el crecimiento de bacterias. Con una máquina de vacío para alimentos y una simple selladora al vacío de uso doméstico, los tiempos de almacenamiento de alimentos pueden aumentar sustancialmente. El sistema de máquina de vacío de alimentos funciona eliminando el aire de las bolsas de almacenamiento de alimentos y los recipientes de alimentos, lo que reduce el contenido de oxígeno. El contenido de oxígeno reducido aumenta la vida útil de los alimentos y asegura que el sabor y la frescura de los alimentos se conserven por más tiempo. Esto reduce el desperdicio de alimentos, lo que a su vez también permite a los propietarios ahorrar dinero en alimentos y comestibles. La eliminación del aire es el factor clave en la conservación de los alimentos. Para abordar el problema del desperdicio de alimentos en toda la cadena de suministro, los gobiernos de todo el mundo están estableciendo objetivos, cambiando pautas e implementando nuevas políticas destinadas a reducir el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, en 2020, la Agencia de Normas Alimentarias (FSA) anunció cambios en las pautas de vida útil para la carne de res, cordero y cerdo refrigerada envasada al vacío y en atmósfera modificada. De acuerdo con las nuevas pautas, las empresas ahora pueden aplicar una vida útil de 13 días de acuerdo con sus procedimientos de gestión de seguridad alimentaria existentes. Esto proporciona mayor flexibilidad a las empresas y los clientes y, al mismo tiempo, protege el medio ambiente. Anteriormente, las empresas se veían obligadas a seguir un límite de vida útil de 10 días, lo que generaba una gran cantidad de desperdicios innecesarios de alimentos. Es probable que estos crecientes esfuerzos para evitar el desperdicio de alimentos desencadenen la demanda de máquinas de vacío para alimentos.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2029

Año base- 2021

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto-

Por tipo de maquinaria

Por sector de uso final

Por tipo de embalaje

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: Electrolux Professional AB, Geryon Kitchen, Newell Brands, Inc. (FoodSaver), Technopack Corp., Weston Brands LLC (Hamilton Beach Brands, Inc) y otros

Segmento de informe de mercado de máquina de vacío de alimentos

Por tipo de maquinaria

Selladoras al Vacío Externas

Máquinas de vacío de cámara

Máquinas de sellado de bandejas

Otros tipos de maquinaria

Por sector de uso final

Industrial

Comercial

Doméstico

Por tipo de embalaje

Embalaje Rígido

Embalaje semirrígido

Empaques Flexibles

Food Vacuum Machine Market Report Segment by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

Anova Applied Electronics, Inc.

Astrapac Midlands Ltd.

Bizerba South East Asia Pte Ltd

Dadaux SASA

Hamilton Beach Brands, Inc.

Heat and Control, Inc.

Henkelman BV

Henkovac International B.V

Metos Oy Ab

MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG

NESCO

POTANE Brands

Promarks Vac Co., Ltd.

Proseal uk Ltd

Sammic S.L.

Shandong Kangbeite Food Packaging Machinery Co., Ltd.

SIPROMAC

ULMA Packaging

