Se prevé que el mercado de fibras multimodo de índice gradual crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. La fibra multimodo de índice graduado es un tipo de fibra óptica con un ancho de banda más intensivo e induce un rendimiento relativamente mejor que una fibra óptica tradicional. Este tipo de fibra multimodo es ampliamente aplicable en sistemas de comunicación de media distancia y alta velocidad. En estas fibras, la luz viaja hacia adelante en curvas sinusoidales o formas de oscilación.

Se espera que las tendencias crecientes para un sistema de comunicación eficiente que surgió con tecnologías avanzadas impulsen el crecimiento del mercado global de fibras multimodo de índice graduado durante el período de pronóstico. La creciente demanda de sistemas de comunicación de corta distancia en redes de área local (LAN) está creando amplias oportunidades de crecimiento para el mercado. Además, se anticipa que la tendencia creciente de servicios de mayor ancho de banda para aplicaciones de transmisión de mayor velocidad complementará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Además, los actores clave presentes en el mercado global de fibras multimodo de índice graduado incluyen Furukawa Electric Corp., Prysmian Group y OELABS, entre otros, están adoptando varias estrategias, como lanzamientos de productos y fusiones y adquisiciones, entre otras, para seguir siendo competitivos en El mercado. Por ejemplo, en mayo de 2021, Fujikura Ltd. anunció el lanzamiento de un cable óptico de 300 fibras recientemente agregado a su canalización con una cinta de telaraña de fibra de 200 μm. Es un cable óptico de alta densidad con mayor capacidad para realizar diversas operaciones a mayor ancho de banda.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de fibras multimodo de índice graduado : https://www.omrglobal.com/request-sample/graded-index-multimode-fibers-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2029

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto- Por Tecnología por aplicación

Panorama competitivo: Furukawa Electric Corp., Prysmian Group y OELABS, entre otros.

Segmentación del informe de mercado Fibras multimodo de índice graduado

Por tipo

Diámetro del núcleo 100 ?m

Diámetro del núcleo 200 ?m

Diámetro del núcleo 600 ?m

Diámetro del núcleo 800 ?m

Otros

por aplicación

Sensor de fibra

Transmisión láser

Transmisión de datos

Aparatos médicos

Dispositivos Ópticos

Otros

Un informe completo del mercado de fibras multimodo de índice graduado está disponible en: https://www.omrglobal.com/industry-reports/graded-index-multimode-fibers-market

Mercado de fibras multimodo de índice graduado por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

Razones para comprar con nosotros –

We cover more than 15 major industries, further segmented into more than 90 sectors. More than 120 countries are for analysis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

For More Customized Data, Request for Report Customization @ https://www.omrglobal.com/report-customization/graded-index-multimode-fibers-market

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) is a market research and consulting company known for its crisp and concise reports. The company is equipped with an experienced team of analysts and consultants. OMR offers quality syndicated research reports, customized research reports, consulting and other research-based services. The company also offer Digital Marketing services through its subsidiary OMR Digital and Software development and Consulting Services through another subsidiary Encanto Technologies.

Busque más informes:

https://www.openpr.com/news/3084870/chip-on-board-cob-light-emitting-diode-led-market

https://www.openpr.com/news/3084860/ Defense-logistics-market-provides-information-on-historical

https://www.openpr.com/news/3084852/scanning-tunneling-microscopes-market-analysis-size-current

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Orion Market Research

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404