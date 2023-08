By

Se espera que el mercado de bombas rotativas muestre una CAGR de más del 4,0% durante el período de pronóstico. El crecimiento modesto en el sector de petróleo y gas, generación de energía, productos químicos y productos farmacéuticos son algunos de los principales factores que aumentan el mercado durante el período de pronóstico. Además, se observará un crecimiento significativo en el segmento de alimentos y bebidas y en el segmento de tratamiento de agua y aguas residuales durante el período de pronóstico, lo que impulsará el crecimiento general del mercado en el futuro cercano. Además, la creciente adopción de nuevas tecnologías en la agricultura para mejorar la productividad, el aumento de la fabricación por procesos y el aumento de la fabricación inteligente también impulsarán el mercado.

Con la ayuda de los conocimientos aparentes representados aquí en una amplia gama de lanzamientos de productos y servicios por parte de competidores clave en el mercado, los jugadores novatos pueden posicionarse en el vasto mercado. Es una necesidad indispensable obtener una idea detallada para realizar un seguimiento del crecimiento comercial futuro y este informe de investigación de mercado Bomba rotativa es el mejor medio para obtener esa visión. También tiene como objetivo proporcionar un entorno de mercado junto con la cobertura de información completa del mercado. El informe de investigación de mercado Bomba rotativa también permite a los dueños de negocios tener un conocimiento firme sobre lo que los consumidores esperan exactamente, sus futuras demandas, deseos y preferencias al ofrecer datos detallados relacionados con el cliente. Además, analiza los principales actores del mercado y las últimas tendencias en curso.

Este informe de estudio de mercado de bomba rotativa informativo pero fácil de entender cubre una amplia gama de lanzamientos de productos, las últimas tendencias, los cambios regulatorios y otros factores importantes, que se espera que afecten el crecimiento general de la industria para el próximo período de tiempo 2022-2028. Su objetivo es proporcionar un conocimiento detallado sobre lo que los clientes quieren exactamente de los cuales los jugadores clave pueden tomar decisiones acertadas para el crecimiento del negocio. También tiene como objetivo medir la eficacia del marketing. La técnica de análisis FODA también se emplea para formar el informe de investigación de mercado para cubrir oportunidades útiles, posibles desafíos y amenazas. El impacto del nuevo virus corona en la economía global también se comparte en este informe de mercado Bomba rotativa. Las colaboraciones, fusiones y adquisiciones como estrategias también se tratan en este informe de estudio de mercado.

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2023-2029

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto: por fuente, por tipo de producto, por aplicaciones

Panorama competitivo: Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Kerry Group Plc, Cargill

, y otros

Segmentación del mercado de bombas rotativas

Por tipo

Bomba de engranajes

Bomba de paletas

Bomba de tornillo

Bomba lobular

por aplicación

Gas de petróleo

Generación de energía

Químico y Farmacéutico

Alimentos y bebidas

Agua y Aguas Residuales

Otro

Mercado de bombas rotativas: segmento por región

América del norte

A NOSOTROS

Resto de América del Norte

Europa

Reino Unido

Francia

Italia

Rest of Europe

Asia-Pacific

China

Japan

India

Rest of Asia-Pacific

Rest of the World

Latin America

The Middle East and Africa

