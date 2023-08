By

El mercado de vacunas toxoides son formas biológicamente inactivadas de toxinas nativas. Se prevé que el mercado de la vacuna toxoide crezca a una CAGR del 4,3 % según el pronóstico. El toxoide más comúnmente usado es el toxoide tetánico, los toxoides derivados de la difteria y otras proteínas se usan ocasionalmente. El toxoide diftérico se produce globalmente de manera estándar, en los EE. UU., los procedimientos de producción y prueba se especifican en el Código de Regulaciones Federales. El toxoide diftérico es fabricado tanto por grandes empresas multinacionales de vacunas como por países en desarrollo para uso doméstico. Boostrix y Adacel son los ejemplos y están aprobados para personas de 11 a 64 años de edad.

El creciente número de casos notificados de tétanos y difteria en las economías en desarrollo está impulsando el crecimiento del mercado. El tétanos es una enfermedad infecciosa causada por Clostridium tetani caracterizada por espasmos musculares. Alrededor del 10% de los infectados mueren, mientras que un gran número queda incapacitado debido a fracturas óseas. La vacuna con toxoide tetánico se usa para la prevención del tétanos al desarrollar inmunidad contra el patógeno que causa el tétanos. Inicialmente fue desarrollado en 1924 y resultó en una disminución del 95% en la tasa de tétanos en los EE. UU. y está en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. El bajo costo de la vacuna contra el tétanos es la otra razón del crecimiento del mercado.

Las limitaciones del mercado de la vacuna toxoide son los graves efectos secundarios asociados con la vacuna toxoide que la hacen menos preferible. La naturaleza bipolar y contractual del mercado, la caída de la rentabilidad de la fabricación de vacunas y la menor demanda de estas vacunas en las regiones desarrolladas están obstaculizando el crecimiento del mercado. En el Reino Unido se notificaron un total de 4 casos debido a la privación de la vacuna contra el tétanos. En EE. UU. no se informaron casos de privación de tétanos. Casi todos los casos de tétanos en los EE. UU. se producen en personas que nunca han sido inmunizadas o que no han recibido una vacuna de refuerzo contra el tétanos en los 10 años anteriores. Sin embargo, las iniciativas gubernamentales para los programas de vacunación en las economías en desarrollo tendrán un impacto positivo en el crecimiento del mercado.

El mercado de vacunas con toxoides está segmentado según la enfermedad, la composición, la forma y el usuario final. Sobre la base de la enfermedad, el mercado se divide en tétanos, difteria y tos ferina. Sobre la base de la composición, el mercado está segmentado en toxoide tetánico monovalente (TT), difteria, tétanos y tos ferina (DtaP), difteria y tétanos (DT), tétanos y difteria (Td) y tétanos, difteria y tos ferina (Tdap) . Las vacunas TaP y DT se usan a partir de los 6 años de edad. La DTaP está formulada con poliomielitis-hepatitis B inactivada (Pediarix). La vacuna Td para adultos se puede usar para vacunar a personas de 7 años o más. Las vacunas Tdap están disponibles para niños de entre 10 y 18 años. Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, clínicas y organizaciones gubernamentales.

Mercado de vacunas toxoide: segmentación

Por enfermedad

Tétanos

difteria

tos ferina

Por Composición

Toxoide tetánico monovalente (Tt)

Difteria, tétanos y tos ferina (Dtap)

Difteria Y Tétanos (Dt)

Tétanos y Difteria (Td)

Tétanos, difteria y tos ferina (Tdap)

por formulario

Tetravalente

pentavalente

hexavalente

Por usuario final

hospitales

Clínicas (Veterinaria)

Gobierno

Mercado de vacunas toxoides: segmento por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Alemania

Reino Unido

Francia

España

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

Porcelana

Japón

India

Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

Middle East & Africa

Latin America

