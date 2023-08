By

Se estima que el mercado de pizza congelada de EE. UU. crecerá a una CAGR del 6,6 % durante el período de pronóstico. El aumento del consumo de alimentos congelados y la creciente adopción de la pizza gourmet son algunos de los factores fundamentales que fomentan el crecimiento del mercado. Según el American Frozen Food Institute (AFFI), durante el período de marzo a mediados de abril de 2020, en los EE. UU., el 86 % de los consumidores habían comprado alimentos congelados, de estos, el 7 % eran nuevos compradores de alimentos congelados, que rara vez o nunca. comprado alimentos congelados antes. Las categorías de alimentos congelados compradas con mayor frecuencia fueron carnes/aves congeladas, verduras y pizza. Casi 1/3 de los consumidores se abastecieron más de lo normal de pizza congelada, verduras, carne/aves que antes de la pandemia.

Una vida útil más larga y el ahorro de tiempo son algunas de las causas clave que conducen a un mayor consumo de pizza congelada en el país. Adicionalmente, también se ha reportado en el país un incremento en el lanzamiento de nuevos lanzamientos de pizza congelada. Por ejemplo, en junio de 2020, Foster Farms lanzó una nueva pizza congelada Smart Crust que viene en tres deliciosas variedades, como Uncured Bacon Club, Four Cheese y Uncured Pepperoni. Cada pizza Smart Crust reduce los carbohidratos a 4 gramos por porción y ofrece 25 gramos de proteína, ya que la masa única está elaborada con pechuga de pollo, claras de huevo y queso de Foster Farms en lugar de harina. No contiene gluten, está certificado por Keto y no contiene granos. Esta pizza se vende al por menor por $5.99 por paquete de 8-8.5 onzas.

El mercado de pizza congelada de EE. UU. está segmentado según los productos y las fuentes. Según el producto, el mercado se clasifica en regular, premium y gourmet. Según la fuente, el mercado se clasifica en cadena minorista y de servicio de alimentos. La disponibilidad de las principales cadenas de servicios de alimentos como McDonald’s, Pizza Hut y Domino’s Pizza ha resultado en un aumento del consumo de pizzas congeladas. En el cuarto trimestre de 2019, Domino’s Pizza informó que el crecimiento mundial de la tienda neta fue de 492 tiendas, que consta de 351 nuevas tiendas netas globales y 141 tiendas netas nuevas en EE. UU. El creciente número de tiendas está incentivando el consumo de pizza congelada en el país.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de pizza congelada de EE. UU .: https://www.omrglobal.com/request-sample/us-frozen-pizza-market

Un informe completo del mercado de pizza congelada de EE. UU. está disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/us-frozen-pizza-market

Segmentación del mercado de pizza congelada de EE. UU.

por producto

Regular

De primera calidad

Gastrónomo

Por fuente

Minorista

Cadena de servicio de alimentos

Perfiles de la empresa

cocina de amy, inc.

alimentos bellisio, inc.

Los alimentos de Bernatello

california pizza cocina, inc.

Caulipower LLC

CJ Cheil Jedang Corp.

Marcas Conagra Inc.

General Mills Inc.

Hansen Alimentos, LLC

Nestlé SA

Newman’s Own Inc.

Palermo Villa Inc.

Razones para comprar con nosotros –

Cubrimos más de 15 industrias principales, segmentadas en más de 90 sectores. Más de 120 países son para el análisis. Más de 100 fuentes de datos pagadas extraídas para la investigación. Nuestros analistas de investigación expertos responden todas sus preguntas antes y después de comprar su informe.

Acerca de la investigación de mercado de Orion

Orion Market Research (OMR) es una empresa de consultoría e investigación de mercado conocida por sus informes nítidos y concisos. La empresa cuenta con un experimentado equipo de analistas y consultores. OMR ofrece informes de investigación sindicados de calidad, informes de investigación personalizados, consultoría y otros servicios basados ​​en la investigación. La empresa también ofrece servicios de Marketing Digital a través de su subsidiaria OMR Digital y Desarrollo de Software y Servicios de Consultoría a través de otra subsidiaria Encanto Technologies .

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Orion Market Research

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404