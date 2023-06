El informe Global Electric Vehicle de Global Insight Services es la única fuente autorizada de inteligencia sobre el mercado de vehículos eléctricos . El informe le proporcionará un análisis del impacto de las últimas interrupciones del mercado, como la guerra Rusia-Ucrania y Covid-19 en el mercado. El informe proporciona un análisis cualitativo del mercado utilizando varios marcos, como el análisis de Porters y PESTLE. El informe incluye datos detallados de segmentación y tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías. El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, las restricciones y los desafíos, el panorama competitivo, así como los eventos recientes, como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

Segmentos de mercado

Por tipo

Vehículo eléctrico de batería

Vehículo eléctrico híbrido enchufable

Vehículo eléctrico de pila de combustible

Por tipo de vehículo

dos ruedas

Carros pasajeros

Vehículos comerciales

Jugadores claves. Jugadores principales

tesla

BMW

nissan

volkswagen

Mercedes – Benz

Audi

chevrolet

Vado

hyundai

Los vehículos eléctricos funcionan con un motor eléctrico en lugar de un motor de gasolina. Los vehículos eléctricos incluyen vehículos eléctricos híbridos (HEV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV), vehículos totalmente eléctricos (EV) y vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV).

Tendencias e impulsores clave

The electric vehicle market is expected to grow significantly in the next decade. The main drivers for this growth are the increasing concerns about climate change and air pollution, and the need to reduce dependence on fossil fuels.

Some key trends in electric vehicles include longer range, faster charging, and cheaper prices.

