Se proyecta que el mercado de monitoreo de medicamentos terapéuticos alcanzará una tasa compuesta anual del 8,4% prevista para 2029

Se espera que el mercado de monitoreo de medicamentos terapéuticos sea testigo de un crecimiento del mercado a una tasa del 8,4% durante el período de pronóstico hasta 2029. El informe de Data Bridge Market Research sobre el mercado de monitoreo de medicamentos terapéuticos proporciona análisis e información sobre los diversos factores que se espera que prevalezcan durante todo el período de pronóstico al tiempo que proporciona sus impactos en el crecimiento del mercado. El aumento del sector sanitario a nivel mundial está intensificando el crecimiento del mercado de monitorización de fármacos terapéuticos.

El monitoreo terapéutico de medicamentos se refiere a una prueba que consiste en la medición de diferentes fármacos en el torrente sanguíneo para asegurar la cantidad de medicamento administrada. Prueba si la cantidad es suficiente para ser efectiva y no causa reacciones importantes ni efectos secundarios. Algunos medicamentos necesitan seguimiento para garantizar su seguridad y eficacia, como los antiarrítmicos, los antibióticos, los antiepilépticos y los psicofármacos.

El aumento de la demanda de instituciones hospitalarias y de atención médica en todo el mundo actúa como uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de monitorización de fármacos terapéuticos. La gran importancia de la monitorización terapéutica de fármacos (TDM) en los procedimientos de trasplante de órganos y el aumento de la preferencia por la medicina de precisión aceleran el crecimiento del mercado. El aumento del enfoque en las actividades de investigación y desarrollo relacionadas con la monitorización de fármacos terapéuticos (TDM) y el elevado uso de la prueba de monitorización de fármacos en diversos campos terapéuticos influyen aún más en el mercado. Además, las mejoras en la industria médica, el aumento de la conciencia, los avances tecnológicos y el aumento de la inversión por parte de las empresas farmacéuticas afectan positivamente al mercado de seguimiento de fármacos terapéuticos. Además, el aumento de la adopción en el tratamiento de enfermedades autoinmunes amplía oportunidades rentables a los actores del mercado en el período de pronóstico.

Algunos de los principales actores que operan en el informe del mercado de monitoreo de medicamentos terapéuticos son Beckman Coulter, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Siemens Healthcare Private Limited, Thermo Fisher Scientific, Abbott, Bayer AG, bioMérieux SA, Alere, Inc., Danaher, THERADIAG, Tecan Trading AG, SQI Diagnostics, SEKISUI MEDICAL CO., LTD, Spectra QEST, Myriad Genetics, Inc., Miraca Holdings, Inc, Merck KGaA, InSource Diagnostics, Exagen Inc, Euro Diagnostica AB, Diasorinb Spa y Adaptive Biotechnologies, entre otros.

Alcance y tamaño del mercado global de Monitoreo de fármacos terapéuticos

El mercado de monitorización de fármacos terapéuticos está segmentado según el producto, la tecnología, la clase de fármaco, las áreas terapéuticas y los usuarios finales. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para la identificación de las principales aplicaciones del mercado.

Según el producto, el mercado de monitorización de fármacos terapéuticos se segmenta en consumibles y dispositivos. Los dispositivos se dividen además en dispositivos de diagnóstico y herramientas proteómicas.

Sobre la base de la tecnología, el mercado de monitorización de fármacos terapéuticos se segmenta en inmunoensayos y tecnologías proteómicas. Los inmunoensayos se subdividen además en inmunoensayo de donante de enzima clonada, inmunoensayo de polarización de fluorescencia, inmunoensayo turbidimétrico mejorado con partículas e inmunoensayo quimioluminiscente. La tecnología proteómica se divide aún más en cromatografía líquida/espectrometría de masas y cromatografía de gases/espectrometría de masas.

Según la clase de fármacos, el mercado de seguimiento de fármacos terapéuticos se segmenta en fármacos psicoactivos, broncodilatadores, inmunosupresores, antibióticos, fármacos antiarrítmicos y fármacos antineoplásicos.

Sobre la base de las áreas de terapia, el mercado de seguimiento de fármacos terapéuticos se segmenta en tracto alimentario y metabolismo, sangre y órganos formadores de sangre, enfermedades cardiovasculares, enfermedades dermatológicas, enfermedades genitourinarias y hormonas sexuales, preparados hormonales, antiinfecciosos, antineoplásicos e inmunomoduladores. , enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades respiratorias y enfermedades de los órganos sensoriales.

Según los usuarios finales, el mercado de seguimiento de fármacos terapéuticos se segmenta en laboratorios de hospitales, laboratorios y otros.

Puntos principales cubiertos en TOC:

Descripción general del mercado de Monitoreo de medicamentos terapéuticos: incorpora seis secciones, alcance de la investigación, fabricantes importantes cubiertos, fragmentos de mercado por tipo, porciones del mercado de Monitoreo de medicamentos terapéuticos por aplicación, objetivos de estudio y años considerados.

Panorama del mercado de Monitoreo de medicamentos terapéuticos: aquí, la oposición en el mercado mundial de Monitoreo de medicamentos terapéuticos se analiza por valor, ingresos, ofertas y porción del pastel por organización, tasa de mercado, panorama de circunstancias feroces y patrones más recientes, consolidación, desarrollo. , obtención y partes de la industria general de las principales organizaciones.

Perfiles de seguimiento de fármacos terapéuticos de los fabricantes : aquí, los actores impulsores del mercado mundial de seguimiento de fármacos terapéuticos se consideran dependientes de la región de las ofertas, los elementos clave, la ventaja neta, los ingresos, el costo y la creación.

Estado y perspectivas del mercado de monitoreo de medicamentos terapéuticos por región: en este segmento, el informe examina la ventaja neta, las ofertas, los ingresos, la creación, la porción de la industria en general y el tamaño del mercado por ubicación. Aquí, el mercado mundial de monitoreo de fármacos terapéuticos se examina en profundidad en función de áreas y naciones como América del Norte, Europa, China, India, Japón y MEA.

Aplicación de monitoreo de fármacos terapéuticos o usuario final: este segmento del estudio de exploración muestra cómo las secciones extraordinarias de cliente final/aplicación se suman al mercado mundial de monitoreo de fármacos terapéuticos.

Pronóstico del mercado de monitoreo de medicamentos terapéuticos: lado de la producción: en esta parte del informe, los creadores se han centrado en la creación y las conjeturas de la estima de la creación, la medición de los fabricantes clave y la estimación de la estima de la creación y la creación por tipo.

Hallazgos y conclusiones de la investigación sobre monitoreo de fármacos terapéuticos: este es uno de los últimos segmentos del informe donde se brindan los descubrimientos de los investigadores y el final del estudio de exploración.

La inversión realizada en el estudio le brindará acceso a información como:

Mercado de monitoreo de fármacos terapéuticos [Global – Desglosado en regiones]

División a nivel regional [América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur, Medio Oriente y África]

División del tamaño del mercado por países [de países importantes con mayor participación de mercado]

Cuota de mercado e ingresos/ventas de los principales actores

Tendencias del mercado: tecnologías/productos/empresas emergentes, análisis PESTEL, análisis FODA, las cinco fuerzas de Porter, etc.

Tamaño de mercado

Tamaño del mercado por aplicación/verticales de la industria

Proyecciones/Previsiones del Mercado

