El mercado mundial de identificación humana se valoró en USD 1500 millones en 2021 y se prevé que crezca aún más hasta los USD 5000 millones para 2031, a una CAGR del 12,7 % durante el período de pronóstico.

Al analizar muestras de ADN, los investigadores forenses pueden identificar a una persona específica utilizando la técnica de identificación humana. Este método ayuda a encontrar los restos de rastros dejados en la escena de un accidente o actividad delictiva. El proceso de identificación humana se basa en la capacidad de discernir entre las crestas de los dedos del sospechoso. Cada persona tiene distintas formas de crestas y clasificaciones en sus cuerpos. En medicina forense, esta idea se aplica junto con el análisis de ADN, sangre, cabello, piel y semen. Además, se recogen muestras dentales.

Tendencias y conductores del mercado

Uno de los principales factores que impulsan la expansión del mercado es la mayor demanda de pruebas de ADN debido al aumento global de las tasas de criminalidad. En consecuencia, la identificación humana se utiliza con frecuencia en la medicina forense, la identificación de víctimas de desastres y la antropología para eliminar a las personas que están incorrectamente vinculadas a los delitos y desviar los recursos hacia líneas de investigación más fructíferas.

Además, una serie de desarrollos técnicos, incluida la fusión de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML), están impulsando el crecimiento del mercado al ayudar a mapear y registrar rasgos faciales, adquirir muestras de origen de alta calidad y mejorar la eficiencia del sistema. Los enfoques de electroforesis capilar (CE) y secuenciación paralela masiva (MPS) para la identificación humana en pruebas forenses y de paternidad también se han mejorado gracias a los avances recientes en la tecnología de secuenciación.

Segmentación del mercado de identificación humana global

por producto

Instrumentos

Kits de ensayo y reactivos

Software

Por Tecnología

Reacción en cadena de la polimerasa

Secuenciación de última generación

Electroforesis capilar

Otros

por aplicación

Aplicaciones forenses

Identificación de paternidad

Otros

Por usuario final

Laboratorios Forenses

Centros de investigación

Institutos Académicos y Gubernamentales

Los principales actores en el mercado mundial de identificación humana

Los principales actores estudiados en el informe son Thermo Fisher Scientific Inc., Qiagen NV, Promega Corporation, Agilent Technologies, Inc., General Electric Company (GE Healthcare), Illumina Inc., LGC Limited, NMS Labs Inc., Laboratory Corporation of America Holdings, Eurofins Scientific, Hamilton Company e Integenx Inc., entre otros.

