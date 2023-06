El tamaño del mercado mundial de biocirugía fue de 12 400 millones de USD en 2021 y se prevé que alcance los 21 200 millones de USD en 2031, con un crecimiento del 5,5 % entre 2022 y 2031.

La biocirugía es un procedimiento médico que comprende el uso de materiales naturales, sintéticos o semisintéticos para sellar incisiones y heridas quirúrgicas. Se utiliza principalmente para prevenir la pérdida excesiva de sangre, proporcionando adhesión para el sellado de heridas y tejidos, y reparando tejidos y huesos dañados.

Las biocirugías generalmente se realizan a través de diversos selladores hemostáticos, reparación de tejidos blandos, sustitutos de injertos óseos, prevención de adherencias y productos de refuerzo de la línea de grapas. También utilizan aloinjertos naturales, autoinjertos epiteliales cultivados, autoinjertos epiteliales cultivados y xenoinjertos para minimizar las complicaciones intra y postoperatorias y promover una recuperación más rápida de los pacientes.

Tendencias y conductores del mercado

Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de la biocirugía son el creciente volumen de cirugías y la creciente prevalencia de lesiones traumáticas graves. La formación de adherencias es una complicación posquirúrgica importante, que genera complicaciones en el cuidado de la salud y generalmente requiere cirugías repetidas para el tratamiento de los pacientes afectados.

La formación de adherencias posquirúrgicas conduce a diferentes complicaciones en diferentes cirugías, como dolor abdominal severo en el caso de cirugías abdominales, infertilidad en mujeres después de cirugías ginecológicas y deterioro físico de pacientes después de cirugías neurológicas.

Teniendo en cuenta los graves efectos de la formación de adherencias posquirúrgicas en los pacientes, la importancia de productos como las barreras de adherencia está aumentando en el mercado. Además, considerando el crecimiento en el número de cirugías realizadas a nivel mundial, la importancia de estos productos será más destacada en los próximos años.

Asimismo, la creciente adopción de productos de biocirugía avanzada en los mercados emergentes también está impulsando el crecimiento del mercado de la biocirugía. La penetración de los productos de biocirugía está aumentando en los países emergentes, específicamente en Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África. En los próximos años, se espera que países como China, India y Brasil ofrezcan importantes oportunidades de crecimiento para los jugadores que operan en el mercado de la biocirugía.

Esto se debe a que los mercados de estos países se caracterizan por una gran base de pacientes para las indicaciones específicas (como trastornos cardiovasculares, ortopédicos, generales/abdominales y ginecológicos), una mayor concienciación sobre la salud, un aumento del gasto sanitario, un aumento del turismo médico, junto con un rápido desarrollo de la atención sanitaria. infraestructura. En las últimas décadas, países como India y Malasia se han convertido en centros para el turismo médico.

Esto se debe a que el costo de los procedimientos médicos en estos países emergentes es significativamente menor en comparación con países desarrollados como EE. UU., Alemania, Francia y el Reino Unido. Además, las agencias gubernamentales en varios países de Asia Pacífico y Medio Oriente están emprendiendo iniciativas para respaldar sus respectivos sistemas de atención médica, lo que brinda lucrativas oportunidades de crecimiento a los fabricantes de productos de biocirugía en los países emergentes.

Segmentos de mercado

por producto

Sustitutos de injertos óseos

Suplementos de tejido blando

Agentes hemostáticos

Selladores y adhesivos quirúrgicos

Barreras de adhesión

Agentes de refuerzo de la línea de grapado

por aplicación

Cirugía Ortopédica

Cirugía General Cirugía

Neurológica

Cirugía Cardiovascular

Cirugía Reconstructiva Cirugía

Ginecológica Cirugía

Urológica

Cirugía Torácica

Otros

Por Usuarios Finales

Hospitales

Clínicas

Otros

Los principales actores del mercado mundial Biocirugía

El informe del mercado global de biocirugía incluye jugadores como Johnson & Johnson (EE. UU.), Baxter International Inc. (EE. UU.), Medtronic Plc (Irlanda), Becton, Dickinson & Co. (EE. UU.), B. Braun Melsungen AG (Alemania), Stryker Corp. (EE. UU.), Integra Lifesciences Holdings Corp. (EE. UU.), CSL Ltd. (Australia), Hemostasis LLC. (EE. UU.), Pfizer Inc. (EE. UU.), Cyrolife Inc. (EE. UU.), Zimmer Biomet (EE. UU.), Kuros Biosciences AG (Suiza), Orthofix Medical Inc. (EE. UU.), Smiths & Nephew Plc. (Reino Unido), Tissue Regenix Group Plc (Reino Unido), Betatech Medical (Turquía), Meril Lifesciences Pvt. Ltd. (India), RTI Surgicals (EE. UU.), Samyang Holdings Corp. (Corea del Sur), Aroa Biosurgery Ltd. (Nueva Zelanda), Meyer-Haake GmbH (Alemania), Biom’Up (Francia), BioCer Entwicklungs-GmbH ( Alemania), y Hannox International Corp. (Taiwán) entre otros.

