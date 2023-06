Se prevé que el mercado europeo de medicamentos OTC crezca a una CAGR del 5,9 % durante el período de pronóstico. Con el aumento del costo de la atención médica, aumenta la demanda de mejores servicios de atención médica accesibles a precios asequibles. La automedicación juega un papel importante en la reducción de los costes sanitarios. El uso cada vez mayor de medicamentos de venta libre en la región está relacionado con los beneficios de costos, lo que a su vez está impulsando el crecimiento del mercado europeo de medicamentos de venta libre.

El mercado europeo de medicamentos OTC está segmentado según el tipo de producto y los canales de distribución. Según el tipo de producto, el mercado se subsegmenta en analgésicos y analgésicos; productos para la tos, el resfriado y la gripe; suplementos de vitaminas y minerales; productos oftálmicos; y otros. Se estima que el segmento de suplementos de vitaminas y minerales exhibirá una tasa de crecimiento considerable durante el período de pronóstico debido a la creciente conciencia entre la población en general con respecto a la salud.

Según el canal de distribución, el mercado se divide en minoristas y supermercados, y plataforma en línea. Se estima que el canal de distribución en línea crecerá a un ritmo significativo durante el período de pronóstico debido a la creciente industria del comercio electrónico junto con la creciente penetración de Internet. Además, el informe cubre el análisis a nivel de país del Reino Unido, Alemania, Italia, España, Francia y el resto de Europa. Se estima que Alemania contribuirá con una participación significativa en el mercado. Los medicamentos OTC comunes disponibles en Alemania incluyen aspirina, ibuprofeno, dorithricin, Voltaren Gel y otros.

Además, el estudio del informe cubre el análisis de varios jugadores que operan en el mercado. El mercado europeo de medicamentos OTC es de naturaleza competitiva con la presencia de un gran número de jugadores bien establecidos en la región. Algunos de los jugadores clave cubiertos en el informe incluyen AstraZeneca Plc, Bayer AG, Novartis International AG, Sanofi SA, Perrigo Co. Plc. y otros. Los jugadores que trabajan en la industria de medicamentos genéricos están haciendo esfuerzos para aumentar su participación en el mercado mediante la introducción de nuevos medicamentos OTC en el mercado.

Segmento de mercado europeo de medicamentos de venta libre

Por Canal de Distribución

Venta al por menor y supermercado

Plataforma en línea

Análisis Regional

Reino Unido

Alemania

Italia

Francia

España

El resto de Europa

Perfiles de la empresa

AstraZeneca PLC

Descripción general

AstraZeneca Plc en el panorama de los medicamentos de venta libre

Desarrollos recientes

Bayer AG

Boehringer Ingelheim International GmbH

GlaxoSmithKline Plc

johnson & johnson servicios inc.

Merck KGaA

Novartis internacional AG

Perrigo Co. Sociedad Anónima

Reckitt Benckiser Group plc

Sanofi SA

