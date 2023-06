Se prevé que el mercado de sistemas de transporte de vías aéreas inteligentes crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El Sistema de transporte aéreo inteligente (IATS) permite a las aerolíneas gestionar mejor las operaciones de aviación mediante el uso de tecnología de la información (TI). El propósito principal de la tecnología del Sistema de Transporte de Vías Aéreas Inteligentes es brindar a los pasajeros una experiencia de vuelo placentera y también garantizar su seguridad.

Debido al Covid-19, muchos gobiernos instituyeron cuarentenas temporales. Esto tuvo una influencia negativa en el mercado global de sistemas de transporte de vías aéreas inteligentes, ya que dificultó el acceso de las materias primas a las empresas que desarrollan estas tecnologías. Muchas de las empresas que pudimos localizar materias primas tuvieron que pagar una prima por ellas. No tienen más remedio que pasar este costo a las aerolíneas en forma de tarifas más altas.

Cada vez más personas vuelan a varios destinos. En la industria del transporte aéreo inteligente, esto ha impulsado la expansión y ha abierto nuevas puertas. Los servicios y soluciones del sistema de empoderamiento de pasajeros también están expandiendo el mercado. Estos también tienen el beneficio adicional de hacer que volar sea mucho más placentero y cómodo.

El mercado global de sistemas de transporte de vías aéreas inteligentes no puede satisfacer la creciente demanda de pasajeros y aerolíneas. La congestión y el alto costo de modernizar estos sistemas son dos desafíos que están ralentizando la expansión de la industria. Uno de los problemas que tiene este negocio es brindar suficiente información en tiempo real (información que se transmite a medida que ocurren los eventos) a las aerolíneas y pasajeros.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2029

Año base- 2021

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto-

Por componentes

Por implementación

Por Tecnología

Competitive Landscape: Amadeus IT Holding S.A. (Spain), CISCO Systems Inc. (U.S.), Indra Sistemas S.A. (Spain), International Business Machines Corporation (IBM) (U.S.), NEC Corporation (Japan) and others.

Intelligent Airway Transportation System Market by Segments

By Component

Hardware

Software

By Deployment

On-Premises

Cloud

By Technology

Robotic and artificial intelligence

Data Science

Biometric enables self-service

Intelligent Airway Transportation System Market by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

