Se prevé que el mercado mundial de productos para el cuidado de la piel de los hombres crezca a una CAGR considerable del 6,5 % durante el período de pronóstico. La creciente concienciación entre los hombres asociada con el aseo personal es uno de los principales factores que afectan e impulsan el mercado de productos para el cuidado de la piel masculinos. En los últimos tiempos, se ha observado un aumento en el gasto en artículos de tocador masculinos junto con un aumento en la necesidad y los requisitos de más productos de cuidado específicos para hombres. Además, la búsqueda de la capacidad de respuesta general del cuerpo y la expectativa social de una apariencia mejor y mejorada está en aumento entre los hombres, lo que a su vez respalda el crecimiento del mercado.

Además, para aprovechar la oportunidad, los actores clave que operan en el mercado global de productos para el cuidado de la piel de los hombres han estado adoptando estrategias como nuevos lanzamientos para lograr una mayor participación de mercado. Por ejemplo, en junio de 2020, L’Oréal había firmado un acuerdo para la adquisición de una de las marcas de cuidado de la piel natural con sede en EE. UU. de Henry Thayer Company, Thayers Natural Remedies. Tras la adquisición, esta marca se integra en la división de productos de consumo de L’Oréal y se considera parte de la estrategia de la empresa para desarrollar su negocio de cuidado de la piel y complementar su cartera de marcas de cuidado de la piel en América del Norte.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

por producto

Por Canal de Distribución

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: Beiersdorf, Johnson & Johnson Services, Inc., L’Oréal, Procter & Gamble y Shiseido Cosmetics

Segmento de informe de mercado de productos para el cuidado de la piel de los hombres

por producto

cuidado del afeitado

Cremas y humectantes

Limpiadores y lavado de cara

protector solar

Por Canal de Distribución

En línea

Desconectado

Segmento del informe de mercado Productos para el cuidado de la piel de los hombres por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

