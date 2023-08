By

Se prevé que el mercado Inhibidores de la fosfoinositida quinasa crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Los inhibidores de la fosfoinositida quinasa restringen las enzimas PI3K y ayudan a controlar el cáncer. El análisis de mercado de los inhibidores de la fosfoinositida quinasa considera las ventas de leucemia linfocítica crónica (LLC), linfoma folicular (FL) y otras indicaciones. Los principales factores que están impulsando el crecimiento del mercado mundial de inhibidores de la fosfoinositida quinasa durante el período de pronóstico incluyen la alta prevalencia de CLL y FL y el aumento de nuevos casos de cáncer.

El costo de los inhibidores de PI3K suele ser alto debido al complejo proceso de fabricación. Esto también ha tenido un impacto negativo en el mercado mundial de inhibidores de fosfoinositido quinasa. Por lo tanto, varios organismos gubernamentales han iniciado programas de asistencia al paciente para reducir la carga de costos para los pacientes y hacer que estos tratamientos estén disponibles a un precio asequible. Por lo tanto, se espera que la disponibilidad de programas de reembolso impulse el crecimiento del tamaño del mercado global de inhibidores de la fosfoinositida quinasa durante el período de pronóstico. El análisis del mercado global de inhibidores de la fosfoinositida quinasa incluye algunos de los principales actores del mercado, como Bayer AG, Gilead Sciences Inc., Novartis AG, TG Therapeutics Inc. y Verastem Inc., entre otros.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto

Regiones cubiertas: a nivel mundial

Panorama competitivo: Bayer AG, Gilead Sciences Inc., Novartis AG, TG Therapeutics Inc. y Verastem Inc., entre otros.

Mercado de inhibidores de la fosfoinositida quinasa por segmento

Por tipos

LLC – leucemia linfocítica crónica

FL – Linfoma folicular

Otros

Por uso final

Hospital

Institutos de Investigación e Instituciones de Investigación

Clínica

Otro

Mercado de inhibidores de la fosfoinositida quinasa por análisis regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

