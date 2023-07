productos de salud animal se espera que crezca a una CAGR significativa de 4.0% . Los animales requieren la atención adecuada de sus dueños diariamente para mantener una excelente salud. Debido a que la producción de ganado saludable garantiza un suministro estable de alimentos y mantiene la estabilidad de los precios al consumidor, el monitoreo frecuente de la salud animal y la prevención de brotes de enfermedades animales se han vuelto esenciales para todos los países. La industria de la salud animal está ganando ritmo constantemente en todo el mundo, ya que se requiere una gestión y prevención efectivas para minimizar la propagación de enfermedades zoonóticas entre animales y humanos. Además, debido al aumento de los ingresos disponibles, una mayor concienciación a través de los medios impresos y electrónicos, y la floreciente tendencia de humanización de las mascotas, los dueños de mascotas y ganado están preparados para gastar en productos y servicios de salud animal.

Además, uno de cada cinco animales de granja muere a causa de una enfermedad cada año, según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Además, seis incidentes internacionales de enfermedades animales resultaron en una pérdida económica de $80 mil millones en los últimos 12 años. Cada año, los granjeros pierden hasta $21 mil millones debido a la fiebre aftosa en los animales. Además, las enfermedades del ganado pueden aumentar las emisiones de GEI hasta en un 24 % por unidad de leche y en un 113 % por canal de res. Como resultado, la creciente prevalencia de enfermedades animales está impulsando la demanda de productos de salud animal para ayudar a proteger, diagnosticar y tratar a los animales contra enfermedades, lo que genera un crecimiento del mercado.

Segmentación del mercado de productos de salud animal

Por tipo

Aves de corral

Ganado

Acuático

Porcino

por producto

productos farmaceuticos

Vacunas

Aditivos alimentarios

Análisis Regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

Perfiles de la empresa

Zoetis Inc.

Algo Salud Animal

Elanco Salud Animal Inc.

Sanidad animal de Merck

Vetiquinol SA

Boehringer Ingelheim GmbH

Virbac

Corporación Heska

Nutreco NV

Cubrimos más de 15 industrias principales, segmentadas en más de 90 sectores. Más de 120 países son para el análisis. Más de 100 fuentes de datos pagadas extraídas para la investigación.

