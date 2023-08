By

Se anticipa que el mercado global de materiales y fabricación aditiva exhibirá una CAGR significativa de 27.5% durante el período de pronóstico. La creciente aplicación de la fabricación aditiva en la industria de la salud es un factor clave que impulsa el crecimiento del mercado mundial de materiales y fabricación aditiva. En odontología, la cirugía de implantes dentales es un procedimiento que reemplaza las raíces de los dientes con postes metálicos similares a tornillos y reemplaza los dientes dañados o faltantes con dientes artificiales que se ven y funcionan de manera muy similar a los reales. La cirugía de implantes dentales puede ofrecer una alternativa a las dentaduras postizas o puentes que no se ajustan bien. La impresión dental 3D se ha desarrollado con eficacia en la ubicuidad para el desarrollo de modelos dentales con el objetivo de fabricar tramos, coronas, dentaduras postizas e insertos.

La fabricación aditiva ayuda a crear modelos dentales, aparatos ortopédicos, puentes dentales, dentaduras postizas, coronas y dientes impresos en 3D. La velocidad a la que la fabricación aditiva está acelerando y mejorando los procedimientos dentales probablemente observará una fabricación aditiva cada vez mayor en odontología en los próximos años. Las imágenes en 3D se han utilizado ampliamente durante muchos años en odontología. La fabricación aditiva dental es un modelo preciso, rápido y mucho menos complicado. El almacenamiento de archivos de imágenes es mucho más fácil que los voluminosos moldes de yeso. Con la tecnología de fabricación aditiva cada vez más accesible, el costo de uso está disminuyendo.

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2022-2030

Segmento cubierto-

Por tipo de material

Por usuario final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: 3D Systems Corp., Proto Labs, Inc., Arcam AB (General Electric, Co.), Stratasys, Ltd. y Royal DSM NV

Segmento global del informe de mercado Fabricación aditiva y materiales

Por tipo de material

El plastico

Metal

Cerámico

Otro

Por usuario final

Aeroespacial y Defensa

Cuidado de la salud

Automotor

Educación e Investigación

Otros

Segmento de informe de mercado de fabricación aditiva y materiales

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

Perfiles de la empresa

3D Systems, Corp.

3DCERAM (Sinto Group)

Aniwaa Pte. Ltd.

Arcam AB (A General Electric Additive Company)

EOS GmbH Electro Optical Systems

Evonik Industries AG

Formlabs Inc.

Höganäs Ab

Kwambio, Inc.

Lithoz GmbH

Makerbot Industries, LLC

Materialise N.V.

Proto Labs, Inc.

Renishaw PLC

Relativity Space, Inc.

Royal DSM N.V.

Sandvik AB

Stratasys Ltd.

The Exone Company

Xact Metal, Inc.

Xometry, Inc.

