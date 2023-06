El mercado mundial de transmisiones de doble embrague se prevé que crezca a una CAGR significativa del 5,1 % durante el pronóstico 2021-2027. Se espera que la creciente conciencia de las tecnologías de baja huella de carbono haga crecer el mercado de transmisión de doble embrague. Los sistemas de transmisión de doble embrague están mejorando efectivamente la experiencia del conductor y son efectivos para las personas que viven en vías congestionadas y desfavorables. El gobierno de todos los países está presionando a los fabricantes para que desarrollen embragues dobles de bajo consumo de combustible. Además, el gobierno de diferentes países está tomando iniciativas y centrándose en integrar tecnologías de bajo consumo de combustible en sus vehículos para cumplir con los plazos y obligaciones climáticas. Por ejemplo, en noviembre de 2021, el gobierno del Reino Unido colaboró ​​con el catering de la Agencia Internacional de Energía (IEA) para desarrollar productos automotrices que sean más eficientes energéticamente para evitar la degradación ambiental. Debido a la creciente conciencia pública sobre los problemas ambientales, el proveedor invierte en esfuerzos ecológicos para proporcionar materias primas para automóviles de bajo consumo de combustible. Además, el fabricante de automóviles mejora el nivel de tecnología de bajo consumo de combustible y aumentan los esfuerzos ecológicos del proveedor. Adicionalmente, se reduce la cantidad de consumo de combustible en el mercado interno y el fabricante de combustible puede exportar más combustible al mercado externo.

Las regiones clave se analizan en este informe de mercado Transmisión de doble embrague, como Europa, Medio Oriente, África, América del Norte, América Latina y Asia Pacífico. Funciona como la herramienta más eficaz que las empresas pueden utilizar para desarrollar la forma en que entienden a los consumidores y aumentar el potencial de ganancias y crecimiento. Es necesario para empresas de todos los tamaños y las beneficia por completo. Ayuda a hacer crecer el negocio hacia adelante. Para obtener varios beneficios de la ampliación de la cartera de productos, es esencial saber más sobre los últimos desarrollos del mercado en todo su escenario. Este informe de mercado Transmisión de doble embrague también ayuda a los propietarios de negocios a conocer el tamaño del mercado de las principales regiones, así como los avances del mercado.

El informe de investigación de mercado de Transmisión de doble embrague también implica discutir acerca de los principales competidores y sus acciones futuras, y dicha información es útil para invertir en el lanzamiento de productos e iniciar cualquier negocio.

Al lanzar o lanzar cualquier producto, es importante consultar el informe de investigación de mercado Transmisión de doble embrague, ya que cubre las últimas actualizaciones relacionadas con el mercado. También ayuda a aumentar la cartera de productos al proporcionar todos los elementos básicos necesarios. En este informe de mercado se cubren actualizaciones importantes sobre el virus corona y sus principales consecuencias en toda la economía.

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2023-2029

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto: por fuente, por tipo de producto, por aplicaciones

Panorama competitivo: Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Kerry Group Plc, Cargill

, y otros

Segmentación de mercado

Mercado mundial de transmisión de doble embrague por embragues

Seco

Húmedo

Mercado mundial de transmisión de doble embrague por transmisión

Motor de Combustión Interna (ICE)

Híbrido

Mercado mundial de transmisión de doble embrague por tipo de vehículo

Coche de pasajeros

Vehiculo comercial

Coche deportivo

Mercado global de Transmisión de doble embrague por canal de distribución

Fabricante de equipos originales (OEM)

posventa

Análisis Regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

Italia

España

Francia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

Porcelana

India

Japón

Corea del Sur

Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

Perfiles de la empresa

Corporación Aisin.

Allison Transmission Inc.

Borg Warner Inc.

Eaton Corp. PLC

Getrag Corp.

Gkn Automotive

JATCO Ltd.(Japan Automatic Transmission CO.)

Lumax Technologies Ltd.

Magneti Marelli S.p.A

Punch Powertrain NV

Schaefflar AG

The Report Covers

Market value data analysis of 2020 and forecast to 2027.

Annualized market revenues ($ million) for each market segment.

Country-wise analysis of major geographical regions.

Key companies operating in the global dual clutch transmission market. Based on the availability of data, information related to new product launches, and relevant news is also available in the report.

Analysis of business strategies by identifying the key market segments positioned for strong growth in the future.

Analysis of market entry and market expansion strategies.

Competitive strategies by identifying ‘who-stands-where’ in the market.

