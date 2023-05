definición de mercado

La protección pasiva contra incendios ( PFP) es un componente de un edificio o estructura que frena o retarda el fuego o el humo sin activar el sistema, generalmente sin moverse. Ejemplos de sistemas pasivos incluyen techos, pisos y techos, puertas contra incendios, ventanas, ensamblajes de paredes, revestimientos resistentes al fuego y otros ensamblajes de control de incendios y humo. Los sistemas pasivos de protección contra incendios pueden incluir componentes activos como compuertas cortafuegos. Asia Pacífico es el mayor consumidor de recubrimientos de protección pasiva contra incendios debido a la creciente concienciación en la región.

La creciente demanda de revestimientos de protección pasiva contra incendios en la industria de la construcción y la creciente demanda de revestimientos de protección pasiva contra incendios en diversas industrias son algunos de los factores que impulsan la demanda de ácido sulfúrico en el mercado. Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de revestimientos de protección pasiva contra incendios alcance un valor de USD 10 897 987,13 000 para 2029, con una CAGR del 4,6 % durante el período de pronóstico. Los recubrimientos intumescentes ocupan las aplicaciones más destacadas en cada mercado debido a la creciente demanda en la industria de la construcción. Los informes de mercado seleccionados por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluyen análisis de expertos en profundidad, análisis de importación/exportación, análisis de precios, análisis de producción y consumo y escenarios de cadenas climáticas.

Análisis y tamaño del mercado global de Recubrimientos ignífugos pasivos

Los sistemas PFP están diseñados para “prevenir” la propagación del fuego y el humo o el calentamiento de los miembros estructurales durante un período de tiempo limitado especificado por los códigos locales de construcción e incendios. Las medidas pasivas de protección contra incendios, como cortafuegos, cortafuegos y puertas cortafuegos, suelen probarse para determinar la clasificación de resistencia al fuego del conjunto final, expresada como tiempo de incendio (p. ej., ?, ¾, 1, 1½). , 2, 3, 4 horas).

El informe de mercado Best Passive Fire Protection Coatings es una fuente invaluable de información para que las empresas obtengan una visión telescópica de las tendencias actuales del mercado, las necesidades y preferencias de los consumidores, las situaciones del mercado, las oportunidades y el estado del mercado. El informe destaca la dinámica de mercado clave del sector e incluye datos históricos, tendencias actuales del mercado, medio ambiente, innovaciones tecnológicas, próximas tecnologías y avances tecnológicos en industrias relacionadas.

Análisis de participación de revestimientos de protección pasiva contra incendios y paisajes competitivos

El panorama competitivo del mercado de Revestimientos de protección pasiva contra incendios proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos incluyen descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversiones en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamientos de productos y amplitud y amplitud del producto. , la aplicación está incluida. dominio. Los puntos de datos anteriores proporcionados se relacionan únicamente con el enfoque de la empresa relacionado con el mercado del ácido sulfúrico.

Los principales actores que operan en el mercado mundial de revestimientos de protección pasiva contra incendios incluyen 3M, Hempel A/S, The Sherwin-Williams Company, Hilti Group, AkzoNobel NV, PPG, Kansai Paint Co., Ltd, Jotun, Etex Group y GCP Applied. Technologies Inc, Sharpfibre Limited, svt Holding GmbH, Rudolf Hensel Gmbh, Isolatek International Corporation, Contego International Inc., Isolatek International, productos contra incendios pasivos envirograf, no-burn inc., TEKNOS GROUP, CARBOLINE, Vijay Systems Engineers Pvt Ltd. .

Alcance del mercado global Recubrimientos ignífugos pasivos

El mercado mundial de revestimientos de protección pasiva contra incendios está segmentado en cuatro segmentos destacados según el tipo de producto, la tecnología, la aplicación y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos ayuda a analizar los segmentos de crecimiento débil de la industria y brinda a los usuarios valiosas descripciones generales del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar aplicaciones clave del mercado.

tipo de producto

material cementoso

capa de hinchazón

revestimiento contra incendios

etc.

Según el tipo de producto, el mercado mundial de revestimientos de protección pasiva contra incendios se segmenta en materiales cementosos, revestimientos intumescentes, revestimientos resistentes al fuego y otros. Se espera que el segmento de recubrimientos intumescentes domine el mercado ya que los consumidores tienden a hacer lo mismo ya que brindan protección y apariencia estética a las estructuras metálicas a las que se aplican.

tecnología

revestimiento protector a base de agua

Recubrimiento protector a base de solvente

Con base en la tecnología, el mercado global de recubrimientos de protección pasiva contra incendios está segmentado en recubrimientos protectores a base de agua y recubrimientos protectores a base de solventes. El segmento de recubrimientos protectores a base de agua tiene la mayor participación de mercado porque los recubrimientos a base de agua tienen una excelente resistencia al calor y a la abrasión y una buena adherencia en comparación con otros recubrimientos disponibles en el mercado.

solicitud

petróleo y gas

erección

aeroespacial

eléctrico y electronico

automóvil

textil

muebles

almacenamiento

etc.

Según la aplicación, el mercado global de revestimientos de protección pasiva contra incendios está segmentado en petróleo y gas, construcción, aeroespacial, electricidad y electrónica, automotriz, textil, muebles, almacenes y otros sectores automotrices. Salva vidas, escapando de los pasillos y tiempo para los que están a bordo y eventualmente aumentando el uso de los mismos en el mercado.

usuario final

arquitectura y construccion

petróleo y gas

tránsito

etc.

Sobre la base del usuario final, el mercado mundial de revestimientos de protección pasiva contra incendios se clasifica en edificación y construcción, petróleo y gas, transporte y otros, y el segmento de edificación y construcción tiene la mayor cuota de mercado debido a diversas normas establecidas por funcionarios gubernamentales. Protege la vida personal en caso de crisis de incendio. Los revestimientos protectores son capaces de controlar y resistir el fuego durante períodos de tiempo más prolongados, lo que eventualmente conduce a un mayor uso en el sector de la construcción y la edificación.

Recubrimientos ignífugos pasivos Mercado Regional Análisis / Perspectivas

Analiza el mercado de revestimientos de protección pasiva contra incendios y proporciona información y tendencias del tamaño del mercado por país, tipo de producto, tecnología, aplicación y usuario final mencionado anteriormente.

Los países cubiertos en el informe de mercado de Ácido sulfúrico son Estados Unidos, Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Luxemburgo, Resto de Europa, China, Japón. India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia y Nueva Zelanda, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia Pacífico, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África, Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica.

Se espera que Asia Pacífico domine el mercado mundial de revestimientos de protección pasiva contra incendios debido a la gran demanda de la industria de la construcción. Se espera que la región de Asia Pacífico experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico 2022-2029, debido a la creciente demanda de baterías en la industria automotriz de la región.

Tabla de contenido:

Recubrimientos pasivos ignífugos Introducción al mercado

Metodología de investigación

resumen

Variables de mercado, tendencias y alcance

Descripción general del mercado de revestimientos de protección pasiva contra incendios

herramientas de análisis de mercado

Recubrimientos ignífugos pasivos Segmentación del mercado

Análisis y predicción de recubrimientos de protección pasiva contra incendios

Perfil de la empresa

Impacto de COVID-19

Inteligencia Competitiva y Matriz Competitiva

Análisis de grandes acuerdos y alianzas estratégicas

Estudios de casos relacionados y actualizaciones de noticias más recientes

Haga clic para ver TOC del informe completo, figuras y tablas



