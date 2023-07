Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

El informe de investigación de mercado global Pruebas de toxicología in vitro tiene una visión general completa del mercado que cubre varios aspectos, como la definición del producto, la segmentación basada en varios parámetros y el panorama de proveedores predominante. El informe ayuda a mantenerse actualizado sobre todo el mercado y también presenta una visión holística del mercado. Con este informe de mercado, se pueden enfocar los conocimientos y las realidades de la industria del CUIDADO DE LA SALUD, lo que ayuda a mantener el negocio en el camino correcto. En este documento se ha realizado un análisis exhaustivo para conocer el potencial del mercado en el presente y las perspectivas futuras desde varios ángulos. Mercado mundial de pruebas de toxicología in vitroEl informe contiene datos de mercado notables, tendencias actuales del mercado, consumo de productos, medio ambiente, innovación tecnológica, perspectivas futuras, tecnologías futuras y el progreso técnico en la industria relacionada.

La principal actividad de la industria farmacéutica es la gestión de la calidad. Los medicamentos deben venderse como formulaciones estériles, terapéuticamente activas, confiables y predecibles en su desempeño. Se están desarrollando agentes medicinales nuevos y mejorados a una velocidad acelerada. Al mismo tiempo, se están desarrollando métodos analíticos más exactos y sofisticados para su evaluación. Debido a la creciente incidencia de enfermedades crónicas y la aparición de la pandemia de COVID-19, la demanda de medicamentos y dispositivos médicos ha aumentado proporcionalmente. La demanda de pruebas de toxicología aumenta con el aumento de la demanda de productos de las industrias biotecnológica y farmacéutica.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado mundial de pruebas de toxicología in vitro alcance los USD 27.952,36 millones para 2030, con una CAGR del 12,3 % durante el período de pronóstico. Este informe de mercado también cubre el análisis de precios y los avances tecnológicos en profundidad.

Definición de mercado

Las pruebas de toxicología in vitro implican probar productos químicos, medicamentos y otras sustancias para evaluar su toxicidad potencial utilizando métodos de prueba in vitro (sin animales). Las pruebas de toxicología in vitro implican el uso de células, tejidos o componentes celulares fuera de su entorno natural para evaluar la seguridad y los peligros potenciales de las sustancias. El mercado abarca una amplia gama de pruebas y ensayos in vitro que evalúan diversos aspectos de la toxicidad, incluidos, entre otros, citotoxicidad, genotoxicidad, carcinogenicidad, toxicidad orgánica, toxicidad reproductiva y toxicidad ambiental. Estas pruebas se realizan en cultivos celulares, modelos de tejidos u otros sistemas in vitro para imitar la respuesta de los sistemas biológicos a los tóxicos potenciales.

La industria farmacéutica y de dispositivos médicos en rápido crecimiento

Las industrias farmacéutica y de dispositivos médicos han sido testigos de muchas tendencias y avances revolucionarios, mejorando drásticamente los medicamentos disponibles para los pacientes en todo el mundo. Se pudo presenciar el efecto de la inteligencia artificial y el big data en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

En combinación con su potencial para remediar enfermedades previamente intratables, la efectividad y la protección de los medicamentos biofarmacéuticos ayudan a las compañías farmacéuticas a tener éxito. Una oportunidad para un crecimiento sostenido y saludable respalda la línea de desarrollo de productos biológicos existente. Desde 1995, el número de patentes biotecnológicas solicitadas anualmente ha aumentado un 25 %. Actualmente, más de 1500 biomoléculas se están sometiendo a ensayos clínicos y, hasta ahora, la tasa de éxito de los productos biológicos ha sido más del doble que la de los medicamentos de molécula pequeña, con un 13 % de los productos biofarmacéuticos que ingresan a la fase de prueba de fase I y continúan con su lanzamiento.

La industria farmacéutica se basa en las pruebas de toxicología in vitro para evaluar la seguridad y los riesgos potenciales de los fármacos candidatos durante las primeras etapas de descubrimiento y desarrollo. Las pruebas in vitro permiten a los investigadores evaluar los efectos de las sustancias en las células, los tejidos y los órganos, proporcionando información valiosa sobre los perfiles de toxicidad, las interacciones farmacológicas y los posibles efectos secundarios. Las evaluaciones de toxicidad precisas y confiables impulsan la demanda de pruebas de toxicología in vitro en la industria farmacéutica.

Por ejemplo,

En 2022, según el artículo de ScienceDirect, se prevé que la industria mundial de dispositivos médicos crezca a unos 615 000 millones de USD en 2025 y a casi 800 000 millones de USD en 2030, con una CAGR creciente del 5,2 %.

En diciembre de 2021, según un artículo de ResearchGate, la industria farmacéutica estaba creciendo rápidamente en el sudeste asiático, lo que está impulsando la demanda de toxicología in vitro.

La prosperidad y el crecimiento de estas industrias aumentan proporcionalmente la demanda de pruebas de toxicidad para el control de calidad de los productos desarrollados por ellas. Por lo tanto, las industrias farmacéutica y de dispositivos médicos en rápido crecimiento actúan como un motor para el crecimiento del mercado.

Desarrollos del mercado

En junio de 2023, Lonza, un socio de fabricación global para los mercados farmacéutico, biotecnológico y nutracéutico, anunció que había adquirido Synaffix BV (Synaffix), una empresa de biotecnología enfocada en comercializar su plataforma de tecnología de etapa clínica para el desarrollo de ADC. Esto ayudará a la compañía a expandir su presencia global.

En mayo de 2023, Labcorp Drug Development y BML anunciaron la expansión de las capacidades de pruebas de laboratorio clínico en Japón. Esto ayudará a la compañía a fortalecer su cartera de productos en esta región.

En diciembre de 2022, Merck KGaA, una empresa líder en ciencia y tecnología, anunció hoy una colaboración de investigación y un acuerdo de licencia comercial con Mersana Therapeutics, Inc., Cambridge, Massachusetts, EE. Plataforma ADC agonista de STING, dirigida contra hasta dos objetivos

En octubre de 2022, Thermo Fisher Scientific Inc. anunció que expandiría sus operaciones de laboratorio en Highland Heights, Kentucky, ayudando a los clientes a entregar medicamentos que cambian la vida de los pacientes. La instalación actual, que incluye un laboratorio central y operaciones de biomarcadores, brinda a los clientes biofarmacéuticos servicios de laboratorio de alta calidad para acelerar el desarrollo de fármacos. Esto ayudó a la empresa a expandir su negocio de diagnóstico clínico en varias regiones del mundo y ayudó a aumentar la presencia global en el mercado.

En diciembre de 2021, Aragen Life Sciences Ltd. adquirió Intox Pvt.Ltd. para fortalecer su plataforma de evaluación de seguridad que ha ayudado a la compañía a establecer su presencia global

Principales actores

Data Bridge Market Research reconoce a las siguientes empresas como actores del mercado global de pruebas de toxicología in vitro Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.), Labcorp Drug Development (EE. UU.), Merck KGaA (Alemania), Charles River Laboratories (EE. UU.), Lonza (Suiza), Bio-Rad Laboratories, Inc. (EE. UU.), Catalent, Inc (EE. UU.), SGS Société Générale de Surveillance SA (Suiza), QIAGEN (Alemania), Intertek Group plc. (Reino Unido), Eurofins Scientific (Luxemburgo), Promega Corporation (EE. UU.), Aragen Life Sciences Ltd. (India), Cyprotex Plc. (Reino Unido), Shanghai Medicilon Inc. (China), Creative Biolabs (EE. UU.), BioIVT (EE. UU.), AAT Bioquest, Inc. (EE. UU.), Gentronix (Reino Unido), IONTOX (EE. UU.), InSphero (EE. UU.), MB Research Laboratories (EE. UU.), Creative Bioarray (EE. UU.) y Preferred Cell Systems (EE. UU.), entre otros.

Análisis de segmento:

El mercado global de pruebas de toxicología in vitro está segmentado en seis segmentos notables, como producto y servicio, punto final y prueba de toxicología, tecnología, método, industria y canal de distribución.

Según el producto y el servicio, el mercado global de pruebas de toxicología in vitro está segmentado en consumibles, servicios, ensayos, equipos y software.

En 2023, se espera que el segmento de consumibles domine el mercado mundial de pruebas de toxicología in vitro.

En 2023, se espera que el segmento de consumibles domine el mercado con una participación de mercado del 34,33% y creciendo con una CAGR del 13,7% de 2023 a 2030. Se espera que domine el mercado debido a su creciente demanda entre la población.

Según el punto final y la prueba de toxicología, el mercado está segmentado en pruebas ADME (absorción, distribución, metabolismo y excreción), pruebas de citotoxicidad, pruebas de genotoxicidad, pruebas de toxicidad dérmica, pruebas de toxicidad ocular, pruebas de toxicidad de órganos, irritación de la piel, corrosión y pruebas de sensibilización, pruebas de fototoxicidad y otros puntos finales y pruebas de toxicidad. En 2023, se espera que el segmento de pruebas ADME (absorción, distribución, metabolismo y excreción) domine el mercado con una participación de mercado del 22,01 % y crezca con una CAGR del 13,6 % en el período de pronóstico de 2023 a 2030

Según la tecnología, el mercado está segmentado en tecnologías de cultivo celular, tecnologías de alto rendimiento, imágenes moleculares y tecnología OMICS. En 2023, se espera que el segmento de tecnología de cultivo celular domine el mercado con una participación de mercado del 35,80 % y un crecimiento con una CAGR del 14,0 % en el período de pronóstico de 2023 a 2030

Según el método, el mercado está segmentado en ensayos celulares, ensayos bioquímicos, modelos ex vivo y modelos in silico. En 2023, se espera que el segmento de ensayos celulares domine el mercado con una participación de mercado del 38,76 % y un crecimiento con una CAGR del 13,8 % en el período de pronóstico de 2023 a 2030

Según la industria, el mercado está segmentado en empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas, diagnósticos, alimentos, productos químicos y cosméticos y productos para el hogar.

En 2023, se espera que el segmento de empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas domine el mercado mundial de pruebas de toxicología in vitro.

En 2023, se espera que el segmento de empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas domine el mercado con una participación de mercado del 33,81 % y crezca con una CAGR del 13,7 % de 2023 a 2030. Se espera que domine el mercado debido a la creciente demanda de medicamentos personalizados y toxicología de precisión

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en licitación directa, venta minorista y otros. En 2023, se espera que el segmento de licitación directa domine el mercado con una participación de mercado del 49,93 % y un crecimiento con una CAGR del 13,2 % en el período de pronóstico de 2023 a 2030

Alcance del informe y segmentación del mercado

Métrica de informe Detalles Período de pronóstico 2023 a 2030 Año base 2022 Años históricos 2021 (personalizable para 2015-2020) Unidades Cuantitativas Ingresos en millones de USD, volúmenes en unidades y precios en USD

Principales temas clave cubiertos:

Imperativos Estratégicos

Factores que ejercen presión sobre el crecimiento

El imperativo estratégico

Las oportunidades de crecimiento alimentan el motor de la cartera de crecimiento

Metodología de investigación

Alcance y Segmentación

Contexto de investigación y alcance del análisis

Segmentación

Otras técnicas para esta gestión de informes de investigación

Análisis de oportunidades de crecimiento

Controladores de crecimiento

Restricciones de crecimiento

Introducción

El impacto de la pandemia de COVID-19 y la publicación

Crecimiento futuro

Ecosistema de Innovación

Continuado…

Objetivo fundamental de este informe de mercado

Rivales de mercado notables en todo el mundo.

Alcance futuro y perspectiva del producto

Mercados emergentes prometedores para el futuro.

El mercado presenta desafíos y amenazas difíciles.

Aspectos destacados clave de este informe de mercado:

Principales restricciones

Indicadores de mercado

Bifurcación regional

jerarquía competitiva

Tendencias actuales del mercado

Análisis de concentración de mercado

TOC:

1. INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.2 DEFINICIÓN DEL MERCADO

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO MUNDIAL DE PRUEBAS DE TOXICOLOGÍA IN VITRO

1.4 MONEDA Y PRECIO

1.5 LIMITACIONES

1.6 MERCADOS CUBIERTOS

2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

2.1 MERCADOS CUBIERTOS

2.2 ÁMBITO GEOGRÁFICO

2.3 AÑOS CONSIDERADOS PARA EL ESTUDIO

2.4 MODELO DE VALIDACIÓN DE DATOS DEL TRÍPODE DBMR

2.5 ENTREVISTAS PRINCIPALES CON LÍDERES DE OPINIÓN CLAVE

2.6 MODELADO MULTIVARIANTE

2.7 CURVA DE LÍNEA DE VIDA DEL SEGMENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

2.8 CUADRO DE COBERTURA DEL USUARIO FINAL DEL MERCADO

2.9 CUADRO DE POSICIONES DE MERCADO DE DBMR

2.1 ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN DEL VENDEDOR

2.11 FUENTES SECUNDARIAS

2.12 SUPUESTOS

3 RESUMEN EJECUTIVO

4 PERSPECTIVAS PREMIUM

4.1 ANÁLISIS PESTEL

4.2 ANÁLISIS DE PORTEROS

5 MERCADO MUNDIAL DE PRUEBAS DE TOXICOLOGÍA IN VITRO, PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA

6 MERCADO MUNDIAL DE PRUEBAS DE TOXICOLOGÍA IN VITRO, REGULACIONES

7 VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

8 MERCADO MUNDIAL DE PRUEBAS DE TOXICOLOGÍA IN VITRO, POR PRODUCTO Y SERVICIO

9 MERCADO MUNDIAL DE PRUEBAS DE TOXICOLOGÍA IN VITRO, POR PUNTO FINAL Y PRUEBA DE TOXICOLOGÍA

Continuado…

