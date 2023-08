El informe está diseñado para proporcionar una visión holística del mercado Químicos de plataforma de base biológica 2029. Proporciona una descripción general de la industria con un análisis de crecimiento del mercado con una perspectiva histórica y futurista para los siguientes parámetros; datos de ingresos, demanda y suministro (según corresponda). Estimaciones y pronósticos regionales y análisis de tendencias para cada país ( EE. UU., Canadá, México, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo, Resto de Europa, Japón, China, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico, Brasil, Argentina, Resto de América del Sur Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Israel, Sudáfrica, Resto de Medio Oriente y África, etc. ), y región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África (MEA) y América Latina ) también están disponibles en el estudio. El impacto del COVID-19, y también pronostica su recuperación post-COVID-19.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de productos químicos de plataforma de base biológica se valoró en USD 14,42 millones en 2021 y se espera que alcance los USD 38,61 millones para 2029, registrando una CAGR del 13,10 % durante el período de pronóstico de 2022 a 2029.

Principales empresas en el mercado mundial de productos químicos de plataforma biológica:

Lyondell Basell Industries Holdings BV (Países Bajos), BASF SE (Alemania), Thermo Fisher Scientific (EE. UU.), Ultimate Chem India Pvt. Ltd (India), Alpha Chemika, (India), Haihang Industry (China), Ronas Chemicals (China), Merck KGaA (Alemania), Alfa Aesar (EE. UU.), FUSO CHEMICAL CO., LTD. (China), FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation (Japón), Dupont (EE. UU.), Braskem (Brasil), KURARAY CO., LTD. (Japón), DAIKIN (Japón), Cargill Incorporated (EE. UU.), IP Group plc (Reino Unido), Novozymes (Dinamarca), Yield10 Bioscience Inc (EE. UU.), entre otros.

Este informe segmenta el mercado global Productos químicos de plataforma de base biológica:

Fuente

azúcar pentosa

Xilosa

arabinosa

Otros

tipo de producto

pentanodiol

Etanol

furfural

Hidroximetilfurfural

Ácido 2,5-furandicarboxílico

Glicerol

isopreno

ácido succínico

Ácido 3-hidroxipropiónico/aldehído

ácido levulínico

Ácido láctico

Sorbitol

Xilitol

Otros

Tipo

Azúcar

gas de síntesis

biogás

Aceite

Algas

Otros

Solicitud

Polímeros

Combustibles

Disolventes

Perfumes

Bebida alimenticia

Farmacéutico

Químico

El plastico

Biocombustible

Investigación y desarrollo

Otros

Conductores

Aumento de la aplicación de polímeros de base biológica

Los polímeros de base biológica se utilizan ampliamente en varias aplicaciones, como bienes de consumo y automoción, edificación y construcción, lo que aumentará la demanda de productos químicos de plataforma de base biológica en el mercado e impulsará la tasa de crecimiento del mercado.

Creciente demanda de glicerol de base biológica

Se espera que la creciente demanda de glicerol de base biológica impulse la tasa de crecimiento del mercado de productos químicos de plataforma de base biológica durante el período de pronóstico. El glicerol se considera uno de los productos químicos de plataforma más importantes. La composición del glicerol crudo difiere según las propiedades del proceso de fabricación del biodiesel. Normalmente contiene jabón, ésteres metílicos de ácidos grasos, glicéridos, glicerol, metanol, agua, ácidos grasos libres y cenizas.

Perspectivas regionales:

Asia-Pacífico domina el mercado de productos químicos de plataforma de base biológica en términos de cuota de mercado debido al aumento de muchas políticas gubernamentales con respecto a la protección del medio ambiente y al rápido crecimiento de la industria de polímeros de base biológica. Además, la creciente adopción de conceptos de biorrefinería y las preocupaciones regulatorias sobre la contaminación ambiental causada por productos químicos peligrosos probablemente impulsarán el crecimiento del mercado en esta región.

Se anticipa que América del Norte será la región de más rápido desarrollo durante el período de pronóstico de 2022-2029 debido a la innovación en energías renovables y la aparición de productos de base biológica en esta región.

