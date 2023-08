By

mercado de operaciones cognitivasse prevé que crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El factor principal para el crecimiento del mercado es la creciente adopción de soluciones de operaciones de TI cognitivas basadas en la nube en varias verticales. Además, las crecientes complejidades en los entornos de TI también están impulsando el crecimiento del mercado. Además, con los avances tecnológicos y la digitalización, las operaciones de TI se están volviendo cruciales y complejas en todas las industrias. Existe la necesidad de una gestión eficaz de estas operaciones para obtener una ventaja competitiva. Por lo tanto, muchas empresas se centran principalmente en mejorar el rendimiento del sistema que se puede lograr mediante el análisis del rendimiento y la actividad del servidor, la infraestructura y las aplicaciones de TI. Esto, a su vez, está aumentando la demanda de adopción de soluciones de operaciones cognitivas.

Algunos jugadores importantes en el mercado incluyen VMware, Inc., Splunk Inc. e IBM Corp., entre otros. Los actores del mercado están contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado mediante la adopción de diversas estrategias, incluidas fusiones y adquisiciones, expansión geográfica, asociaciones y colaboraciones, y lanzamientos de nuevos productos, para mantenerse competitivos en el mercado. Por ejemplo, en febrero de 2020, Aera lanzó un sistema operativo cognitivo de “cerebro empresarial”. Este sistema obtiene información sobre las operaciones comerciales y hace recomendaciones para la acción. También digitaliza, automatiza y aumenta los procesos de decisión.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

por componente

Por modo de implementación

por aplicación

Por tamaño de empresa

por verticales

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo Panorama competitivo: VMware, Inc., Splunk Inc. e IBM Corp., entre otros.



Informe de mercado de operaciones cognitivas por segmento

por componente

Soluciones

Servicios

Por modo de implementación

Nube

En las instalaciones

por aplicación

Análisis de operaciones de TI

Gestión del rendimiento de aplicaciones

Gestión de Infraestructura

Análisis de red

Análisis de seguridad

Otros

Por tamaño de empresa

Grandes Empresas

pymes

por verticales

BFSI

Salud y Ciencias de la Vida

TI y telecomunicaciones

Comercio minorista y comercio electrónico

Fabricación

Gobierno

Medios y Entretenimiento

Otros

Informe de mercado de operaciones cognitivas por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East & Africa

