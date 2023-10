Se prevé que el mercado de nanotubos de carbono (CNT) alcance los 3.436,22 millones de dólares en 2030

El informe tiene como objetivo ofrecer una perspectiva integral sobre el mercado de Nanotubos de carbono (CNT) 2030. Ofrece una descripción general de la industria, que abarca un análisis del crecimiento del mercado desde perspectivas históricas y futuristas, centrándose en parámetros clave como los ingresos, la demanda y los datos de oferta, cuando corresponda. . El estudio proporciona estimaciones regionales, pronósticos y análisis de tendencias para numerosos países, incluidos EE. UU., Canadá, México, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo y el resto de Europa. , así como Japón, China, Corea del Sur, India, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y el resto de Asia-Pacífico . Además, cubre Brasil, Argentina, el resto de Sudamérica, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Israel, Sudáfrica y el resto de Medio Oriente y África, entre otros. El informe también aborda el impacto de la COVID-19 y proporciona previsiones para la recuperación posterior a la misma.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de nanotubos de carbono (CNT) alcance los 3.436,22 millones de dólares en 2030, que fue de 1.019,66 millones de dólares en 2022, registrando una tasa compuesta anual del 16,40% durante el período previsto de 2023 a 2030.

Jugadores destacados del mercado global Nanotubos de carbono (CNT) :

LG Chem (Corea del Sur), Cabot Corporation (EE.UU.), SHOWA DENKO KK (Japón), Dupont (EE.UU.), Solvay (Bélgica), DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., (Japón), Carbon Solutions, Inc. (EE.UU.), OCSiAl (Luxemburgo), SABIC (Arabia Saudita), Nanoshel LLC (EE. UU.), Thomas Swan & Co. Ltd. (Reino Unido), Nanothinx SA (Grecia), XinNano Materials, Inc. (China), Continental Carbon Company. (Estados Unidos), KUMHO PETROCHEMICAL (Corea del Sur), Raymor Industries Inc. (Canadá), entre otras.

Alcance del mercado global de Nanotubos de carbono (CNT) :

Método

Deposición química de vapor

Deposición química catalítica de vapor (CCVD)

Reacción de monóxido de carbono a alta presión

Otros

Tipo

De pared simple

Paredes múltiples

Otros

Tecnología

Descarga de arco

Ablación laser

ECV

CVD catalítico

Monóxido de carbono a alta presión

CoMoCAT

Catalizador flotante

Otros

Solicitud

Compuestos de polímeros estructurales

Compuestos de polímeros conductores

Adhesivos conductores

Plásticos ignífugos

Compuestos de matriz metálica

Electrodos de batería de iones de litio

Otros

Usuario final

Aeroespacial y Defensa

Productos químicos y polímeros

Electrónica y Semiconductores

Materiales avanzados

Baterías y Condensadores

Médico

Energía

Otros

Perspectivas regionales:

El mercado de nanotubos de carbono (CNT) en la región de Asia y el Pacífico ocupa una posición destacada y se espera que continúe su trayectoria de crecimiento. Esto se debe principalmente a la creciente demanda de CNT en el sector electrónico de esta región geográfica. La región de Asia y el Pacífico alberga varios fabricantes importantes de productos electrónicos, y el uso cada vez mayor de CNT en dispositivos electrónicos como semiconductores y pantallas ha estimulado la expansión del mercado. Además, la expansión y el crecimiento de la industria de polímeros en países emergentes como China e India han contribuido aún más a la creciente demanda de CNT a medida que encuentran aplicaciones en diversos materiales compuestos poliméricos. Sin embargo, entre el período previsto de 2023 y 2030, se espera que América del Norte experimente un rápido desarrollo y emerja como una región líder en el uso de nanotubos de carbono (CNT). La adopción generalizada de CNT en diversas industrias de América del Norte, incluidas la eléctrica y electrónica, la aeroespacial y de defensa, la automotriz y otras, ha sido un factor clave para el crecimiento del mercado. Las capacidades tecnológicas avanzadas de la región, las sólidas actividades de investigación y desarrollo y la presencia de importantes actores del mercado han facilitado la integración generalizada de CNT en diversas aplicaciones. Cabe señalar que otras regiones como Europa y América Latina también están contribuyendo al crecimiento del mercado de nanotubos de carbono. La región está viendo un aumento en las actividades de investigación y colaboraciones para explorar nuevas aplicaciones de CNT, particularmente en áreas como el almacenamiento de energía, la ingeniería médica y ambiental.

Tabla de contenido del mercado Nanotubos de carbono (CNT) :

1: Introducción, producto de fuerza impulsora del mercado, objetivo de estudio y alcance de la investigación del mercado global de nanotubos de carbono (CNT).

2: Resumen exclusivo: la información básica del mercado global de nanotubos de carbono (CNT).

3: Impacto cambiante en la dinámica del mercado: impulsores, tendencias, desafíos y oportunidades de los nanotubos de carbono globales (CNT); Análisis post COVID.

4: Presentación del análisis de factores de mercado global de nanotubos de carbono (CNT), análisis de impacto posterior a COVID, cinco fuerzas de Porters, cadena de suministro/valor, análisis PESTEL, entropía de mercado, análisis de patentes/marcas.

5: Visualización por tipo, usuario final y región/país.

6: Evaluación de los principales fabricantes del mercado global Nanotubos de carbono (CNT) que consta de su panorama competitivo, análisis de grupo de pares, matriz BCG y perfil de la empresa.

7: Evaluar el mercado por segmentos, por países y por fabricantes/empresa con participación en los ingresos y ventas por países clave en estas diversas regiones.

… Continuará

